Nomination de Mike Walton à titre de Chef de l'exploitation de Lantic Inc. & Président de The Maple Treat Corporation

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX: RSI) est fière d'annoncer la nomination de M. Mike Walton, anciennement Vice-président, ventes et marketing, au poste de Chef de l'exploitation de Lantic Inc. (« Lantic ») et Président de The Maple Treat Corporation (« TMTC »). Ce poste nouvellement créé et se rapportant au Président et Chef de la Direction de Lantic, permettra de renforcer nos plans de succession, d'améliorer l'efficacité de nos processus décisionnels ainsi que de faciliter la réalisation de nos projets stratégiques. M. John Holliday, Président et Chef de la Direction de Lantic a déclaré : « Fort de son expérience chez Lantic, Mike représente le candidat idéal pour ce poste stratégique d'envergure pour le futur de notre entreprise. Les compétences exceptionnelles de Mike en matière de leadership seront sans aucun doute déterminantes afin d'aider les équipes hautement qualifiées des secteurs de l'érable et du sucre dans notre quête en vue de devenir un leader en tant que fournisseur d'édulcorants naturels en Amérique du Nord ».



De plus, la Société annonce qu'après 12 années au sein de Rogers Sugar, dont 7 à titre de Vice-présidente, finances, Chef de la direction financière et Secrétaire, Mme Manon Lacroix a décidé de quitter l'entreprise afin de passer à autre étape de sa carrière. Manon demeurera en poste jusqu'au 15 août afin d'assurer une transition adéquate le temps que nous procédions à son remplacement. « Durant ses années parmi nous, Manon a contribué à orchestrer et voir au financement de notre importante transition d'une société de raffinage de sucre à une entreprise d'édulcorants naturels de par les deux acquisitions d'entreprises d'embouteillage de sirop d'érable» a déclaré M. Holliday. « Nous remercions grandement Manon pour ses contributions durant toutes ces années et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs ».

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable, le sucre d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.

