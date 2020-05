Akcea annonce l'approbation pour le remboursement de TEGSEDI® (inotersen) en Espagne pour le traitement de l'amylose à transthyrétine héréditaire avec polyneuropathie





TEGSEDI est le premier médicament antisens disponible pour les patients en Espagne pour une injection sous-cutanée à domicile

L'approbation a été délivrée par le ministère de la Santé espagnol six mois seulement après la soumission

BOSTON, 16 mai 2020 /PRNewswire/ -- Akcea Therapeutics, Inc. (NASDAQ : AKCA), une filiale majoritairement détenue par Ionis Pharmaceuticals, Inc., a annoncé aujourd'hui que le ministère de la Santé espagnol (MSCBS) a donné son autorisation pour le remboursement de TEGSEDI® (inotersen) dans le traitement de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 chez les patients adultes atteints d'amylose à transthyrétine héréditaire (hATTR).

« Nous apprécions l'évaluation rigoureuse de TEGSEDI par le ministère de la Santé et l'approbation rapide pour mettre cette option de traitement à disposition des personnes atteintes d'amylose hATTR avec polyneuropathie en Espagne », a déclaré Michael Pollock, vice-président directeur, directeur Europe à Akcea. « Ce jalon met en évidence la robustesse des données cliniques qui soutiennent TEGSEDI et le besoin crucial dans la communauté de l'amylose hATTR d'une option de traitement sous-cutané qui permet aux patients de s'auto-administrer le médicament quand et où ils le souhaitent. Les données de l'étude NEURO-TTR montrant les avantages dans les mesures de la neuropathie et de la qualité de vie soulignent le potentiel de cette thérapie à apporter des bénéfices aux patients dans les années à venir. Nous continuerons de collaborer avec le ministère de la Santé pour mettre TEGSEDI à la disposition des patients en Espagne dès que possible. »

L'amylose hATTR est une maladie débilitante et évolutive peu reconnue qui est causée par l'accumulation de protéines TTR mal repliées en raison de mutations génétiques héréditaires. Elle se caractérise par le dépôt de fibrilles amyloïdes dans tout l'organisme, y compris dans les tissus nerveux, et peut avoir un impact dévastateur sur la qualité de vie des patients.

TEGSEDI est un médicament administré par injection sous-cutanée une fois par semaine à domicile qui cible la polyneuropathie de l'amylose hATTR à sa source en réduisant la production de la protéine TTR. Il s'agit du premier médicament antisens disponible pour les patients en Espagne atteints d'amylose hATTR avec polyneuropathie, et également le premier traitement à domicile disponible pour les patients Espagnols.

L'avis positif du ministère de la Santé concernant le remboursement de TEGSEDI était fondé sur les résultats de l'étude NEURO-TTR de phase 3 chez des patients atteints d'amylose hATTR présentant des symptômes de polyneuropathie. Les résultats de cette étude ont démontré que les patients traités par TEGSEDI ont bénéficié d'un avantage significatif par rapport aux patients traités par placebo, et ce pour les deux critères d'évaluation principaux : le questionnaire sur la qualité de vie de Norfolk - Neuropathie diabétique (Norfolk QoL-DN) et le score modifié de déficience de la neuropathie +7 (mNIS+7), une mesure de la progression de la maladie neuropathique.

En 2018, TEGSEDI a été le premier traitement ciblant l'ARN approuvé par la Commission européenne pour les patients adultes atteints d'amylose hATTR. Depuis lors, TEGSEDI a continué à recevoir des approbations réglementaires et de remboursement.

À PROPOS DE TEGSEDI® (INOTERSEN)

TEGSEDI a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de la polyneuropathie chez les adultes atteints d'amylose à transthyrétine héréditaire (hATTR). TEGSEDI, découvert et développé par Ionis Pharmaceuticals, est le premier et le seul médicament sous-cutané ciblant l'ARN au monde, conçu pour réduire la production de la protéine transthyrétine (TTR) humaine. TEGSEDI a également reçu une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne et au Canada pour le traitement de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 chez les patients adultes atteints d'amylose à transthyrétine héréditaire.

