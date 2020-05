Excelra fournit au Lawrence Livermore National Laboratory des données d'information sur la chimie médicinale des petites molécules pour l'aider à mettre au point une plateforme de conception de médicaments





HYDERABAD, Inde, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un accord de trois ans, Excelra ? une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des données et de l'analyse ? fournira GOSTAR, une base de données d'information sur les petites molécules de chimie médicale au Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), pour l'aider à mettre au point des médicaments. La plateforme appuiera les objectifs du consortium ATOM (Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine), qui entend réduire le processus de découverte de médicaments de six ans à un an.

Excelra donnera au LLNL (membre du consortium ATOM) un accès complet à GOSTAR ? une vaste bibliothèque d'environ huit millions de composés de découverte de petites molécules et de quelque 40 000 candidats précliniques/cliniques et médicaments approuvés. Outre l'actualisation régulière des données, Excelra fournira également un support organisé et personnalisé et la préparation des données pour la modélisation IA/AM, en fonction des besoins.

GOSTAR est la plus grande plateforme mondiale d'information sur la chimie médicinale des petites molécules. Elle fournit une vue d'ensemble exhaustive de millions de composés, en reliant la structure chimique aux activités biologiques, pharmacologiques et thérapeutiques. Elle contribue à la découverte de médicaments aux stades précoces et d'optimisation.

Jonathan Allen, scientifique en bioinformatique du LLNL et chef de l'équipe de R-D d'ATOM, a déclaré : « Les données expérimentales conçues pour appuyer le travail de modélisation informatique sont un élément essentiel du projet de découvertes précliniques d'ATOM. Nous avons hâte de travailler sur GOSTAR et de tirer parti de l'expertise d'Excelra pour améliorer la prévision des propriétés des petites molécules à partir de données. »

Raveendra Dayam, le Directeur des services chimie d'Excelra, a déclaré : « GOSTAR permet aux chercheurs de naviguer à travers les interactions connues et quantifiées de petites molécules avec les cibles des médicaments constituant le vaste espace biologique. Nous sommes ravis de collaborer avec LLNL, pour soutenir sa plateforme de conception de médicaments, qui vise à réduire les délais de découverte des médicaments. »

À propos d'ATOM :

Le consortium ATOM (Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine) est un partenariat public-privé dont la vocation est de transformer la découverte de médicaments, en accélérant la mise au point de traitements plus efficaces pour les patients. L'objectif d'ATOM est de faire passer la découverte de médicaments d'un processus lent, séquentiel et à haut risque d'échec, en un modèle rapide, intégré et centré sur le patient. Le consortium intègre le calcul haute performance, diverses données biologiques et les biotechnologies émergentes pour créer une nouvelle plateforme pré-concurrentielle pour la découverte de médicaments. Rendez-vous sur www.atomscience.org

À propos d'Excelra :

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences du vivant. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion fluide d'actifs de données brevetées, d'expertise du domaine et de la science des données pour accélérer la découverte et la mise au point de médicaments. Rendez-vous sur www.excelra.com

