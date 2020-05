Impacts de la COVID-19 - La Fondation Olo lance une campagne d'urgence pour aider des milliers de femmes enceintes vulnérables





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie actuelle a un impact direct sur des milliers de femmes enceintes en situation de précarité financière au Québec. Dans un contexte où tous les gestes simples sont devenus compliqués, le stress et l'insécurité alimentaire que vivent les femmes enceintes nuisent à la santé de leurs bébés. La Fondation Olo lance une campagne de financement d'urgence COVID-19, pour amasser 750 000$ afin de permettre à ces femmes de se nourrir adéquatement et de donner naissance à un bébé en santé.

Ce sont plus de 5 000 femmes enceintes qui ont actuellement besoin des services et des suivis de la Fondation Olo. Les demandes augmenteront au cours des prochains mois et la Fondation Olo doit être en mesure d'y répondre.

Ce nouveau financement sera déployé en trois mesures exceptionnelles pour :

Offrir les aliments Olo plus longtemps, soit jusqu'à 1 mois suivant la naissance du bébé (des oeufs, du lait et des légumes surgelés);

Offrir plus d'aliments sains et de souplesse dans le panier d'épicerie (une nouvelle mesure pour se procurer des produits autres que les trois habituels);

Répondre à la demande d'aide des familles qui sera grandissante au cours des prochains mois.

La mission de la Fondation Olo est d'offrir un suivi personnalisé aux femmes enceintes dans le besoin en fournissant notamment des multivitamines prénatales, des coupons échangeables contre des aliments et des conseils professionnels à l'intention des parents. Cette mission est plus importante que jamais dans un contexte où l'insécurité alimentaire et la précarité financière augmentent drastiquement, et alors que l'angoisse et le stress qui accompagnent cette crise a un impact tangible sur les bébés.

Crise du verglas et COVID-19 : de réels impacts sur les bébés

La vulnérabilité des femmes enceintes en période de stress intense a déjà été étudiée par l'instigatrice du Projet Verglas, la chercheuse Suzanne King. Son étude a démontré que le stress pendant la grossesse a des effets négatifs sur le foetus qui impactent le rythme du développement de l'enfant et nuisent à sa santé plus tard.

L'insécurité alimentaire génère de l'anxiété et augmente les risques de dépression et de carences nutritionnelles. Celles-ci entraînent un risque accru de prématurité, de faible poids de naissance, de maladies chroniques et impactent le développement de l'enfant.

La Fondation Olo craint que des effets similaires surviennent avec la crise de la COVID-19. Comme la situation actuelle risque de perdurer, il faut agir dès maintenant pour renverser les impacts négatifs et ainsi, aider les bébés à naître en santé.

« Nous entrons dans une phase cruciale de la pandémie où il faut, plus que jamais, soutenir les femmes enceintes vulnérables. Si les banques alimentaires font un travail incroyable, elles ne peuvent constituer la seule option pendant une grossesse. Outre l'alimentation saine qui est nécessaire, le soutien psychologique en est pour beaucoup. Souvent, le seul filet social qui reste pour bien des femmes est maintenu grâce au travail des intervenantes Olo sur le terrain. Au téléphone ou en personne, leur présence est rassurante et essentielle. »

Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

« En temps de crise, il faut apporter une attention particulière à la santé psychologique. Le contexte de pandémie pourrait faire en sorte que des familles éclatent. Il y a plus d'anxiété, les familles sont 24 h sur 24 ensemble. Il n'y a pas d'école, de garderie et moins de soutien de la famille immédiate en raison de la distanciation. En tant qu'intervenantes, nous nous devons d'être plus sensibles et attentives aux signaux de détresse. »

Hélène Roy intervenante Olo, nutritionniste au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Des partenaires engagés

La Fondation Lucie et André Chagnon de même que Croix Bleue du Québec, Marchands IGA, Les Marchés Tradition, Marché Bonichoix, RICARDO Media et Cogeco Media sont parmi les premiers partenaires à annoncer de généreux dons dans le cadre de la campagne d'urgence.

Parce qu'une femme enceinte ne devrait pas avoir le ventre vide, faites un don : don.fondationolo.ca

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec. fondationolo.ca

SOURCE Fondation OLO

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :