Chorus Aviation annonce ses résultats financiers du premier trimestre de 2020 et une mise à jour sur les mesures liées à la COVID?19

Points saillants financiers du premier trimestre de 2020

Perte nette de 17,3 millions de dollars, soit (0,11) $ par action de base, une baisse de 50,7 millions de dollars d'une période à l'autre en raison de la variation de la perte de change latente de 55,1 millions de dollars.

Résultat net ajusté 1) de 25,0 millions de dollars, soit 0,16 $ par action de base, une hausse de 6,0 millions de dollars d'un trimestre à l'autre attribuable à la croissance du secteur de la location d'appareils régionaux qui a été compensée par une réduction dans le secteur des services d'aviation régionale.

Faits récents

Augmentation des facilités en espèces et consenties à plus de 265 millions de dollars grâce à l'obtention d'une facilité de crédit renouvelable non garantie de 100,0 millions de dollars américains d'une durée de deux ans et obtention du report des paiements de capital et d'intérêt de certains prêts pour l'achat d'appareils jusqu'au 30 septembre 2020.

Attention soutenue accordée à la santé et à la sécurité des employés et des passagers ; accès au programme de Subvention salariale d'urgence du Canada pour les employés de Jazz, ce qui a permis de limiter les réductions importantes d'effectif et d'appuyer les plans de reprise des activités.

Publication du premier Rapport sur la durabilité de Chorus, qui décrit l'engagement de Chorus à l'égard de la sécurité, de ses employés, des collectivités et de l'environnement.

HALIFAX, le 14 mai 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2020 et des mesures pour renforcer davantage l'organisation.

« Au début de l'année, notre entreprise était dans la meilleure position de son histoire, compte tenu de son bilan vigoureux, de sa solide clientèle et de ses perspectives de croissance, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Notre trajectoire de croissance a fait hausser le résultat net ajusté et le BAIIA ajusté d'environ 31,2 % et 18,7 %, respectivement, d'un trimestre à l'autre. »

« Nous concentrons maintenant nos efforts sur le bien-être de nos employés, la réduction des coûts et l'accroissement de nos liquidités en vue de la levée des restrictions de voyage. En ces moments de stress intense et de grande incertitude, j'admire l'énergie, la résilience et l'engagement de nos employés. Je les remercie de leur dévouement dans ces conditions très difficiles. »

« L'équipe de Chorus a surmonté des défis importants dans le passé et je suis convaincu qu'elle saura aussi surmonter la crise actuelle. Nous avons mis en place plusieurs mesures de réduction des coûts, dont la réduction et le report de dépenses en immobilisations, le renvoi temporaire de plus de 3 000 employés et une réduction de la rémunération de nos cadres, de notre personnel administratif et du conseil d'administration. Notre position en matière de liquidités est robuste puisque nous disposons de facilités en espèces et consenties de plus de 265 millions de dollars2), soit les liquidités nécessaires pour traverser cette période et en émerger positivement, » a conclu M. Randell.

2) Les liquidités de 265,0 millions de dollars comprennent la facilité de crédit renouvelable non garantie de 100,0 millions de dollars américains. Les dollars américains ont été convertis au taux de change de 1,4187 $, soit le taux de clôture de la Banque du Canada le 31 mars 2020.

Mesures prises face à la COVID-19

Amélioration des liquidités

Au 31 mars 2020, Chorus disposait de 90,6 millions de dollars en espèces, ce qui comprend un prélèvement de 30,0 millions de dollars sur sa facilité de crédit consentie de 75,0 millions de dollars ainsi que la possibilité d'emprunter sur demande une somme supplémentaire allant jusqu'à 25,0 millions de dollars. Au 31 mars 2020, Chorus a fourni des lettres de crédit totalisant 10,1 millions de dollars qui ont réduit la somme disponible aux termes de cette facilité.

