Digital Colony annonce la recapitalisation stratégique de Beanfield Metroconnect





Digital Colony, la plateforme d'investissement mondiale en infrastructures numériques de Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY), annonce aujourd'hui une recapitalisation stratégique de Beanfield Metroconnect (« Beanfield » ou l' « entreprise »), fournisseur indépendant d'infrastructures de télécommunications au Canada. Dans le cadre de cette opération, Beanfield a acquis le réseau métropolitain d'Aptum Technologies (« Aptum »), un fournisseur mondial de services infonuagiques hybrides et de services gérés.

La recapitalisation stratégique comprend un financement de 255 M$ CA qui permettra à Beanfield de tirer profit de diverses nouvelles occasions en matière de segments et de revenus. Grâce à l'acquisition du réseau métropolitain d'Aptum, Beanfield améliorera les services de connectivité et les solutions optiques à Toronto, tout en étendant sa présence à Montréal à la suite de la récente acquisition du fournisseur régional de services de télécommunications par fibre optique OpenFace Inc.

En partenariat avec Digital Colony, Beanfield a considérablement élargi sa plateforme pour relier particuliers et entreprises de manière transparente dans les deux plus grands marchés urbains du Canada. Depuis que Digital Colony a réalisé un investissement substantiel en 2019, Beanfield a décuplé l'empreinte de son réseau, qui est passé d'environ 400 km de réseau à plus de 4 000 sur les deux marchés. La capacité de l'entreprise à desservir des immeubles branchés directement à son réseau a également été multipliée par six, passant d'environ 550 à 3 200 immeubles.

« Cette opération illustre notre approche en matière de placement et notre engagement à favoriser la croissance d'entreprises exceptionnelles dotées de solides équipes de direction, a déclaré Steven Sonnenstein, directeur général de Digital Colony. La recapitalisation d'aujourd'hui témoigne de notre confiance dans les occasions continues de croissance qui résultent de l'attention inlassable portée à l'expérience client et aux services de grande qualité qui sont au coeur des activités de Beanfield. »

Tirant parti des relations établies avec les principaux prêteurs institutionnels, Digital Colony a obtenu le financement, qui comprend un prêt à terme de premier rang et une facilité de crédit renouvelable. Valeurs Mobilières TD a agi comme co-arrangeur principal, co-teneur de livres et agent administratif avec RBC Marchés des Capitaux et SunTrust Robinson Humphrey.

Sadiq Malik, directeur général de Digital Colony, a ajouté: « Nous apprécions le soutien de nos prêteurs, qui n'ont pas hésité à accorder ce financement vital malgré le marché difficile. Grâce à cette recapitalisation stratégique, Beanfield a gagné en flexibilité financière et est positionnée pour une croissance continue sur ses marchés. »

« Dans l'environnement actuel, les besoins en connectivités ne font que croître alors que les réseaux connaissent une demande sans précédent, a déclaré Dan Armstrong, chef de la direction de Beanfield Metroconnect. Chez Beanfield, nous avons toujours investi dans la construction de communautés - pas seulement de réseaux. Nous nous attendons à ce que nos employés, nos clients et nos précieux partenaires dans les deux plus grandes régions du Canada tirent de nombreux avantages de cette recapitalisation stratégique à mesure que nous élargissons nos offres et augmentons nos investissements dans des réseaux optiques robustes. »

À propos de Digital Colony

Digital Colony est la plus importante société mondiale d'investissement dans les infrastructures numériques, avec plus de 20 G$ US d'actifs sous gestion. Lancée en 2018 par Digital Bridge et Colony Capital, Digital Colony allie l'expertise sectorielle, opérationnelle et financière de Digital Bridge et la plateforme d'exploitation mondiale ainsi que l'accès aux marchés des capitaux de Colony Capital (NYSE: CLNY). Digital Colony est un investisseur, propriétaire et exploitant de premier plan qui cherche à optimiser la prochaine génération de services de connectivité mobile et Internet par l'entremise d'investissements dans des infrastructures essentielles dans le monde entier. Établie à Boca Raton, en Floride, et comptant des bureaux à New York, Los Angeles, Londres et Singapour, la société a clôturé son premier fonds discrétionnaire consacré uniquement à l'investissement dans les infrastructures numériques avec 4,05 G$ US d'engagements en 2019. Pour en savoir plus, visitez www.digitalcolony.com.

À propos de Beanfield Metroconnect

Fondée en 1988, Beanfield est une société privée, entièrement sous contrôle canadien. Elle offre une gamme complète de services de télécommunications à plus de 3 200 immeubles commerciaux et résidentiels, et exploite des installations de co-implantation à quatre points de raccordement stratégiques sur son réseau optique. L'entreprise possède ses propres installations et conserve et dirige ses équipes de construction et d'entretien des réseaux optiques à l'interne. Les services résidentiels de Beanfield comprennent des services Internet par réseau optique jusqu'au domicile ainsi que des services de télévision et de téléphonie résidentielle. Ses services d'affaires comprennent l'Internet par fibre optique, la téléphonie d'entreprise, la télévision, la fibre noire, les lignes privées et la co-implantation. Beanfield est une entreprise faisant partie du portefeuille de Digital Colony, société d'investissement mondiale qui se consacre aux occasions stratégiques dans le domaine des infrastructures numériques. Pour en savoir plus, visitez www.beanfield.com.

