Pandémie de la COVID-19 - Le nombre de tests de dépistage continuera d'augmenter au Québec





QUÉBEC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son point de presse, le premier ministre, François Legault, a affirmé vouloir tout mettre en oeuvre afin que le Québec teste davantage de personnes. «?Depuis une semaine, on est passé de 6?000 à 10?000 tests par jour. Et on va continuer d'augmenter le nombre de tests. On a d'ailleurs adopté un arrêté ministériel qui va permettre à une série de professionnels, comme les dentistes ou les hygiénistes dentaires, de faire des tests?», a-t-il mentionné.

Une situation encore fragile à Montréal

Le premier ministre a par ailleurs profité de son point de presse pour réagir à la diffusion des deux études de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) portant sur les projections de l'impact de la pandémie. «?Je veux vous dire qu'on est tous inquiets de la situation à Montréal, moi le premier. C'est pour cette raison que les commerces, les écoles et les services de garde ne seront pas ouverts, dans le Grand Montréal, avant le 25 mai. Et si la situation n'est pas sous contrôle, la réouverture va être repoussée. On va suivre la science. Il n'est pas question de prendre des risques avec la région de Montréal?», a-t-il fait savoir.

Pour expliquer le nombre de décès et de cas confirmés plus élevés à Montréal qu'ailleurs au Québec, le premier ministre a évoqué trois raisons principales :

La semaine de relâche scolaire est arrivée au pire moment. Plusieurs Québécois sont revenus de voyage avec le virus et l'ont transmis à d'autres personnes?;

Au Québec, tous les décès reliés à la COVID dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée sont déclarés, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout;

Le Québec compte davantage de résidents en CHSLD qu'ailleurs et plusieurs employés à temps partiel se sont déplacés d'un CHSLD à l'autre.

Remerciements du jour

Le premier ministre a finalement transmis ses remerciements du jour aux artistes et aux artisans de la télévision. «?Samedi, à Radio-Canada, le spectacle télévisé En direct de l'univers était vraiment très émouvant. Dimanche, c'était au tour de Télé-Québec et de TVA de nous impressionner avec le spectacle Une chance qu'on s'a. On a beaucoup de talent, au Québec?! Chapeau aux artistes et aux artisans de la culture. Une chance qu'on vous a.?»

D'ailleurs, grâce à ces initiatives, ce sont plus de deux millions de dollars qui ont été amassés pour les organismes qui viennent en aide aux personnes âgées seules, l'organisme Les Petits Frères et SOS violence conjugale. «?Merci pour votre générosité?!?», a-t-il conclu.

Citation :

«?Vendredi dernier, l'Institut national de santé publique du Québec a publié deux études de projections sur l'impact de la pandémie. Ces deux études arrivent aux mêmes constats : la situation est sous contrôle à l'extérieur de Montréal, mais ne l'est pas à Montréal. Le grand défi, à Montréal, c'est le manque de personnel. Je lance un appel, encore aujourd'hui, à ceux qui ont quitté et à ceux qui ont terminé leur quarantaine : revenez. On a besoin de vous.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du dimanche 10 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 38?469 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 748.

1?838 personnes étaient hospitalisées, dont 193 aux soins intensifs, soit 6 de moins qu'au dernier bilan quotidien.

9?703 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 177 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 3?013 au Québec, une augmentation de 85 par rapport au dernier bilan, dont 82 dans la grande région de Montréal (Montréal, Laval , Lanaudière, Laurentides et Montérégie).

