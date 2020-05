Debout pour la dignité - Lettre ouverte à son excellence Monsieur Justin Trudeau, au nom de nos anges gardiens Réfugiés et travailleurs humanitaires





Diffusée le 7 mai 2020, cette lettre se destine au Premier ministre du Canada l'interpellant sur les conditions de vie précaires de travailleurs de première ligne, issus des communautés racisées, en cette période de pandémie de la COVID-19, joignant la voix à celle de la CHPM.

Son Excellence,

Monsieur Justin Trudeau

Premier ministre du Canada

Monsieur le Premier ministre,

Nous saluons votre empathie en reconnaissant la contribution des membres de la communauté haïtienne dans cette lutte contre la COVID-19. Plusieurs des employés de première ligne et qui sont au front au péril de leur vie sont des migrants, des réfugiés. Nullement besoin de vous rappeler le sacrifice de ces travailleurs qui oeuvrent sans relâche pour soigner nos aînés.

Monsieur, le Premier ministre, nous vous remercions de vos hommages publics que nous voulons croire sincères. Ces travailleurs dont vous saluez l'humanité vous demandent de faire preuve, à votre tour, d'un peu d'humanité à leur endroit. Mettez fin à leurs tourments en leur octroyant leur résidence permanente. Ils le méritent. Pourquoi devraient-ils continuer à vivre dans l'incertitude liée à leur statut précaire? Pourquoi leurs enfants devraient-ils encore être exclus des services de garde subventionnés? Pourquoi ne peuvent-ils pas bénéficier des mêmes protections que les autres travailleurs quand ils sont victimes d'un accident de travail?

Plus que vos remerciements, certainement bien reçus, une décision de votre gouvernement en faveur de la régularisation de leur statut mettrait fin à toutes ces iniquités dont ils souffrent depuis trop longtemps et apaisera leurs inquiétudes alors qu'ils répondent présents et avec coeur à cet appel de grande humanité auprès de nos aînés.

Ces réfugiés constituent une mine d'or pour les agences de placement rapaces. Ils sont la chair à canon de notre système de santé dans ce contexte de pandémie. Plusieurs, malheureusement, payent le prix ultime dans ce combat contre le nouveau coronavirus. Ces réfugiés dont on ne voulait pas, tant ils étaient indésirables aux yeux de l'extrême droite, sont assimilés, le temps de le dire, à nos anges gardiens, de véritables travailleurs humanitaires auprès de nos aînés. Pour citer Yves Boisvert de La Presse, « chaque matin, de Montréal-Nord, de Côte-des-Neiges, de Saint-Laurent partent en bus des réfugiés pour aller soigner les gens dans des résidences de Drummondville à Repentigny. Sans que ça paraisse. Même quand ils meurent ». La question qui tue : « Pourquoi tant de gens infectés à Montréal-Nord? Pour des motifs humanitaires ».

Monsieur le Premier ministre, puissiez-vous, par un décret de votre part, reconnaître concrètement l'apport de ces travailleurs en permettant leur participation à notre famille canadienne et en régularisant leur statut migratoire. Ce geste symbolique profondément humain faciliterait, de facto, leur inclusion et leur intégration.

Dr. Wilner Cayo

Président

Debout pour la dignité

À propos de debout pour la dignité

Debout pour la dignité est un organisme à but non lucratif qui regroupe et mobilise des minorités visibles, rassemble les ressources humaines et matérielles et, les organise, afin de construire des communautés solidaires et fortes débordant d'opportunités pour toutes et pour tous et favorisant une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.

www.dpld.ca

