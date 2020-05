BlueCat améliore la plateforme Adaptive DNSMC pour aider les équipes informatiques à accélérer les déploiements d'applications et mettre fin aux menaces évoluées





De nouvelles fonctionnalités offrent aux équipes réseau une visibilité sur les ressources de la plateforme AWS et une protection contre les menaces évoluées grâce au service primé de renseignements sur les menaces de CrowdStrike

TORONTO, 6 mai 2020 /CNW/ - BlueCat a annoncé aujourd'hui des améliorations à sa plateforme Adaptive DNSMC qui donnent aux entreprises qui font face à des changements soudains et profonds dans leur réseau un contrôle, une visibilité et une souplesse accrus en utilisant le système de noms de domaine (DNS), le protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP) et la gestion des adresses IP (DDI). Ces nouvelles capacités permettent aux équipes réseau de mieux intégrer les ressources de l'infonuagique dans la plateforme Amazon Web Services ( AWS ) avec les réseaux locaux, se protègent elles-mêmes contre les cybermenaces évoluées et réduisent le risque de pannes de réseau.

Parce que les nouvelles réalités du télétravail à domicile ont introduit de nouveaux risques pour les réseaux d'entreprise, BlueCat a également apporté plusieurs améliorations de sécurité concernant la protection contre les menaces, BlueCat Threat Protection, sa solution de pare-feu DNS. Parmi celles-ci figurent l'ajout de registres de menaces provenant de CrowdStrike, un chef de file dans la protection des terminaux dans le nuage, et une alimentation des serveurs publics selon le protocole permettant d'effectuer une résolution DNS à distance via le protocole HTTPS (DNS over HTTPS [DoH]). Les clients bénéficient désormais d'une plus grande visibilité sur le trafic réseau et d'une meilleure protection contre l'hameçonnage, les logiciels malveillants et d'autres menaces.

«?Plus que jamais, les nouvelles réalités d'aujourd'hui exigent davantage de programmabilité, d'efficacité, de transparence et de sécurité de la part de l'infrastructure du réseau?», déclare Andrew Wertkin, directeur de la stratégie de BlueCat. «?Au cours du mois dernier, nous avons constaté des changements inouïs dans le trafic réseau, par exemple une augmentation de 1500 % des demandes de DoH dans l'ensemble de notre base de clients. Les organisations ne peuvent plus se permettre de négliger le rôle essentiel que le DDI peut jouer dans l'obtention d'une meilleure visibilité et d'un meilleur contrôle des terminaux, quel que soit leur emplacement physique?».

Les clients de BlueCat passent à des environnements hybrides et s'adaptent aux exigences du travail à distance et de la sécurité à un rythme sans précédent. Les nouvelles améliorations apportées à Adaptive DNSMC aident à relever ces défis.

BlueCat Cloud Discovery & Visibility pour la plateforme AWS : de nombreuses équipes réseau ont du mal à gagner en visibilité sur les réseaux et avec l'attribution d'IP dans la plateforme AWS ce qui entraîne des conflits de DNS silos et de données. Cette nouvelle fonctionnalité permet la découverte automatisée, l'inventaire et la synchronisation continue des configurations en nuage IP et DNS de la plateforme AWS, réduisant ainsi le temps nécessaire pour remédier aux problèmes et les temps d'arrêt coûteux.

À propos de BlueCat

BlueCat est la société associée à la plateforme Adaptive DNSMC. La mission de la société est d'aider les plus grandes organisations du monde à se développer dans la complexité des réseaux, de la périphérie jusqu'au centre de l'entreprise. Pour ce faire, BlueCat a repensé le DNS. Le résultat -- Adaptive DNSMC -- est une ressource dynamique, ouverte, sécurisée, évolutive et automatisée qui soutient les initiatives de transformation numérique les plus difficiles, comme l'adoption d'un environnement infonuagique hybride et le développement rapide d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bluecatnetworks.com.

