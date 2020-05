MétéoMédia lance « Ensoleillez votre journée », une plateforme de contenu réservée aux bonnes nouvelles





La plateforme de 'nouvelles positives' apportera un vent de fraîcheur aux Canadiens en quête d'espoir et d'inspiration durant la pandémie de la COVID-19

OAKVILLE, ON, le 21 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, MétéoMédia annonce le lancement de « Ensoleillez votre journée », une plateforme de contenu réconfortant consacrée exclusivement aux nouvelles positives.

Conçue pour faire sourire les Canadiens et remonter notre moral collectif au cours de cette période sans précédent, « Ensoleillez votre journée » soulignera les gestes de bonté posés au sein des communautés d'un océan à l'autre, en plus de partager des histoires incomparables de ténacité, de créativité et d'héroïsme.

« Plus que jamais, il est important de trouver des histoires qui nous donnent espoir », dit Sam Sebastian, président et PDG de MétéoMédia et de sa société mère, Pelmorex Corp.. « Il a été vraiment inspirant de voir les Canadiens s'unir tout au long de cette crise. Nous avons créé « Ensoleillez votre journée » pour mettre en lumière les histoires exaltantes provenant de nos communautés et pour rappeler à tous que, ensemble, nous saurons traverser la tempête. »

Les Canadiens pourront accéder à « Ensoleillez votre journée » sur le site Web de MétéoMédia au meteomedia.com/ensoleillezvotrejournee, ainsi que sur les médias sociaux prévus à cet effet sur Instagram, @ensoleillezvotrejournee, et Twitter, @EnsoleillezJour. L'émission de télévision matinale de MétéoMédia en présentera également les grands moments. Les gens sont invités à soumettre leur histoire sur Instagram et Twitter en utilisant les identifiants appropriés.

« Quoiqu'il est impossible de prédire ce qui s'en vient avec la COVID-19, grâce à notre expertise en tant que chroniqueurs météo, nous savons qu'après chaque tempête, les nuages se dissipent », ajoute Sebastian. « Nous espérons que ce projet apportera un vent de fraîcheur à tous ceux qui ont été quelque peu bouleversés par la situation, et nous avons hâte d'apprendre à connaître les Canadiens des quatre coins du pays, ainsi que de partager leurs bonnes nouvelles. »

En tant qu'entreprise en première ligne des événements météorologiques dévastateurs, l'engagement de longue date de MétéoMédia à raconter des histoires positives inspirées par les communautés locales se reflète dans « Ensoleillez votre journée ». La plateforme de nouvelles positives soutient également le mandat de notre société mère en matière de santé mentale, PelmorexCares - un programme de dons d'entreprises et d'employés soutenant des initiatives aidant à la santé mentale.

À propos de Pelmorex Corp.

Pelmorex Corp ., fondée en 1989, est une entreprise internationale de technologies et de contenus météorologiques. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima et Otempo.pt . Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte . Grâce à ses innovations et à son esprit entrepreneurial, Pelmorex rejoint et accompagne au quotidien les consommateurs autour du globe et elle devient également un partenaire clé pour les entreprises en leur fournissant des solutions de données innovantes et intelligentes. Pelmorex s'est donné comme mission de mettre à profit ses connaissances météo pour que tous, consommateurs et entreprises, prennent les meilleures décisions pour vivre en harmonie selon les conditions météorologiques et se sentir en sécurité.

