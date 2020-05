Cette année, Fizz roule en BIXI





MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Fizz est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle devient un partenaire majeur de BIXI pour la saison 2020. En tant qu'entreprise locale, s'impliquer quand ça compte pour sa communauté fait partie de l'ADN de Fizz.

C'est donc 4000 vélos qui égaieront le quotidien des Montréalais. Il allait de soi pour le fournisseur mobile et Internet d'encourager ses concitoyens à utiliser un transport alternatif écoresponsable pour découvrir les différents quartiers de la métropole. Les vélos de Fizz font leur apparition depuis quelques jours, et se veulent un hommage coloré aux éléments iconiques de la ville.

Citations :

« Fizz est heureuse de pouvoir donner un coup de pouce à sa communauté pour faciliter ses allées et venues. Aller à la rencontre de nos membres quand ça compte est tout naturel pour nous. Chers membres de notre communauté, maintenant, plus que jamais durant ces temps hors du commun, Fizz est à vos côtés. »

Sylvie Charette, vice-présidente commercialisation et expérience client de Fizz

« Chez BIXI, la proximité-client et la collaboration font partie de nos valeurs, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur Fizz en tant que nouveau partenaire qui partage ces mêmes valeurs. La promotion du transport écoresponsable prend toute son importance cette saison, et Fizz nous soutient en apportant entre autres une touche de bonne humeur à la flotte de vélos. »

Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal

À propos de Fizz

Lancée en 2018, Fizz est un fournisseur mobile et Internet nouveau genre qui donne le contrôle à ses membres au travers d'une expérience entièrement en ligne. Avec Fizz, c'est simple et juste. Bienvenue ailleurs.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2020, le réseau comprend 610 stations, 7 270 vélos réguliers et 1160 vélos électriques sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal et Laval. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

