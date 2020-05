Déclaration du premier ministre à l'occasion de Vesak





OTTAWA, le 7 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux bouddhistes au Canada et à travers le monde pour célébrer Vesak. Cette fête est la plus importante pour les bouddhistes.

« Vesak est une occasion de commémorer la naissance, l'illumination et le passage vers le Nirvana de Gautama Bouddha, le fondateur du bouddhisme.

« Traditionnellement, les bouddhistes se rendraient à leurs temples locaux pour prier et offrir des cadeaux en signe de respect et de reconnaissance pour la vie et la sagesse de Bouddha.

« Cette année, alors que nous célébrons différemment à cause de la pandémie de COVID-19, nous nous rappelons les leçons de paix, d'entraide et de compassion envers les plus démunis que Bouddha nous a enseignées. Plus que jamais, nous voyons ces enseignements à l'oeuvre lorsque nous prenons soin les uns des autres durant cette pandémie. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.

« À cette occasion, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage à nos communautés bouddhistes et à saluer les importantes contributions qu'elles apportent à notre pays.

« Sophie et moi souhaitons bonheur et paix à tous ceux qui célèbrent Vesak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :