Terranova Security lance des fonctions d'accessibilité performantes pour l'ensemble de son catalogue de formations en sensibilisation à la sécurité





LAVAL, QC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Terranova Security, chef de file mondial en sensibilisation à la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de fonctions d'accessibilité améliorées et adaptées pour l'ensemble de son contenu de formation en sensibilisation à la sécurité.

Cette annonce, qui coïncide avec la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité (JMSA), met de l'avant une expérience d'apprentissage enrichie et inclusive pour tous les utilisateurs en rendant le contenu disponible dans plus de 40 langues. Terranova Security renforce ainsi son engagement à donner accès aux connaissances nécessaires pour que chacun puisse se protéger, protéger leurs organisations et toute information confidentielle.

« La création d'une formation en sensibilisation à la sécurité inclusive a toujours été une priorité pour nous », a précisé Lise Lapointe, auteure et CEO à Terranova Security. « Le fait d'offrir nos cours en autant de langues, et de mettre en place un service de soutien intégré pour une expérience d'apprentissage inclusive, démontre bien notre engagement à rendre le processus de formation aussi facile et agréable que possible pour nos utilisateurs. »

Voici les principales fonctions d'accessibilité annoncées :

Soutien linguistique en continu : Terranova Security est reconnue pour son contenu de qualité exceptionnelle, son soutien à la clientèle sans faille et sa capacité à personnaliser son contenu et à l'offrir dans plus de langues que tous les autres fournisseurs (autant sous format texte que narratif). L'entreprise continue à dépasser les attentes à ce niveau, avec un catalogue de contenu comprenant des modules de microlearning et de nanolearning qui seront tous disponibles dans plus de 40 langues. Cette initiative actuellement en cours résulte de l'engagement de Terranova Security à offrir aux utilisateurs une formation en sensibilisation à la sécurité dans langue de son choix.

: Terranova Security est reconnue pour son contenu de qualité exceptionnelle, son soutien à la clientèle sans faille et sa capacité à personnaliser son contenu et à l'offrir dans plus de langues que tous les autres fournisseurs (autant sous format texte que narratif). L'entreprise continue à dépasser les attentes à ce niveau, avec un catalogue de contenu comprenant des modules de microlearning et de nanolearning qui seront tous disponibles dans plus de 40 langues. Cette initiative actuellement en cours résulte de l'engagement de Terranova Security à offrir aux utilisateurs une formation en sensibilisation à la sécurité dans langue de son choix. Conformité aux WCAG 2.1 : Terranova Security est parfaitement conforme aux normes internationales WCAG 2.1 de niveau A et AA en matière d'accessibilité. Les mesures d'accessibilité mises en oeuvre par Terranova Security respectent les directives et les critères de réussite pour rendre le contenu de formation perceptible, opérable, compréhensible et robuste. Pour atteindre ce niveau élevé d'accessibilité, Terranova Security a produit des textes pour du contenu non textuel, élaboré des alternatives multimédias synchronisées, et amélioré la convivialité des interfaces.

: Terranova Security est parfaitement conforme aux normes internationales WCAG 2.1 de niveau A et AA en matière d'accessibilité. Les mesures d'accessibilité mises en oeuvre par Terranova Security respectent les directives et les critères de réussite pour rendre le contenu de formation perceptible, opérable, compréhensible et robuste. Pour atteindre ce niveau élevé d'accessibilité, Terranova Security a produit des textes pour du contenu non textuel, élaboré des alternatives multimédias synchronisées, et amélioré la convivialité des interfaces. Le même contenu de qualité supérieure que les utilisateurs apprécient : Les mesures d'accessibilité de Terranova Security ont été conçues pour être interactives. L'ensemble du matériel de formation intègre des normes élevées d'interactivité et d'engagement, y compris les modules de microlearning et de nanolearning. De cette façon, les utilisateurs ont toujours accès à la formation en sensibilisation à la sécurité amusante et instructive qui fait la marque de commerce de Terranova Security.

« Toutes les organisations ont la responsabilité de veiller à ce que leur programme de formation en sensibilisation à la sécurité soit aussi inclusif que possible », a ajouté Jamal Elachqar, CTO à Terranova Security. « Nous considérons qu'il est de notre devoir de soutenir la diversité et l'inclusion grâce à une formation de sensibilisation à la sécurité qui permet à chacun d'acquérir les connaissances et les outils dont il a besoin pour être un cyberhéros dans leur vie personnelle et professionnelle. »

Beaucoup de contenu en ligne continue d'exclure plusieurs utilisateurs chaque jour. 80 % du contenu en ligne est disponible uniquement dans l'une des dix langues suivantes : anglais, chinois, espagnol, japonais, arabe, portugais, allemand, français, russe et coréen. Moins de la moitié de la population mondiale parle l'une de ces langues comme langue maternelle.

Une recherche effectuée pour le compte de la JMSA révèle que 98,1 % des pages d'accueil présentent au moins un élément de non-conformité aux WCAG 2.1. Un site Web comporte en moyenne 60,9 erreurs d'accessibilité sur sa page d'accueil.

Les versions accessibles du matériel de formation en sensibilisation à la sécurité de Terranova Security sont maintenant disponibles à tous.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial et un partenaire de choix pour la formation en sensibilisation à la sécurité. Ses programmes de sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage ont été présentés avec succès à plus de 10 millions d'utilisateurs. L'entreprise est reconnue pour son contenu de qualité supérieure, ses plateformes de sensibilisation à la sécurité multilingues, son portfolio de formations et d'outils de communication et ses simulateurs d'hameçonnage intuitifs. Les organisations continuent de tirer profit de la démarche en cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui contribuent à réduire considérablement le facteur de risque humain et prévenir efficacement toute cyberattaque. Pour en apprendre davantage, visitez le terranovasecurity.com.

MENTION LÉGALE

Copyright © 2020 Terranova WW Corporation, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques, appellations commerciales, marques de service et logos repris dans le présent document appartiennent à leurs sociétés respectives.

SOURCE Terranova Security

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 12:42 et diffusé par :