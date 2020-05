Les revenus en devises constantes de LTI ont augmenté de 14,2 % pour l'exercice 2020 ; les revenus du T4 de l'exercice 2020 ont augmenté de 4,7% en glissement trimestriel et de 17,4% en glissement annuel





Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005, NSE : LTI), une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2020.

T4 Exercice 2020

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 409,9 millions USD ; soit une croissance de 3,9 % en glissement trimestriel et de 15,9 % en glissement annuel

soit une croissance de Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 4,7 % en glissement trimestriel et de 17,4 % en glissement annuel

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 30 119 millions INR ; croissance de 7,1 % en glissement trimestriel et de 21,2 % en glissement annuel

; croissance de Bénéfice net de 4 275 millions INR ; croissance du bénéfice net de 13,5 % en glissement trimestriel et de 12,9 % en glissement annuel

Ensemble de l'exercice 2020

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 1 524,7 millions USD ; croissance de 13,0 % en glissement annuel

; croissance de Croissance du chiffre d'affaires en monnaie constante de 14,2 % en glissement annuel

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 108 786 millions INR ; croissance de 15,2 % en glissement annuel

; croissance de Bénéfice net de 15 205 millions INR; Croissance du bénéfice net de 0,3 % en glissement annuel

Rendement du capital

Dividende final de 15,5 INR par action ; Ratio de distribution des dividendes de 35,0 % pour l'année

; Ratio de distribution des dividendes de pour l'année Rendement des capitaux propres de 29,5 % pour l'année

« Nous sommes extrêmement fiers de la solide éthique de travail dont ont fait preuve les LTItes et de la manière dont ils ont relevé le défi d'une pandémie mondiale sans précédent, dépassant les attentes des clients et méritant leur confiance.

Notre modèle commercial résilient, nos capacités exhaustives de transformation numérique et notre exécution sans faille nous ont aidés à rester leaders sur le marché en réalisant avec l'exercice 2020 une quatrième année consécutive de croissance à deux chiffres des ventes. Nous sommes également heureux d'annoncer deux nouveaux contrats importants au quatrième trimestre avec TCV, portant sur plus de 100 millions USD, ce qui représente pour nous un total record de huit contrats importants remportés au cours de l'exercice 2020.

Avec de nouvelles commandes fortes, une dynamique de revenus saine et une stratégie de croissance centrée sur le client, nous allons être en mesure de faire face aux défis à court terme de la demande et d'en ressortir plus forts. »

? Sanjay Jalona, président-directeur général et administrateur

Contrats récemment remportés

- Contrat pluriannuel de plusieurs millions pour une transformation numérique complète, améliorant la productivité et la qualité de service d'un ministère gouvernemental clé en mettant en oeuvre de nouvelles applications basées sur les microservices et en créant une plateforme de données et d'analyse

- Une grande entreprise de vente d'énergie au détail a sélectionné LTI pour un accord de services gérés de bout en bout pour ses applications informatiques et ses opérations d'infrastructure

- Standard Chartered Bank a choisi LTI comme partenaire pour un engagement stratégique de type « Temenos T24 Transact »

- Une grande banque nord-américaine a sélectionné LTI pour la transition de ses applications vers le cloud

- Un important acteur mondial des semi-conducteurs s'est associé à LTI pour numériser son coeur en repensant et en mettant en oeuvre ses processus critiques sur SAP S/4 HANA

- Une grande compagnie d'assurance IARD a choisi LTI comme partenaire de transformation pour mettre en oeuvre la plateforme cloud Duck Creek OnDemand

- Un géant mondial de la diffusion médiatique a sélectionné LTI pour repenser et moderniser ses applications de programmation et de planification afin de répondre à la constante évolution des exigences commerciales auxquelles il doit répondre

- Un groupe de services financiers de premier plan a choisi LTI pour son engagement en termes d'AMS

Prix et distinctions

- LTI a été classée comme faisant partie des 15 entreprises innovantes les plus remarquables en termes d'approvisionnement pour le monde, la région des Amériques et la région EMOA, selon le Global ISG Indextm du T1 2020

- LTI a été reconnue comme un leader dans l'étude « ISG Provider Lens tm: SIAM/ITSM 2020 Study for US Market »

- LTI a été choisie pour figurer dans la liste « Constellation ShortList: Innovation Services and Engineering for Q1 2020 »

- LTI reconnue dans le rapport « Now Tech: IoT Consultancies In Asia Pacific, Q1 2020 » de Forrester

- LTI a reçu des mentions honorables dans le Quadrant magique 2020 de Gartner des fournisseurs de services de données et d'analyse

* Magic Quadrant for Data and Analytics Service, Worldwide, Jorgen Heizenberg et al., 10 février 2020. Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'elle publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier

Autres points forts parmi les réalisations commerciales

- Lors de sa réunion du 19 mai 2020, le conseil d'administration a déclaré un dividende final de 15,5 INR par action (d'une valeur nominale de 1 INR) pour l'exercice 2019-2020. Le dividende total pour l'exercice 2020 est de 28 INR par action, y compris le dividende intérimaire de 12,5 INR par action déclaré en octobre 2019.

- A remporté le prix SAP Pinnacle Award dans la catégorie Partenaire d'innovation de l'industrie de l'année 2020

- LTI a été élevée au statut de partenaire « OR » par Pega

- LTI a été désignée partenaire d'intégration système de niveau « Premier » par MuleSoft

- LTI figure parmi les 10 premières entreprises investissant dans des projets RSE EdTech, selon CSRBOX

- La cote à long terme de la société a été relevée par CRISIL, et est passée de AA+/Positif à AAA/Stable pendant l'année

- La Bourse nationale d'Inde (National Stock Exchange of India Ltd, NSE) a inclus LTI dans son indice Nifty Next 50

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 420 clients de réussir dans un monde convergent. Gérant des opérations dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous offre une expertise concrète inégalée pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans toutes les industries. Chaque jour, notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (LTItes) permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com, ou suivez-nous sur @LTI_Global

Connectez-vous avec LTI:

Lisez nos Actualités et nos Blogs

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Aimez notre page Facebook

Regardez nos vidéos sur YouTube

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 10:50 et diffusé par :