L'approbation est basée sur les données de l'étude NEURO-TTR, une étude internationale de phase 3 randomisée (2:1), à double insu, contrôlée par placebo, d'une durée de 15 mois, menée auprès de 172 patients atteints d'amylose hATTR et présentant des symptômes de polyneuropathie. Dans NEURO-TTR, TEGSEDI a démontré une amélioration significative par rapport au placebo dans les mesures de la neuropathie et de la qualité de vie telles que mesurées par le score modifié de déficience de la neuropathie +7 (mNIS+7) et dans le score total du questionnaire sur la qualité de vie de Norfolk - Neuropathie diabétique (Norfolk QoL-DN). Les patients traités par TEGSEDI ont bénéficié d'un avantage similaire, indépendamment des sous-groupes tels que l'âge, le sexe, la race, la région, le score de déficience de la neuropathie (NIS), le statut de mutation Val30Met et le stade de la maladie.

L'approbation est également fondée sur les données de l'extension ouverte (OLE) de NEURO-TTR qui est une étude en cours pour les patients ayant complété l'étude NEURO-TTR, conçue pour évaluer l'efficacité et l'innocuité à long terme de TEGSEDI.

Pour obtenir les informations complètes sur la prescription de TEGSEDI, veuillez consulter www.TEGSEDI.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

MISES EN GARDE ENCADRÉES : THROMBOCYTOPÉNIE ET GLOMÉRULONÉPHRITE

Thrombocytopénie

TEGSEDI provoque des réductions du nombre de plaquettes qui peuvent entraîner une thrombocytopénie soudaine et imprévisible, potentiellement mortelle. Un patient ayant participé à un essai clinique est mort d'une hémorragie intracrânienne

TEGSEDI est contre-indiqué chez les patients dont la numération plaquettaire est inférieure à 100 x 109 /L

Avant de commencer TEGSEDI, obtenez une numération plaquettaire. Pendant le traitement, surveillez la numération plaquettaire chaque semaine si les valeurs sont égales ou supérieures à 75 x 10 9 /L, et plus fréquemment si les valeurs sont inférieures à 75 x 10 9 /L

Si un patient présente des signes ou des symptômes de thrombocytopénie, obtenez une numération plaquettaire dès que possible. Le patient ne doit pas recevoir de TEGSEDI supplémentaire, à moins qu'une numération plaquettaire ne soit jugée interprétable et acceptable par un professionnel de la santé

Après l'arrêt du traitement pour une raison quelconque, continuez de surveiller la numération plaquettaire pendant 8 semaines, ou plus longtemps si la numération plaquettaire est inférieure à la normale, afin de vérifier que la numération plaquettaire reste supérieure à 75 x 109 /L

Glomérulonéphrite

TEGSEDI peut provoquer une glomérulonéphrite qui peut nécessiter un traitement immunosuppresseur et peut entraîner une insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Un patient ayant participé à un essai clinique, qui a développé une glomérulonéphrite et n'a pas reçu de traitement immunosuppresseur, est resté dépendant de la dialyse. Dans les essais cliniques, les cas de glomérulonéphrite étaient accompagnés d'un syndrome néphrotique, qui peut se manifester par un oedème, une hypercoagulabilité avec thrombose veineuse ou artérielle et une sensibilité accrue aux infections

TEGSEDI ne doit généralement pas être entamé chez les patients dont le rapport protéines urinaires/créatinine (UPCR) est égal ou supérieur à 1000 mg/g

Avant de commencer TEGSEDI, mesurez la créatininémie, la filtration glomérulaire estimée (eGFR), le rapport protéines urinaires/créatinine (UPCR) et effectuez une analyse d'urine. Pendant le traitement, surveillez la créatininémie, l'analyse d'urine eGFR et l'UPCR toutes les deux semaines. TEGSEDI ne doit pas être administré aux patients qui développent un UPCR de 1000 mg/g ou plus ou un eGFR inférieur à 45 mL/minute/1,73 m 2 , en attendant une évaluation plus approfondie de la cause

Si une dose est maintenue, une fois que l'eGFR augmente à ?45 mL/minute/1,73 m2, que l'UPCR diminue à moins de 1000 mg/g, ou que la cause sous-jacente de la baisse de la fonction rénale est corrigée, la posologie hebdomadaire peut être de nouveau initiée. Chez les patients présentant un UPCR de 2000 mg/g ou plus, procédez à une évaluation plus poussée de la glomérulonéphrite aiguë, conformément à l'indication clinique. Si une glomérulonéphrite aiguë est confirmée, TEGSEDI doit être définitivement arrêté

