Cameco annonce ses résultats du premier trimestre ? bien positionnée dans un marché de l'uranium en plein essor

SASKATOON, Saskatchewan, 02 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).



« Nous vivons une période sans précédent et difficile », a déclaré Tim Gitzel, PDG de Cameco. « L'impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19) a changé le monde.

« Depuis plus de 30 ans, la protection de la santé et de la sécurité de nos employés, de leurs familles et de leurs communautés, ainsi que le soutien aux entreprises locales, constituent une priorité pour nous. C'est pourquoi, conformément à nos valeurs, nous avons pris un certain nombre de décisions proactives pour protéger nos employés et leurs communautés et aider à ralentir la propagation du virus.

« Malgré les perturbations de nos opérations résultant du COVID-19 et les décisions prudentes que nous avons prises, nous nous attendons à ce que notre entreprise résiste. Nous continuerons à fournir le combustible nécessaire pour alimenter les réacteurs nucléaires qui feront partie de l'infrastructure critique nécessaire pour assurer que les hôpitaux, les installations de soins et d'autres services essentiels soient opérationnels pendant cette pandémie.

« Nous disposons des outils dont nous avons besoin pour faire face à l'environnement incertain actuel. Nous sommes bien placés pour gérer nous-mêmes les risques associés à la suspension temporaire de la production de Cigar Lake, Blind River et Port Hope. Nous disposons de 1,2 milliard de dollars en trésorerie et en investissements à court terme dans notre bilan et une facilité de crédit non utilisée de 1 milliard de dollars, sur laquelle nous ne prévoyons pas de devoir nous appuyer.

« Dans toutes nos décisions, nous nous engageons à répondre aux risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance qui, selon nous, rendront notre entreprise durable à long terme. En ces temps incertains, peut-être plus que jamais, il sera essentiel que nous continuions à travailler ensemble pour nous appuyer sur les bases solides que nous avons déjà établies. »

Perte nette de 19 millions de dollars ; bénéfice net ajusté de 29 millions de dollars : les résultats sont stimulés par les variations trimestrielles normales dans les livraisons contractuelles et notre exploitation continue sur tous les fronts stratégiques. Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous.

les résultats sont stimulés par les variations trimestrielles normales dans les livraisons contractuelles et notre exploitation continue sur tous les fronts stratégiques. Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous. Retrait des perspectives pour 2020 : en raison de l'évolution rapide de la pandémie de COVID-19 et du nombre de incertitudes qu'elle a créées, nous avons retiré nos perspectives pour 2020 le 13 avril 2020. Nous ne prévoyons pas reprendre la communication d'informations sur les perspectives tant que nous ne disposerons pas d'une base suffisante pour le faire.

en raison de l'évolution rapide de la pandémie de COVID-19 et du nombre de incertitudes qu'elle a créées, nous avons retiré nos perspectives pour 2020 le 13 avril 2020. Nous ne prévoyons pas reprendre la communication d'informations sur les perspectives tant que nous ne disposerons pas d'une base suffisante pour le faire. Production de Cigar Lake suspendue pour une durée indéterminée : la production de Cigar Lake a été suspendue pour une durée indéterminée par mesure de précaution en raison de la menace que fait peser le COVID-19 sur notre main-d'oeuvre. L'exploitation a été placée en état de sécurité pour l'entretien et la maintenance. Orano a également suspendu la production de son usine de Mcclean Lake. Notre part des frais d'entretien de Cigar Lake monétaires et non monétaires pendant l'interruption, et notre contribution aux frais de maintenance et d'entretien de Mcclean Lake devrait se situer entre 7 et 9 millions de dollars par mois.

la production de Cigar Lake a été suspendue pour une durée indéterminée par mesure de précaution en raison de la menace que fait peser le COVID-19 sur notre main-d'oeuvre. L'exploitation a été placée en état de sécurité pour l'entretien et la maintenance. Orano a également suspendu la production de son usine de Mcclean Lake. Notre part des frais d'entretien de Cigar Lake monétaires et non monétaires pendant l'interruption, et notre contribution aux frais de maintenance et d'entretien de Mcclean Lake devrait se situer entre 7 et 9 millions de dollars par mois. Usine de conversion d'UF 6 de Port Hope et raffinerie de Blind River temporairement suspendues pendant quatre semaines : en raison des difficultés croissantes qu'il y a à maintenir une main-d'oeuvre adéquate du fait des protocoles de dépistage du COVID19 mis en place pour s'aligner sur les directives et les recommandations du gouvernement et des autorités de santé publique, nous avons annoncé nos plans d'arrêt temporaire de notre usine de conversion d'UF 6 pendant environ quatre semaines. Étant donné que la majorité de l'UO 3 produit à la raffinerie de Blind River est utilisé pour produire l'UF 6 à l'usine de conversion, nous avons également annoncé la suspension temporaire de la production à la raffinerie pendant environ quatre semaines.

en raison des difficultés croissantes qu'il y a à maintenir une main-d'oeuvre adéquate du fait des protocoles de dépistage du COVID19 mis en place pour s'aligner sur les directives et les recommandations du gouvernement et des autorités de santé publique, nous avons annoncé nos plans d'arrêt temporaire de notre usine de conversion d'UF pendant environ quatre semaines. Étant donné que la majorité de l'UO produit à la raffinerie de Blind River est utilisé pour produire l'UF à l'usine de conversion, nous avons également annoncé la suspension temporaire de la production à la raffinerie pendant environ quatre semaines. Bilan solide : au 31 mars 2020, nous disposions de 1,2 milliard de dollars en trésorerie et en investissements à court terme et de 1 milliard de dollars en dette à long terme avec des échéances en 2022, 2024 et 2042. En outre, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée d'1 milliard de dollars. Nous prévoyons que nos soldes de trésorerie et nos flux de trésorerie d'exploitation répondront à nos besoins en capital au cours de l'année 2020, c'est pourquoi nous ne prévoyons pas d'utiliser notre facilité de crédit.

