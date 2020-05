Le Zealand University Hospital et PixCell Medical coopèrent pour faire avancer le passage aux soins à domicile pour les patients atteints de cancer





Collaboration en vue d'utiliser la plateforme Point-of-Care (POC) HemoScreentm de PixCell, soutenue par le programme Interreg Allemagne-Danemark, qui permet aux patients de tester à domicile leur état de préparation à la chimiothérapie

YOKNEAM ILLIT, Israël, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- PixCell Medical, innovateur de systèmes de diagnostic rapide POC (Point-of-Care ou sur le lieu de soins), et l'initiative Changing Cancer Care (CCC) du programme Interreg Allemagne-Danemark ont annoncé aujourd'hui une coopération visant à évaluer la capacité de l'analyseur d'hématologie HemoScreentm de PixCell à permettre des tests sanguins à domicile en soutien au traitement oncologique des patients atteints de cancer dans les milieux de soins à domicile, limitant ainsi l'exposition des patients immunodéprimés à la contagion dans un hôpital.

Tout au long de l'étude, les patients seront formés à utiliser le système HemoScreen pour effectuer la numération de la formule sanguine (NFS) en 5 parties, nécessaire pour gérer les traitements contre le cancer des patients et soutenir la prise de décision clinique. Les professionnels de santé s'appuient sur des mesures telles que la leucocytémie totale, le nombre absolu de neutrophiles, l'hémoglobine et les niveaux de plaquettes pour déterminer les plans de traitement des patients. HemoScreen permet au processus de test NFS de se dérouler en six minutes, avec des résultats pour 20 paramètres de NFS standard. L'objectif sera de permettre aux patients de tester régulièrement leurs niveaux sanguins, en toute sécurité et à la maison.

Malgré le marquage CE d'HemoScreen et son homologation par la FDA pour une utilisation sur le lieu de soins, l'analyseur n'est pas encore approuvé pour une utilisation à domicile, bien qu'il soit utilisé de cette manière dans une capacité en recherche par le biais de cette étude.

« Nous avions besoin d'un appareil simple, intuitif et portable, qui soit facile à utiliser et qui puisse fournir des résultats à la fois rapides et précis », a déclaré Ditte Luise Hartvig, responsable de projet au département des projets de recherche et de l'optimisation clinique au Zealand University Hospital. « HemoScreen a rempli ces critères et proposé l'analyse NFS sophistiquée nécessaire pour répondre aux besoins de surveillance des cliniciens, et a également satisfait aux critères de facilité d'utilisation et de portabilité pour que nos patients puissent participer à cette étude depuis leur domicile. »

L'étude, menée par le département des projets de recherche et de l'optimisation clinique du Zealand University Hospital, comprendra trois phases :

Phase 1 (devant se terminer en mai 2020): HemoScreen est actuellement en cours de test au sein du département de biochimie clinique de l'hôpital, où les chercheurs ont effectué des examens de validation sur la précision des mesures ainsi que sur l'utilisabilité du système.

Phase 2 (devant se terminer d'ici septembre 2020): le personnel du service d'oncologie clinique de l'hôpital sera formé, et des tests d'utilisabilité supplémentaires seront effectués pour le système HemoScreen. Ensuite, les patients seront formés à l'utilisation d'HemoScreen afin de garantir une utilisation sûre de l'auto-test capillaire par les patients avant de démarrer la phase 3.

Phase 3 (devant se terminer d'ici décembre 2021): les chercheurs évalueront la faisabilité, pour les patients atteints de cancer et recevant une chimiothérapie, d'utiliser HemoScreen en vue d'effectuer l'évaluation de surveillance NFS à domicile.

HemoScreen simplifie le test sanguin. L'appareil utilise une cartouche jetable qui comprend tous les réactifs nécessaires et ne requiert aucun entretien ou étalonnage. La technologie sous-jacente d'HemoScreen, Viscoelastic Focusing (VEF), est un phénomène physique breveté qui entraîne l'alignement parfait des cellules dans une seule couche cellulaire, facilitant ainsi la rapidité de leur analyse.

« HemoScreen pourrait faire gagner un temps précieux aux patients et aux systèmes de santé. Actuellement, les patients malades doivent se rendre dans des centres cliniques pour effectuer des tests sanguins, ne sachant pas s'ils sont prêts pour le traitement, patientant des heures pour avoir leur résultat de NFS, souvent pour s'entendre dire qu'ils ne sont pas encore prêts », a déclaré Niels Henrik Holländer, MD, responsable de l'initiative Changing Cancer Care au service d'oncologie clinique du Zealand University Hospital à Næstved. « Avec HemoScreen, nous pouvons potentiellement faire gagner beaucoup de temps et d'énergie aux patients lors de ces traitements lourds, et également faire économiser du temps et des coûts pour les hôpitaux. »

« Les patients recevant des traitements contre le cancer sont immunodéprimés et sensibles aux infections », a expliqué le Dr Avishay Bransky, CEO de PixCell Medical. « Un environnement hospitalier présente un risque majeur, en raison d'un contact potentiel avec d'autres patients, le personnel et des infections nosocomiales. À ce titre, nous pensons que le fait de permettre le passage aux structures de soins à domicile pour l'oncologie, en particulier, constitue une évolution cruciale dans le traitement du cancer. Donner aux patients la capacité d'utiliser HemoScreen pour effectuer la NFS à domicile pourrait être la prochaine évolution révolutionnaire permettant un traitement contre le cancer à domicile. »

PixCell Medical est soutenue par le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne. L'initiative Changing Cancer Care est financée par le Fonds européen de développement régional.

À propos de PixCell Medical

PixCell Medical fournit la seule solution de diagnostic sanguin effectué sur le lieu de soins, simple d'utilisation et portable. La plateforme HemoScreentm de PixCell approuvée par la FDA et bénéficiant du marquage CE réduit les résultats de diagnostic de quelques jours à quelques minutes. Avec une seule goutte de sang et en moins de six minutes, PixCell fournit des mesures précises de 20 paramètres standard de numération globulaire, avec la haute sensibilité clinique des résultats en laboratoire central, permettant aux patients, aux cliniciens et aux systèmes de santé de faire des économies considérables de temps et de coûts. PixCell tire parti de la technologie brevetée Viscoelastic Focusing, ainsi que de la vision artificielle alimentée par l'IA, pour fournir partout des résultats de diagnostic rapide sur le lieu de soins.

Pour tout complément d'information : www.pixcell-medical.com. Veuillez suivre PixCell Medical sur LinkedIn.

À propos de Changing Cancer Care

Changing Cancer Care est un programme Interreg Allemagne-Danemark de l'UE. L'objectif du programme Interreg est de promouvoir la collaboration transfrontalière au sein de l'Union européenne. Il s'agit d'un élément central dans Changing Cancer Care et, avec les partenaires actifs du projet venant du Danemark et d'Allemagne, il se traduira par des améliorations utiles pour le système de santé dans les deux pays. En recrutant des patients des deux côtés de la frontière entre le Danemark et l'Allemagne pour l'amélioration de la qualité, la recherche technologique et la recherche sur le cancer en général, la réserve de patients sera beaucoup plus importante qu'en travaillant uniquement d'un seul côté de la frontière. Cela signifie que de nouvelles solutions peuvent être testées plus rapidement et plus efficacement.

Rendez-vous sur : https://changingcancercare.eu/