Le 28 avril 2020, Chorus a amélioré davantage ses liquidités par l'obtention d'une facilité de crédit renouvelable non garantie de 100,0 millions de dollars américains pour les fins générales de l'entreprise, remboursables en deux ans.

Chorus est sur le point d'obtenir un financement d'environ 30,0 millions de dollars américains à environ 50,0 millions de dollars américains garanti par un maximum de quatre appareils non grevés. À l'heure actuelle, on prévoit que ces financements seront conclus au cours du deuxième trimestre de la société, sous réserve de la négociation et de la signature d'ententes définitives, ainsi que du respect de conditions préalables à la clôture. Rien ne garantit que ces conditions seront remplies.

Chorus a également suspendu les versements de dividendes futurs et le régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD ») jusqu'à nouvel ordre après le versement du dividende de mars 2020 qui a été effectué le 17 avril 2020. Cette mesure devrait permettre d'économiser environ 55,0 millions de dollars en versements de dividendes en espèces annuels, compte tenu d'un taux de participation de 29 % au RRD.

Sommaire du premier trimestre

Au premier trimestre de 2020, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 88,7 millions de dollars, soit une hausse de 14,0 millions de dollars ou de 18,7 % comparativement au premier trimestre de 2019.

Le BAIIA ajusté du secteur de la location d'appareils régionaux a augmenté de 16,5 millions de dollars principalement en raison de la croissance des produits tirés de la location d'appareils.

Le BAIIA ajusté du secteur des services d'aviation régionale a baissé de 2,5 millions de dollars. Les résultats du premier trimestre ont été touchés par ce qui suit :

une réduction des autres produits attribuable à la baisse des produits tirés des services de maintenance, de réparation et de révision générale (« MRR ») de tiers et des vols à contrat;

la hausse des frais administratifs généraux; ce qui a été annulé en partie par :

une baisse de 2,6 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en conséquence de la variation du cours des actions, y compris la variation de la juste valeur de l'instrument dérivé sur actions que l'on appelle un « swap sur rendement total »;

une progression des produits tirés de la location d'appareils aux termes du contrat d'achat de capacité (le « CAC »).

Le résultat net ajusté s'est établi à 25,0 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une amélioration de 6,0 millions de dollars, en raison de ce qui suit :

la hausse de 14,0 millions de dollars du BAIIA ajusté décrite précédemment;

une variation de 1,5 million de dollars de la perte de change réalisée et de la perte de change latente sur le fonds de roulement;

une baisse de 0,9 million de dollars de la charge d'impôt résultant de la baisse de certains taux d'imposition provinciaux et de certains frais non déductibles réduits par la hausse du BAIA ajusté 1)

un accroissement de la charge d'intérêts nette de 4,5 millions de dollars principalement attribuable aux titres de créance liés aux appareils additionnels du secteur de la location d'appareils régionaux.

Le résultat net a reculé de 50,7 millions de dollars en raison de la variation de 55,1 millions de dollars de la perte de change latente nette sur la dette à long terme et de la hausse de 3,5 millions de dollars des coûts liés au programme de départ des employés, ce qui a été annulé par la baisse des primes à la signature de 2,0 millions de dollars et la hausse de 6,0 millions de dollars du résultat net ajusté déjà mentionnée.

Analyse financière consolidée



(non audités)

(exprimés en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 mars 2020 2019 Variation Variation $ $ $ %









Produits d'exploitation 350 041 343 867 6 174 1,8 Charges d'exploitation 303 349 303 748 (399) (0,1)









Résultat d'exploitation 46 692 40 119 6 573 16,4 Charge d'intérêts nette (20 207) (15 741) (4 466) (28,4) Profit (perte) sur change (39 432) 14 250 (53 682) 376,7 Autre gain1) 16 36 (20) (55,6)









Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (12 931) 38 664 (51 595) (133,4) Charge d'impôt sur le résultat (4 363) (5 217) 854 16,4









Résultat net (perte nette) (17 294) 33 447 (50 741) (151,7)









BAIIA ajusté2) 88 690 74 724 13 966 18,7 BAIA ajusté2) 29 348 24 266 5 082 20,9 Résultat net ajusté2) 24 985 19 049 5 936 31,2









1) Ce poste comprend les gains à la disposition d'immobilisations.

2) Il s'agit de mesures financières non conformes aux PCGR.

Perspectives

(Se reporter à la mise en garde concernant l'information prospective ci?après.)

La pandémie de COVID-19 et les restrictions imposées par les gouvernements en réponse à celle-ci posent des défis sans précédent au secteur de l'aviation compte tenu des restrictions de voyage strictes et des annulations massives touchant les transporteurs aériens partout dans le monde. Même si, en raison de son modèle d'affaires, Chorus n'est pas directement exposée aux risques du marché que doivent habituellement affronter les transporteurs aériens, elle tire la plus grande partie de ses produits de clients du secteur de l'aviation, soit aux termes du CAC et par la location d'appareils à des transporteurs aériens partout dans le monde. La durée et les répercussions complètes de cette pandémie sont inconnues.

Secteur des services d'aviation régionale :

Chorus travaille avec Air Canada, son principal client et partenaire, qui a pris la décision de réduire sa capacité d'environ 85 % à 90 % à l'échelle de son réseau au deuxième trimestre. Par conséquent, les vols Air Canada Express de Chorus ont diminué d'environ 90 % en avril et en mai, ce qui a donné lieu, temporairement, à d'importantes réductions d'effectif. Jazz a présenté une demande dans le cadre du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada pour atténuer les réductions de personnel et les coûts.

Conformément au CAC, les marges fixes ne varient pas en fonction du nombre d'appareils et, pour 2020, elles sont déterminées en fonction des montants annuels convenus.

Chorus estime que les comptes à recevoir d'Air Canada au titre des mesures d'endiguement des coûts contrôlables aux termes du CAC pourraient connaître une hausse de 20,0 millions de dollars à 40,0 millions de dollars d'ici la fin de 2020 comparativement à 2019 en raison de l'incertitude liée à l'horaire de vol requis.

En raison de la fermeture de sa ligne de production, Bombardier a avisé Chorus qu'elle accuserait un retard dans la production de sa commande de neuf appareils CRJ900 devant initialement être livrés en 2020. En conséquence de ce retard, Chorus s'attend à un retard dans la réception des produits de location provenant de ces appareils aux termes du CAC.

Voyageur exploite des vols à contrat spécialisés, principalement pour des organismes internationaux participant à des missions humanitaires, offre des services spécialisés de MRR et exerce des activités de vente de pièces. Voyageur connaît une demande continue à l'étranger pour appuyer des efforts humanitaires ainsi que pour des vols à contrat liés à des services de transport de fret; de plus, il n'y a pas eu d'interruption des activités d'ambulance aérienne qu'elle assure au Nouveau-Brunswick. Relativement aux activités de MRR de Voyageur, la demande visant à répondre aux besoins essentiels des clients du secteur de l'aviation est en baisse en conséquence de la COVID-19. Voyageur représente moins de 10 % des produits d'exploitation consolidés et du résultat net consolidé de Chorus.

Secteur de la location d'appareils régionaux :

Étant donné l'incertitude sur les marchés causée par la pandémie de COVID-19, le projet de Chorus visant à augmenter d'environ 20 par année le nombre d'appareils loués par des tiers a été reporté.

Chorus a reçu des demandes de la quasi-totalité de ses clients du secteur de la location d'appareils régionaux pour une certaine forme d'allègement temporaire des frais de location alors qu'ils font face à une réduction sans précédent de la demande. Dans la plupart des cas, la période d'allègement est de trois à six mois et les modalités de remboursement ont été échelonnées sur six à 24 mois. Chorus a reçu environ 25 % des loyers prévus par contrat de ses locataires pour le mois d'avril. Bien que Chorus s'attende à ce que le secteur, et en particulier celui de l'aviation régionale, se rétablisse avec le temps, ces reports devraient faire passer le montant de ses comptes à recevoir de 40,0 millions à un sommet de 60,0 millions de dollars, au cours des deux prochains trimestres. Conformément aux normes du marché, ces contrats de location sont en général d'une durée fixe, renferment une obligation de paiement absolue de la part du locataire et ne peuvent être résiliés de façon hâtive pour des raisons de commodité.

Le 5 mars 2020, Flybe, entreprise établie au Royaume-Uni, a cessé d'exercer ses activités et a été placée sous administration. Flybe louait trois appareils ATR72-600 et cinq appareils Dash 8?400 auprès de Chorus, et la durée restante des contrats de location est de deux à quatre ans. Chorus a enregistré, au titre des produits d'exploitation, une perte de valeur de 5,9 millions de dollars pour trois ATR72-600 loués précédemment à Flybe. Celle-ci a été compensée par la récupération, par Chorus, des garanties financières, ce qui a aussi été enregistré au titre des produits d'exploitation, donnant lieu à un gain net de 0,1 million de dollars. Aucune perte de valeur n'a été enregistrée pour les cinq Dash 8-400. Au 31 mars 2020, la dette à long terme de Chorus s'élevait à 35,7 millions de dollars américains pour les trois appareils ATR72-600 et à 26,8 millions de dollars américains pour les cinq appareils Dash 8-400. Chorus peut remettre les appareils ATR72-600 sur le marché jusqu'en mars 2022 et les appareils Dash 8-400 jusqu'en septembre 2020, à défaut de quoi elle pourrait devoir rembourser la dette impayée à l'égard des appareils.

Le 17 avril 2020, CityJet s'est engagée dans un processus d'examen en Irlande. Chorus loue deux appareils CRJ900 à CityJet et détient des dépôts de garantie à l'égard de ces appareils. La durée moyenne à l'échéance des contrats de location de ces appareils est de huit ans. Au 31 mars 2020, la dette à long terme de Chorus relativement à ces appareils s'élevait à 29,6 millions de dollars américains. Les appareils sont encore visés par des contrats de location en faveur de CityJet pendant le processus d'examen. Chorus disposera de 24 mois pour remettre les appareils en marché si les contrats de location sont résiliés, à défaut de quoi elle pourrait être tenue de rembourser la dette impayée à l'égard de ceux-ci.

Le 20 avril 2020, Virgin Australia s'est placée volontairement sous administration. Chorus loue trois appareils ATR72-600 à Virgin Australia et détient des dépôts de garantie à l'égard de ces appareils. La durée moyenne à l'échéance des contrats de location de ces appareils est de quatre ans. Au 31 mars 2020, la dette à long terme de Chorus relativement à ces appareils s'élevait à 28,5 millions de dollars américains. Les appareils sont encore visés par des contrats de location en faveur de Virgin Australia pendant le processus d'administration. Chorus disposera de 24 mois pour remettre les appareils en marché si les contrats de location sont résiliés, à défaut de quoi elle pourrait être tenue de rembourser la dette impayée à l'égard de ceux-ci.

Au premier trimestre, les produits de location provenant de Flybe, de CityJet et de Virgin Australia ont totalisé environ 5,6 millions de dollars.

Les dépenses en immobilisations en 2020, y compris les importants travaux de maintenance et de révision capitalisés, mais à l'exclusion des dépenses liées à l'acquisition d'appareils et au PEP, devraient se situer entre 23,0 millions de dollars et 29,0 millions de dollars. En 2020, les dépenses en immobilisations affectées aux acquisitions d'appareils et au PEP devraient se situer entre 349,0 millions de dollars et 355,0 millions de dollars. **

En conséquence de la pandémie de COVID-19, la livraison prévue de trois appareils A220-300 a été reportée et l'engagement visant un appareil ATR72-600 a été converti en option, ce qui a réduit les dépenses en immobilisations prévues pour 2020 auparavant indiquées dans le rapport de gestion de Chorus de 2019 daté du 12 février 2020.