Programme TEGSEDI REMS

En raison des risques d'hémorragie grave provoquée par une thrombocytopénie sévère et en raison de la glomérulonéphrite, qui nécessitent toutes deux une surveillance fréquente, TEGSEDI n'est disponible que par le biais d'un programme de distribution restreint dans le cadre d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) appelée programme TEGSEDI REMS

CONTRE-INDICATIONS

TEGSEDI est contre-indiqué chez les patients avec

Une numération plaquettaire inférieure à 100 x 10 9 /L

/L Des antécédents de glomérulonéphrite aiguë causée par TEGSEDI

Des antécédents d'une réaction d'hypersensibilité à TEGSEDI

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Thrombocytopénie

TEGSEDI provoque des réductions du nombre de plaquettes qui peuvent entraîner une thrombocytopénie soudaine et imprévisible, potentiellement mortelle. Dans l'étude 1, des numérations plaquettaires inférieures à 100 x 109 /L ont été observées chez 25 % des patients traités par TEGSEDI, contre 2 % des patients sous placebo. Des numérations plaquettaires inférieures à 75 x 109 /L ont été observées chez 14 % des patients traités par TEGSEDI, contre aucun patient sous placebo. Un patient participant à un essai clinique a connu une hémorragie intracrânienne mortelle. N'initiez pas TEGSEDI chez les patients dont la numération plaquettaire est inférieure à 100 x 109 /L. Suivez les recommandations de surveillance et de traitement conseillées pour la numération plaquettaire.

Les symptômes de la thrombocytopénie peuvent comprendre des saignements inhabituels ou prolongés (p. ex, pétéchies, apparition facile d'ecchymoses, hématome, saignement sous-conjonctival, saignement gingival, épistaxis, hémoptysie, menstruations irrégulières ou plus abondantes que la normale, hématémèse, hématurie, hématochézie, méléna), une raideur de la nuque ou des céphalées graves atypiques. Les patients et les soignants doivent être informés qu'ils doivent être vigilants quant aux symptômes de la thrombocytopénie et qu'ils doivent chercher une aide médicale immédiate en cas d'inquiétude.

Glomérulonéphrite et toxicité rénale

TEGSEDI peut provoquer une glomérulonéphrite qui peut entraîner une insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Dans l'étude 1, la glomérulonéphrite a été observée chez 3 (3 %) patients traités par TEGSEDI, contre aucun patient sous placebo. Un patient n'a pas reçu de traitement immunosuppresseur et est resté dépendant de la dialyse. En cas de suspicion de glomérulonéphrite, il convient d'établir rapidement un diagnostic et d'entamer un traitement immunosuppresseur dès que possible. Suivez les recommandations de surveillance et de traitement conseillés des paramètres rénaux. TEGSEDI ne doit généralement pas être initié chez les patients dont l'UPCR est de 1000 mg/g ou plus. Si une glomérulonéphrite aiguë est confirmée, TEGSEDI doit être définitivement arrêté.

TEGSEDI n'est disponible que par le biais d'un programme restreint dans le cadre d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) appelée programme TEGSEDI REMS en raison des risques d'hémorragie grave provoquée par une thrombocytopénie sévère et en raison de la glomérulonéphrite.

Accident vasculaire cérébral et dissection des artères cervicocéphaliques

TEGSEDI peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des dissections des artères cervicocéphaliques. Dans les études cliniques, 1 des 161 (0,6 %) patients traités par TEGSEDI ont connu une dissection de l'artère carotide et un accident vasculaire cérébral. Informez les patients sur les symptômes de l'accident vasculaire cérébral et de la dissection des artères du système nerveux central. Demandez aux patients de chercher de l'aide dès que possible si des symptômes d'accident vasculaire cérébral ou de dissection artérielle se manifestent.

Effets inflammatoires et immunitaires

Les changements inflammatoires et immunitaires sont un effet de certains médicaments oligonucléotides antisens, dont TEGSEDI. Lors des études cliniques, des réactions inflammatoires et immunitaires graves ont été observées chez des patients traités par TEGSEDI, notamment une thrombocytopénie immunitaire et une glomérulonéphrite, ainsi qu'un cas unique de vascularite systémique positive aux anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles (ANCA).

