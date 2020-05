Déclaration sur la COVID-19 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada





OTTAWA, le 10 mai 2020 /CNW/ - Plutôt qu'un point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Ce dimanche 10 mai, nous comptons 67 996 cas de COVID-19 et 4 728 décès. Plus de 31 600 personnes (47 %) ont guéri. Des laboratoires de partout au Canada ont testé plus de 1 090 000 personnes, et en gros 6 % se sont révélés positifs. Nous avons la semaine dernière testé en moyenne 26 900 personnes par jour. Ce sont les données actuelles, mais la situation change vite. Pour les données les plus récentes, consultez Canada.ca/coronavirus.

La COVID-19 a apporté son lot d'épreuves, mais a aussi montré toute la solidarité dont est capable la population canadienne.

Nous fêtons aujourd'hui les mères, les belles-mères, les tantes et les grand-mères. C'est une journée où nous prenons le temps de nous souvenir de ces personnes spéciales pour nous et de les remercier. La pandémie a fait en sorte qu'il nous faut cette année les fêter autrement. Or, le plus grand cadeau qu'on peut s'offrir, c'est la santé.

Depuis que la pandémie s'est déclarée, nous avons fait beaucoup en peu de temps, et nos efforts ont manifestement limité sa propagation. Continuons à faire tout notre possible pour protéger les personnes les plus vulnérables.

N'oubliez pas de rester chez vous si vous êtes malade, et lavez-vous souvent les mains. Respectez les protocoles que recommandent les autorités de votre province ou territoire.

Bonne fête des Mères à tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui, et soyez prudents. »



