Déclaration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) et du Conseil des travailleurs de l'aéroport de Toronto (TAWC) sur leurs efforts communs visant à assurer la sécurité des travailleurs et des passagers





L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et le TAWC réaffirment leur engagement à travailler ensemble sur les efforts déployés en matière de santé, de sécurité et de rétablissement de la main-d'oeuvre à l'aéroport Pearson de Toronto

TORONTO, le 1er mai 2020 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) et le Conseil des travailleurs de l'aéroport de Toronto (TAWC) ont tenu une réunion le 28 avril 2020 pour discuter des répercussions de la COVID-19 sur l'Aéroport international Pearson de Toronto. Les discussions portaient sur les efforts entrepris pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qui continuent de servir la clientèle de l'aéroport, ainsi que sur les programmes de rétablissement de la main-d'oeuvre à l'intention des travailleurs et des employeurs de l'aéroport qui ont éprouvé d'importantes difficultés.

La discussion de mardi s'appuyait sur les conversations continues qui ont lieu depuis le début de mars 2020 au sujet de la situation actuelle et des différents efforts de coopération entre la GTAA et le TAWC depuis 2012.

« Au cours des deux derniers mois, le secteur de l'aviation et des aéroports a été mis à l'épreuve comme personne n'aurait pu l'imaginer, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Il est essentiel que les employeurs, les travailleurs et leurs représentants syndicaux continuent de travailler en collaboration dans le cadre de nos efforts de lutte contre la pandémie afin que la communauté aéroportuaire, et plus particulièrement ses travailleurs, puisse sortir de cette pandémie plus forte, et que l'aéroport continue de jouer son rôle de pilier économique dans la région. Cela comprend des mesures comme un rapport d'incidents liés à la COVID-19 à l'échelle de l'aéroport et la création d'un centre de ressources en ligne destiné aux travailleurs de l'aéroport qui ont été touchés par la crise. »

« Nous sommes encouragés par la façon dont la GTAA a reconnu les répercussions de la COVID-19 sur les travailleurs de l'aéroport Pearson, a déclaré Sean Smith, du TAWC. L'avenir de notre communauté aéroportuaire sera façonné par notre réponse collective à cette crise sans précédent. Le moment est venu pour nous de travailler ensemble pour apporter les changements nécessaires afin que l'aéroport Pearson demeure la passerelle canadienne par excellence vers le monde, offrant de bons emplois enracinés dans les collectivités où nous vivons. »

La réunion portait principalement sur les programmes de rétablissement à court et à long terme de l'aéroport Pearson de Toronto. La GTAA et le TAWC demeurent déterminés à collaborer en vue de :

Continuer de travailler dans le cadre du forum sur la sécurité des travailleurs de l'aéroport Pearson de Toronto sur les enjeux de santé et de sécurité à l'échelle de l'aéroport et collaborer aux initiatives et aux messages connexes, en plus des mesures déjà importantes mises en place pour assurer la sécurité de tous les passagers et des employés de l'aéroport Pearson de Toronto . Par exemple, la mise à l'essai de barrières en plexiglas devant les comptoirs et d'autres postes de travail, et l'installation de barrières dans la mesure du possible. En collaboration avec les partenaires de l'aéroport, les employeurs et les autorités de santé publique, présenter un rapport volontaire qui décrit en détail les cas de COVID-19 à l'aéroport; le TAWC continuera de militer auprès du gouvernement pour que soit imposée la déclaration obligatoire. Élaborer conjointement un centre de ressources en ligne à l'échelle de l'aéroport visant à fournir de l'information sur les ressources mises à la disposition des travailleurs de l'aéroport Pearson de Toronto touchés par la COVID-19. La portée de celui-ci sera élargie à l'avenir afin d'y inclure des services comme un soutien à la recherche d'emploi, des programmes de développement des compétences essentielles et un portail de l'emploi à l'échelle de l'aéroport dans le but d'aider les employeurs et les chercheurs d'emploi à entrer en contact au moment où le personnel retournera à l'aéroport. Soulignons que les voies de communication demeurent ouvertes pour faire en sorte que les représentants des groupes syndicaux de l'aéroport Pearson de Toronto continuent de s'exprimer. Cela comprend des réunions régulières entre la GTAA et le TAWC, et une intensification des communications et de la participation aux initiatives à l'échelle de l'aéroport comme des modifications aux aérogares et de nouvelles occasions comme des achats hors taxes à l'arrivée. Poursuivre le partenariat afin de promouvoir de meilleures connexions des aéroports aux réseaux de transit régionaux pour les employés et encourager les employés à utiliser le transport en commun pour se rendre au travail lorsque c'est possible.

La GTAA et le TAWC s'engagent à collaborer à la relance de l'industrie, y compris à l'aéroport Pearson de Toronto, tout en gardant toujours les gens de Pearson au coeur de leur travail. Les deux organisations reconnaissent que le rétablissement de la communauté aéroportuaire prendra du temps et sont convaincues qu'en travaillant ensemble, le secteur se rétablira.

La GTAA et le TAWC collaborent depuis 2018 dans le cadre d'une initiative conjointe visant à examiner les pratiques exemplaires pour régler les problèmes en milieu de travail dans les aéroports à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ces travaux, la GTAA a publié le premier sondage démographique auprès des travailleurs des aéroports en Amérique du Nord. Vous trouverez les résultats du sondage ici (en anglais) : https://www.torontopearson.com/en/corporate/who-we-are/workforce-survey.