Lésion du foie

Lors des études cliniques, 8 % des patients traités par TEGSEDI ont présenté une augmentation de l'alanine aminotransférase (ALAT) d'au moins 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN), contre 3 % des patients sous placebo ; 3 % des patients traités par TEGSEDI ont eu une ALAT au moins 8 fois supérieure à la LSN, contre aucun patient sous placebo. Surveillez l'ALAT, l'aspartate aminotransférase et la bilirubine totale au départ et tous les 4 mois pendant le traitement par TEGSEDI. Si un patient développe des signes cliniques ou des symptômes suggérant un dysfonctionnement hépatique, mesurez rapidement les transaminases sériques et la bilirubine totale et interrompez ou arrêtez le traitement par TEGSEDI, selon le cas.

Rejet d'une greffe de foie

Dans une étude clinique, des cas de rejet de greffe de foie ont été signalés 2 à 4 mois après avoir commencé le traitement par TEGSEDI chez des patients dont les allogreffes de foie avaient été cliniquement stables (pendant plus de 10 ans) avant le début de TEGSEDI. Dans ces cas, les patients ont vu leur état clinique s'améliorer et les niveaux de transaminases se normaliser après l'administration de glucocorticoïdes et l'arrêt de TEGSEDI.

Chez les patients ayant des antécédents de transplantation hépatique, surveillez l'ALAT, l'ASAT et la bilirubine totale tous les mois. Cessez TEGSEDI chez les patients qui présentent des signes de rejet de greffe de foie.

Réactions d'hypersensibilité/formation d'anticorps

TEGSEDI peut provoquer des réactions d'hypersensibilité. Dans les études cliniques, 6 des 161 (4 %) patients traités par TEGSEDI ont arrêté le traitement en raison d'une réaction d'hypersensibilité. Ces réactions se sont généralement produites dans les 2 heures suivant l'administration de TEGSEDI. Des anticorps à TEGSEDI étaient présents lorsque les réactions ont été observées. Si une réaction d'hypersensibilité est observée, cessez l'administration de TEGSEDI et commencez un traitement approprié. N'utilisez pas le médicament chez les patients qui ont des antécédents de réactions d'hypersensibilité à TEGSEDI.

Numération plaquettaire impossible à interpréter : Réaction entre les anticorps antiplaquettaires et l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA)

Dans l'étude 1, 23 % des patients traités par TEGSEDI présentaient au moins une numération plaquettaire impossible à interpréter causée par une agglutination plaquettaire, contre 13 % des patients sous placebo. En cas de suspicion d'une agglutination de plaquettes à l'EDTA, effectuez une nouvelle numération plaquettaire en utilisant un anticoagulant différent (par exemple, citrate de sodium, héparine) dans le tube de prélèvement sanguin. Recontrôlez la numération plaquettaire dès que possible si une mesure plaquettaire ne peut être interprétée. Maintenez la posologie de TEGSEDI jusqu'à ce qu'une numération plaquettaire acceptable soit confirmée par un échantillon de sang interprétable.

Réduction des taux sériques de vitamine A et compléments recommandés

Le traitement par TEGSEDI entraîne une diminution des taux sériques de vitamine A. Un complément en vitamine A correspondant à l'apport quotidien recommandé est conseillé aux patients qui prennent TEGSEDI. Les patients doivent être adressés à un ophtalmologue s'ils développent des symptômes oculaires suggérant une carence en vitamine A (par exemple, l'héméralopie).

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents qui ont été observés chez au moins 20 % des patients traités par TEGSEDI et plus fréquemment que chez ceux sous placebo sont les réactions au point d'injection, les nausées, les céphalées, la fatigue, la thrombocytopénie et la fièvre. Les effets indésirables graves étaient plus fréquents chez les patients traités par TEGSEDI (32 %) que chez les patients sous placebo (21 %).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

En raison du risque de thrombocytopénie, la prudence s'impose lors de l'utilisation de médicaments antiplaquettaires (y compris les produits en vente libre qui affectent les plaquettes) ou d'anticoagulants en concomitance avec TEGSEDI. En raison du risque de glomérulonéphrite et de toxicité rénale, la prudence s'impose lors de l'utilisation de médicaments néphrotoxiques et d'autres médicaments susceptibles d'altérer la fonction rénale en concomitance avec TEGSEDI.

Veuillez consulter les informations complètes sur la prescription, y compris les mises en garde encadrées, sur le site TEGSEDIhcp.com.