(non audités)

(exprimés en milliers de dollars canadiens)

Réels

Trimestre clos le Exercice clos le Prévus pour 20201) 31 mars 2020 31 décembre 2019 $ $ $ Dépenses en immobilisations, à l'exclusion des acquisitions d'appareils et du PEP 16 000 à 19 000 3 507 31 547 Importants travaux de maintenance capitalisés 7 000 à 10 000 3 952 14 444 Dépenses en immobilisations affectées aux acquisitions d'appareils et au PEP 349 000 à 355 000 2 526 829 710

372 000 à 384 000 9 985 875 701









1 **) Le plan de 2020 comprend trois PEP et neuf appareils CRJ900 dans le secteur des services d'aviation régionale ainsi que deux appareils ATR72-600 pour le secteur de la location d'appareils régionaux; les sommes liées à ces engagements ont toutes été converties au taux de change de 1,4187 $, soit le taux de clôture de la Banque du Canada au 31 mars 2020. Le plan exclut les investissements additionnels possibles dans des appareils loués à des tiers en sus des engagements actuels. Les acquisitions en cours de négociation et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture.

Les termes importants utilisés mais non définis à la rubrique « Perspectives » ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion ») daté du 14 mai 2020 qui est disponible sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Le tableau suivant fait état du nombre d'opérations réalisées et en cours de négociation et/ou reportées qui ont été annoncées jusqu'à maintenant :



(non audités)

(exprimés en millions de dollars américains,

sauf le nombre d'appareils) Opérations réalisées Opérations en cours de négociation/reportées1) Opérations visées par un engagement Client 2016 -

T4 2019 T1 2020 Total T2 2020 T3 2020 et

par la suite 2016 -

T4 2019 Hausse (baisse) Total 2016 - 20202)

















Aeromexico 3

3



3

3 Air Nostrum 4

4



4

4 airBaltic 2

2

3 5

5 Azul Airlines 5

5



5

5 CityJet3) 2

2



2

2 Croatia Airlines 2

2



2

2 Ethiopian Airlines 5

5



5

5 Flybe4) 8 (8) --



8 (8) -- Indigo 8

8



8

8 Jambojet 4 (1) 3



4 (1) 3 KLM Cityhopper 1

1



1

1 Malindo Air 4

4



4

4 Philippine Airlines 3

3



3

3 SpiceJet 5

5



5

5 Virgin Australia5) 3

3



3

3 Wings Air 1

1



2 (1) 1 Client non divulgué --

-- 2

-- 2 2

















Appareils à remettre en marché4)

8 8





8 8 Total du secteur de la location d'appareils régionaux 60 (1) 59 2 3 64 -- 64 Total du secteur des services d'aviation régionale6) 52 1 53 -- 18 71 -- 71

















Total des appareils de Chorus 112 -- 112 2 21 135 -- 135



























1) Au 14 mai 2020, le secteur de la location d'appareils régionaux comptait 64 appareils visés par des engagements. En raison des répercussions de la COVID-19 sur le secteur de l'aviation, la livraison de trois de ces appareils visés par des engagements qui était prévue pour 2020 a été reportée. À l'heure actuelle, il est impossible de déterminer de façon raisonnable une date de livraison. Les opérations en cours et reportées et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture, y compris le financement.

2) Ensemble des opérations annoncées en date du 14 mai 2020.

3) Le 17 avril 2020, CityJet a amorcé un processus d'examen en Irlande.

4) Le 5 mars 2020, Flybe a été placée sous administration.

5) Le 20 avril 2020, Virgin Australia s'est placée volontairement sous administration.

