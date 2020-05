Merck obtient des brevets américains pour sa technologie fondamentale CRISPR-Cas9





- Cette technologie offre de nouveaux outils pour lutter contre les maladies difficiles à traiter

- La division Sciences de la vie de la société propose sa technologie CRISPR-Cas9 sous licence à des fins thérapeutiques et autres

- La société veillera à l'utilisation éthique de sa technologie d'édition génomique

DARMSTADT, Allemagne, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Merck, une société scientifique et technologique de premier plan, a annoncé aujourd'hui que deux de ses brevets d'édition génomique assistée par CRISPR-Cas9 ont été acceptés aux États-Unis. Cela permet ainsi à Merck de soutenir les scientifiques et chercheurs américains dans leurs travaux pour faire avancer et protéger les programmes de développement de thérapies géniques. La société négocie actuellement la concession sous licence de sa technologie fondamentale à des fins thérapeutiques et autres, et recherche des partenaires de collaboration pour la recherche et le développement de produits.

« Il s'agit d'une nouvelle importante pour les chercheurs, car le clivage et l'intégration de l'ADN basés sur les CRISPR sont fondamentaux pour de nombreuses applications d'édition génomique et peuvent être utilisés pour développer des thérapies personnalisées », a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de la division Sciences de la vie. « Chef de file de la technologie de l'édition génomique CRISPR, Merck proposera cette technologie sous licence afin de s'assurer que cet outil soit pleinement exploité, et ce de manière éthique et responsable, dans l'ensemble de la communauté scientifique. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail auprès de partenaires académiques et industriels pour proposer le meilleur de nos innovations collectives afin de lutter contre les maladies les plus difficiles et améliorer la santé humaine. »

Ces dernières acceptations de brevet couvrent la technologie de clivage et d'intégration CRISPR-Cas9 de Merck, qui permet aux chercheurs de remplacer une mutation associée à une maladie par une séquence bénéfique ou fonctionnelle, ou de supprimer cette mutation, ce qu'on appelle communément le « knock in » et le « knock out », des méthodes de toute première importance dans la création de modèles de maladie et le développement de thérapies géniques.

Ces autorisations de brevet constituent les 25e et 26e brevets CRISPR de Merck dans le monde et les troisième et quatrième aux États-Unis. La société détient des brevets CRISPR en Australie, au Canada, en Chine, en Europe, en Israël, à Singapour et en Corée du Sud, ainsi que des brevets connexes déposés au Brésil, en Inde et au Japon.

La technologie CRISPR est une compétence de base pour Merck, qui possède seize années d'expérience dans l'édition de génomes, de la découverte à la fabrication. La société développe des technologies dans diverses applications de l'édition génomique telles que, entre autres, l'inactivation de gènes, l'intégration de gènes et les bibliothèques CRISPR pour le dépistage génétique. Merck a obtenu son premier brevet américain en février 2019 pour sa technologie proxy-CRISPR, qui a rendu l'édition génomique plus efficace, flexible et spécifique.

Merck considère que le moment est venu pour les principaux détenteurs de propriété intellectuelle CRISPR de s'unir pour simplifier l'accès à cette technologie aux entreprises dont les activités de recherches reposent sur les CRISPR en convenant des accords de mise en commun de brevets. Merck et The Broad Institute ont annoncé leur accord de collaboration concernant la licence du brevet CRISPR en juillet 2019.

La société reconnaît que l'édition génomique a permis de réaliser des avancées majeures dans la recherche biologique et la médecine, mais que dans le même temps le potentiel croissant des technologies d'édition génomique a fait naître des préoccupations d'ordre scientifique, juridique et sociétal. Merck soutient la recherche sur l'édition génomique en tenant rigoureusement compte des normes éthiques et légales. À cet effet, la société a créé le Comité consultatif de bioéthique, un comité externe et indépendant servant de guide pour les recherches conduites par ses entreprises, y compris les recherches concernant ou utilisant l'édition génomique. Merck a également élaboré, défini et publié dans la transparence un Principe de la technologie d'édition génomique prenant en compte les questions scientifiques et sociétales afin de présenter les approches thérapeutiques prometteuses utilisées en recherche.

