COVID-19 - Montréal annonce la réouverture progressive de nombreux équipements sportifs et de loisirs





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans une optique de reprise graduelle des activités, Montréal annonce la réouverture progressive de nombreuses installations sportives et de loisirs dans la métropole.

Dès aujourd'hui, les skateparks, les aires de pétanque ainsi que les pistes d'athlétisme extérieures accueilleront les citoyennes et citoyens pour un usage individuel. En outre, les propriétaires de chiens pourront de nouveau faire jouer leur animal dans les parcs canins à compter du 22 mai, et dès le 23 mai, le golf municipal de Montréal ouvrira ses portes.

Accès aux parcs

Avec l'arrivée du beau temps, les parcs et les espaces verts représentent autant d'oasis et sont ouverts à la population. Dès le 23 mai, l'accès à l'île Notre-Dame sera permis à l'exception de son stationnement qui demeurera fermé. À partir de cette même journée, l'accès au circuit Gilles-Villeneuve et au parc Jean-Drapeau sera également permis. Par ailleurs, la fermeture des stationnements des parcs suivants demeure en vigueur: les parcs La Fontaine, Maisonneuve, Jarry, Fréderic-Back et le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation.

L'accès aux aires et les modules de jeux pour enfants demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre et les plateaux sportifs demeurent non-accessibles pour les sports d'équipe.

Réouverture progressive des terrains de tennis

Les 19 arrondissements poursuivent, jusqu'au début du mois de juin, la réouverture progressive des 102 terrains de tennis sur le territoire de la Ville de Montréal. Afin d'assurer la sécurité des adeptes de cette discipline, certaines précautions devront être prises. Ainsi, seule la pratique libre en simple est permise, le jeu en double est interdit. Aucune leçon ou séance d'entraînement n'est autorisée et seule l'utilisation des terrains extérieurs est permise.

En plus des consignes propres à chaque terrain, Montréal tient à rappeler à la population l'importance de respecter en tout temps une distanciation physique de deux mètres. Outre le lavage des mains fréquent, le port du couvre-visage est recommandé lors de la pratique de cette activité sportive, bien que non obligatoire. Il est à noter que les joueurs devront utiliser leurs propres balles et celles-ci devront être identifiées.

En allant de l'avant avec la réouverture de plusieurs équipements municipaux, Montréal veut encourager la pratique sportive et un mode de vie actif auprès de la population, tout en assurant sa protection.

Rappelons que dans toutes ses actions, l'agglomération de Montréal suit les recommandations de la Direction régionale de santé publique.