À PROPOS DE L'AMYLOSE À TRANSTHYRÉTINE HÉRÉDITAIRE (hATTR)

L'amylose ATTR héréditaire est une maladie grave, progressive et potentiellement mortelle, causée par la formation anormale de la protéine TTR et l'agrégation de dépôts amyloïdes TTR dans divers tissus et organes de l'organisme, y compris dans les nerfs périphériques, le coeur et le tractus intestinal. L'accumulation progressive de dépôts amyloïdes TTR dans ces organes conduit souvent à une neuropathie sensorimotrice périphérique réfractaire, une neuropathie autonome et/ou une cardiomyopathie, ainsi qu'à d'autres manifestations de la maladie. L'amylose ATTR héréditaire provoque une morbidité importante et un déclin progressif de la qualité de vie, ce qui a de graves répercussions sur les activités de la vie quotidienne. La maladie progresse souvent rapidement et peut entraîner une mort prématurée. La survie médiane est de 4,7 ans après le diagnostic. Des informations supplémentaires sur l'amylose ATTR héréditaire, y compris une liste complète des organisations soutenant la communauté de l'amylose hATTR dans le monde, sont disponibles à l'adresse www.hattrchangethecourse.com ou en consultant www.hATTRGuide.com.

À PROPOS D'AKCEA THERAPEUTICS, INC.

Akcea Therapeutics, Inc., est une filiale majoritairement détenue par Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : IONS), est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de médicaments pour traiter les patients atteints de maladies graves et rares. Akcea commercialise TEGSEDI® (inotersen) et WAYLIVRA® (volanesorsen), et fait progresser un pipeline mature de médicaments novateurs, dont AKCEA-APO(a)-L Rx , vupanorsen (AKCEA-ANGPTL3-L Rx ), AKCEA-APOCIII-L Rx , et AKCEA-TTR-L Rx , qui ont le potentiel de traiter multiples maladies. Ces six médicaments ont été découverts par Ionis, un leader dans le domaine des thérapies antisens, et reposent sur la technologie antisens exclusive de Ionis. TEGSEDI est approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Canada et au Brésil. WAYLIVRA est homologué dans l'UE et est actuellement en phase 3 de développement clinique pour le traitement des personnes atteintes de lipodystrophie progressive familiale, ou FPL. Akcea a son siège à Boston, Massachusetts, et construit l'infrastructure nécessaire pour commercialiser ses médicaments dans le monde entier. Des informations supplémentaires sur Akcea sont disponibles à l'adresse www.akceatx.com et vous pouvez nous suivre sur Twitter à @akceatx.

ÉNONCÉ PROSPECTIF

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les activités d'Akcea Therapeutics, Inc. Tout énoncé décrivant les objectifs, les attentes, les projections financières ou autres, les intentions ou les convictions d'Akcea, y compris le potentiel commercial des médicaments d'Akcea en cours de développement, est un énoncé prospectif et doit être considéré comme un énoncé à risque. Ces énoncés sont soumis à certains risques et incertitudes, en particulier ceux inhérents au processus de découverte, de développement et de commercialisation de médicaments sûrs et efficaces pour une utilisation dans des thérapies humaines, et à l'effort de construction d'une entreprise autour de ces médicaments. Les énoncés prospectifs d'Akcea impliquent également des hypothèses qui, si elles ne se réalisent pas ou s'avèrent inexactes, pourraient entraîner des résultats matériellement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs d'Akcea reflètent le jugement de bonne foi de sa direction, ces énoncés sont fondés uniquement sur des faits et facteurs actuellement connus par Akcea. En particulier, nous vous mettons en garde contre le fait que nos énoncés prospectifs sont soumis aux circonstances actuelles et futures liées à la pandémie de COVID-19, qui pourraient avoir un effet négatif important sur nos activités, nos opérations et nos résultats financiers futurs. Par conséquent, vous êtes invité à ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Ces risques et d'autres risques concernant les programmes d'Akcea sont décrits de manière plus détaillée dans les rapports trimestriels d'Akcea sur le formulaire 10-Q et les rapports annuels sur le formulaire 10-K, qui sont déposés auprès de la SEC. Des exemplaires de ces documents et d'autres documents sont disponibles auprès de la société.

Dans ce communiqué de presse, sauf si le contexte exige le contraire, « Ionis », « Akcea », « société », « sociétés », « nous » et « notre » font référence à Ionis Pharmaceutical et/ou Akcea Therapeutics.

Ionis Pharmaceuticalstm est une marque de Ionis Pharmaceuticals, Inc. Akcea Therapeutics®, TEGSEDI® et WAYLIVRA® sont des marques de commerce d'Akcea Therapeutics, Inc.

