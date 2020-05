La ministre Ng annonce des mesures pour soutenir les femmes entrepreneurs dans le contexte de la COVID-19





OTTAWA, le 16 mai 2020 /CNW/ - Les femmes entrepreneurs canadiennes sont essentielles à la prospérité économique de notre pays, et elles contribuent à nos collectivités de façon inestimable. Néanmoins, les femmes doivent encore composer avec des obstacles uniques et systémiques lorsque vient le temps de démarrer et de faire croître une entreprise, et elles demeurent sous-représentées au sein de notre économie.

La pandémie de la COVID-19 a touché les femmes entrepreneurs de façon démesurée. En effet, elle a eu des répercussions importantes sur des secteurs comme le commerce de détail, l'hébergement et la restauration - secteurs dans lesquels évoluent majoritairement les femmes entrepreneurs. Non seulement les femmes dirigent généralement de plus petites entreprises et ont moins accès au capital, plusieurs d'entre elles doivent également assumer une part disproportionnée des travaux ménagers, des soins et de l'éducation des enfants.

Pour remédier à cette situation, et dans le respect de notre engagement à favoriser l'autonomisation économique des femmes, notre gouvernement prend les mesures qui s'imposent.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé que le gouvernement du Canada versera 15 millions de dollars en financement supplémentaire pour soutenir les femmes entrepreneurs par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). Cette somme servira de façon directe au choix des organismes qui sont actuellement bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE et aideront les femmes entrepreneurs tout au long de la pandémie de la COVID-19.

Au cours des prochaines semaines, cet investissement aidera des milliers de femmes entrepreneurs et de propriétaires d'entreprise à traverser cette crise. Ainsi, des femmes de partout au pays - de la propriétaire de restaurant à Campbellton au Nouveau-Brunswick à la fabricante à Prince George en Colombie-Britannique, jusqu'à la détaillante de Rankin Inlet au Nunavut - obtiendront le soutien nécessaire, entre autres grâce à des ateliers en entreprise, des activités de mentorat et de la formation professionnelle, pour s'adapter à un marché numérique.

Cet investissement s'ajoute à un vaste éventail de mesures de soutien fédérales destinées aux propriétaires de petites entreprises pour les aider à garder leur personnel et à couvrir leurs frais d'exploitation. Ces mesures comprennent la subvention salariale de 75 %, le soutien à l'emprunt, l'aide à la location commerciale et le paiement différé des cotisations d'impôt, ainsi que des fonds dédiés aux innovateurs et aux entrepreneurs issus des collectivités rurales et nordiques, et aux entreprises détenues par des Autochtones.

Le gouvernement augmente également l'allocation canadienne pour enfants versée aux parents, accroît le financement pour lutter contre la violence fondée sur le sexe et verse la Prestation canadienne d'urgence, à raison de 2?000 $ par mois, aux Canadiens qui gagnent moins de 1?000 $ par mois - y compris les entrepreneurs, les travailleurs et les propriétaires d'entreprise.

L'autonomisation économique des femmes partout au pays demeure une priorité pour le gouvernement et ce dernier continuera à travailler d'arrache-pied pour veiller à ce que les femmes entrepreneurs reçoivent le soutien nécessaire tout au long de la pandémie et de la reprise économique.

« Les femmes propriétaires d'entreprise et entrepreneures doivent composer avec des défis uniques en ces temps difficiles et incertains. Notre gouvernement prend les mesures qui s'imposent pour offrir aux femmes entrepreneurs l'aide dont elles ont grandement besoin pour poursuivre leurs activités et surmonter cette crise. Nous continuerons de soutenir les femmes propriétaires d'entreprises - et toutes les petites entreprises - jusqu'à la toute fin de la pandémie de la COVID-19. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng,

En 2018, les femmes représentaient 38 % des travailleurs autonomes au Canada ; moins de 16 % des petites et moyennes entreprises sont détenues par des femmes.

; moins de 16 % des petites et moyennes entreprises sont détenues par des femmes. Depuis le lancement de la SFE en 2018, l'ensemble des contributions a augmenté et comprend de nouveaux investissements ainsi que du financement supplémentaire destiné aux programmes et projets existants. Le montant total des investissements dans le cadre de la SFE a plus que doublé et représente maintenant près de 5 milliards de dollars.

Le financement supplémentaire comprend ce qui suit :

o Exportation et développement Canada : Une somme de 2 milliards de dollars, d'ici 2023, en solutions de financement et d'assurance, selon les conditions du marché, pour des entreprises détenues par des femmes qui exportent ou envisagent d'exporter.

: Une somme de 2 milliards de dollars, d'ici 2023, en solutions de financement et d'assurance, selon les conditions du marché, pour des entreprises détenues par des femmes qui exportent ou envisagent d'exporter. o Une somme de 100 millions de dollars par l'entremise du Programme d'investissement pour les femmes en commerce pour du capital de risque conçu pour aider les femmes entrepreneurs.

o Un engagement à servir une clientèle de 1 000 entreprises détenues et dirigées par des femmes d'ici 2023.

La SFE s'ajoute aux mesures déjà prises par le gouvernement pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment pour résoudre la question de l'équité salariale, réduire le coût des services de garde d'enfants et mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Cette mesure misera sur le succès des 52 projets ayant déjà obtenu un financement au titre du Fonds pour l'écosystème de la SFE. Sept de ces projets ont une portée nationale, tandis que 45 sont des projets régionaux et répondent aux besoins régionaux uniques des femmes dans des collectivités d'un peu partout au pays.

