La subvention salariale fédérale permet à Sodexo Canada de réembaucher 1 500 employés





BURLINGTON, Ontario, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo Canada annonce aujourd'hui utiliser la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour rappeler 1 500 employés récemment licenciés.



Le programme SSUC du gouvernement fédéral subventionne 75 % du salaire d'un employé pour une durée maximale de 12 semaines. Sodexo complétera les salaires des employés qui seront réembauchés jusqu'à 100 %.

"Nos employés sont le coeur et l'âme de qui nous sommes, et nous devons nous assurer que nous faisons tout pour les soutenir et les retenir", souligne Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada. "Un grand merci à nos héros de tous les jours, employés, clients et fournisseurs, qui travaillent dans des circonstances difficiles pour que les Canadiens restent en pleine santé, bien nourris et en toute sécurité".

Depuis la mi-mars, Sodexo Canada a connu une baisse significative de ses revenus. Cette situation économique permet à l'entreprise de bénéficier de la subvention salariale fédérale.

"Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement canadien de nous apporter son soutien afin que nous puissions continuer à soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons", explique Madame Bergeron. "Nos employés sont très bien formés aux protocoles de santé et de sécurité. La subvention salariale fédérale signifie que 1 500 personnes dévouées peuvent encore contribuer à la sécurité et à la santé de notre société".

Pour en savoir plus sur la réponse globale de Sodexo à COVID-19, visitez ce lien .

Pour en savoir plus sur les opportunités de carrière chez Sodexo Canada, visitez notre site de carrières .

À propos de Sodexo au Canada

Sodexo offre une large variété de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements professionnels et de vie. Sodexo fournit des services alimentaires et de gestion des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada. Sodexo a été reconnu comme un employeur de premier plan au cours des sept dernières années. Sodexo est fier d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a donné plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007.

Chiffres clés

10.000 employés

1 million de consommateurs canadiens servis quotidiennement

Certification de la parité du platine

Contacts

Média Leslie Booth

Tél: (416) 427-1588

leslie@xposurepr.com

Communiqué envoyé le 5 mai 2020 à 09:05 et diffusé par :