6) Les engagements du secteur des services d'aviation régionale comprennent les opérations en cours et reportées visant les appareils suivants : neuf appareils CRJ900, quatre appareils Dash 8-300 sur lesquels des PEP sont planifiés entre 2020 et 2022 et cinq appareils de 75 à 78 sièges devant générer des produits de location aux termes du CAC. Les acquisitions en cours de négociation et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture, y compris le financement.

Chorus Aviation publie son premier rapport sur la durabilité

Chorus a publié aujourd'hui son premier Rapport sur la durabilité qui est disponible en ligne à www.chorusaviation.com/sustainability. Le rapport met en valeur les engagements de Chorus en matière de durabilité qui sont axés sur cinq points importants pour Chorus et ses parties prenantes, soit la gouvernance d'entreprise, les employés, la sécurité, l'environnement et les collectivités.

« Nous sommes fiers de vous présenter notre premier Rapport sur la durabilité qui fait état de nos pratiques et de notre engagement actuels envers un avenir meilleur pour nous tous, » a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. « En tant qu'organisation qui rassemble les gens et les transporte là où ils doivent aller, nous comprenons notre responsabilité de protéger les lieux où nous exerçons nos activités et de favoriser un environnement sûr et enrichissant pour nos employés et nos clients ».

Le premier rapport résume les progrès que Chorus a accomplis dans la poursuite de la durabilité et présente ses domaines prioritaires à court terme. Le rapport constitue un point de départ pour Chorus. La société poursuivra sur cette lancée et continuera de renforcer son engagement à devenir une entreprise citoyenne exemplaire et un employeur de choix.

Dépôt du rapport sur la rémunération de la haute direction

Conformément aux dispenses que les autorités en valeurs mobilières du Canada ont mises en oeuvre par voie de décisions générales en raison de la pandémie de COVID-19, Chorus présentera son rapport sur la rémunération de la haute direction dans le cadre du dépôt de sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction relative à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 29 juin 2020. La circulaire sera envoyée aux actionnaires ou leur sera accessible d'une autre façon à la fin mai.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le vendredi 15 mai 2020, afin d'analyser les résultats financiers du premier trimestre de 2020. On peut participer à la conférence en composant le 1 888 231?8191. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1292371&tp_key=bd2024339a.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com, sous Investors > Reports > Executive Management Presentations. On pourra également l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 22 mai 2020, en composant le 1 855 859?2056 (sans frais), et en entrant le code d'accès 7967935#.

1)MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-après pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une entreprise qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes.

Un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté dans le rapport de gestion daté du 14 mai 2020.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont utilisés par Chorus pour évaluer le rendement sans les effets des profits ou pertes de change latents sur la dette à long terme et du passif locatif lié aux appareils, des primes de signature, des coûts liés au programme de départ des employés et des frais de consultation stratégique. Chorus gère son exposition au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes prévus par le CAC dans la monnaie sous-jacente (dollar américain) qui se rapporte aux titres de créance liés aux appareils. Ces éléments sont exclus puisqu'ils ont une incidence sur la comparaison possible entre les résultats financiers de Chorus, d'une période à l'autre, et pourraient déformer l'analyse des tendances dans le rendement de l'entreprise. L'exclusion de ces éléments ne suppose pas qu'ils ne soient pas récurrents en raison de la fluctuation permanente du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Le BAI désigne le bénéfice avant impôt sur le résultat. Le BAI ajusté (le BAI avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits et les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAI ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés et les frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change.

Le BAIIA désigne le bénéfice avant charge d'intérêts nette, impôt et amortissement. Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée par des sociétés du secteur de l'aviation en guise de mesure du rendement. Le BAIIA ajusté (le BAIIA avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits ou les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon la direction, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés aux programmes de départ des employés et les frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, du remboursement de la dette et d'autres entrées et sorties de fonds, qui figurent dans les états des flux de trésorerie faisant partie des états financiers de Chorus.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle?Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR » (www.chorusaviation.com).

