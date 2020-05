Le dispositif de test rapide IgG/IgM Realy de Hangzhou déployé sur le marché mondial





HANGZHOU, Chine, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 20 avril 2020, l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger a fait don au Bangladesh, au Maroc, à la Malaisie et à la Thaïlande d'un lot de matériel contre l'épidémie produit par Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. De nombreuses célébrités sont intervenues lors de la manifestation, dont Lin Songtian, le Président de l'Association, Li Zhaoxing, l'ancien Ministre des affaires étrangères ainsi que son épouse, des ambassadeurs de quatre pays en Chine, et Chen Guangbiao, le célèbre entrepreneur et philanthrope chinois.

Lors de leur intervention, Lin Songtian et Li Zhaoxing ont déclaré : « La flambée soudaine de pandémie de coronavirus a provoqué une crise sanitaire sans précédent à travers le monde. À l'heure actuelle, la Chine maîtrise le virus et s'est donnée de la marge, libérant un temps précieux aux autres pays en vue préparer leur réponse à l'épidémie. Du reste, nous avons également fourni au monde une 'solution chinoise' et une 'ordonnance chinoise'. »

Le nouveau dispositif de détection rapide IgG/IgM du coronavirus du lot de marchandises, fabriqué par Hangzhou Realy Tech Co. Ltd ( http://www.realytech.com/en/contact ), a été offert par le célèbre entrepreneur et philanthrope chinois Chen Guangbiao. Le test est facile à utiliser et affiche le résultat en 10 minutes, sans aucun équipement. La spécificité atteint 99 % et la sensibilité 98 %. Le produit figure actuellement dans la liste des exportations du Ministère chinois du commerce et est exporté dans plus de 50 pays et régions, dont les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la Russie et les Émirats arabes unis.

Avantages de la détection rapide des IgG/IgM Realy

Indique les infections récentes et les infections antérieures et réduit les taux de détection manquée. Ne requiert aucun instrument ; convient aux hôpitaux de premier recours et aux cliniques externes conventionnelles. Tests sanguins ; aucun tube spécial de prélèvement de virus n'est nécessaire.

Les IgM et IgG sont des immunoglobulines produites par le système immunitaire pour protéger de la COVID-19. Certains patients se révélant négatifs au test d'acide nucléique présentent un résultat positif au test d'IgM, ce qui démontre l'efficacité de la méthode de détection des IgG/IgM. Durant l'épidémie de SRAS en 2003 et de Zika en 2016, c'est la méthode de détection des anticorps IgM/IgG qui était recommandée.