En outre, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée d'1 milliard de dollars. Nous prévoyons que nos soldes de trésorerie et nos flux de trésorerie d'exploitation répondront à nos besoins en capital au cours de l'année 2020, c'est pourquoi nous ne prévoyons pas d'utiliser notre facilité de crédit. Audience de la Cour d'appel fédérale dans le cadre d'un différend sur les prix de transfert avec l'Agence du revenu du Canada : l'audience de la Cour d'appel fédérale s'est tenue le 4 mars 2020, et nous prévoyons de recevoir une décision en 2020. Nous pensons que rien dans la décision du Tribunal financier canadien ne justifierait une issue substantiellement différente de celle de la Cour d'appel fédérale ou en appel.

l'audience de la Cour d'appel fédérale s'est tenue le 4 mars 2020, et nous prévoyons de recevoir une décision en 2020. Nous pensons que rien dans la décision du Tribunal financier canadien ne justifierait une issue substantiellement différente de celle de la Cour d'appel fédérale ou en appel. Réaction du marché de l'uranium en réponse aux réductions d'approvisionnement imprévues : la pandémie de COVID-19 a perturbé la production mondiale d'uranium, venant s'ajouter aux réductions de l'offre qui se produisent dans l'industrie depuis de nombreuses années. La durée et l'ampleur de ces perturbations sont encore inconnues, mais le marché de l'uranium a commencé à réagir. Le prix au comptant de l'uranium a augmenté de plus de 35 % depuis que nous avons annoncé la première perturbation à Cigar Lake le 23 mars 2020.

Résultats financiers consolidés

THREE MONTHS HIGHLIGHTS ENDED MARCH 31 ($ MILLIONS EXCEPT WHERE INDICATED) 2020 2019 Revenue 346 298 Gross profit 35 17 Net losses attributable to equity holders (19 ) (18 ) $ per common share (basic) (0.05 ) (0.05 ) $ per common share (diluted) (0.05 ) (0.05 ) Adjusted net earnings (non-IFRS, see below) 29 (33 ) $ per common share (adjusted and diluted) 0.07 (0.08 ) Cash provided by operations (after working capital changes) 182 80

Les informations financières présentées pour le trimestre clos le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020 ne sont pas auditées.

BÉNÉFICE NET

Le tableau suivant montre ce qui a contribué à la variation du bénéfice net et du bénéfice net ajusté (mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous) au premier trimestre de 2020, par rapport à la même période en 2019.

CHANGES IN EARNINGS THREE MONTHS ($ MILLIONS) ENDED MARCH 31 IFRS ADJUSTED Net losses ? 2019 (18 ) (33 ) Change in gross profit by segment (We calculate gross profit by deducting from revenue the cost of products and services sold, and depreciation and amortization (D&A), net of hedging benefits) Uranium Higher sales volume (1 ) (1 ) Lower realized prices ($US) (5 ) (5 ) Foreign exchange impact on realized prices (3 ) (3 ) Lower costs 17 17 Change ? uranium 8 8 Fuel services Higher sales volume 1 1 Higher realized prices ($Cdn) 8 8 Change ? fuel services 9 9 Other changes Lower administration expenditures 2 2 Change in reclamation provisions 8 - Higher earnings from equity-accounted investee 2 2 Change in gains or losses on derivatives (83 ) 10 Change in foreign exchange gains or losses 51 51 Change in income tax recovery or expense (7 ) (29 ) Other 9 9 Net earnings (losses) ? 2020 (19 ) 29

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ (MESURE NON CONFORME AUX IFRS)

Le résultat net ajusté est une mesure qui n'a pas de signification normalisée ni de base de calcul cohérente en vertu des IFRS (mesure non conforme aux IFRS). Nous utilisons cette mesure comme un moyen utile de comparer nos résultats financiers d'une période à l'autre. Nous pensons que, outre les mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, certains investisseurs utilisent ces informations pour évaluer notre performance. Le résultat net ajusté correspond à notre résultat net attribuable aux actionnaires, ajusté pour refléter la performance financière sous-jacente de la période considérée. La mesure du bénéfice ajusté reflète l'adéquation des bénéfices nets de notre programme de couverture avec les entrées de devises au cours de la période de déclaration applicable, et a également été ajustée pour tenir compte des provisions pour remise en état de nos activités à Rabbit Lake et aux États-Unis, qui avaient subi une perte de valeur et des impôts sur les ajustements.

Le résultat net ajusté constitue une information supplémentaire non standard et ne doit pas être considéré isolément ni se substituer à une information financière établie conformément aux normes comptables. D'autres sociétés peuvent calculer cette mesure différemment, de sorte que vous ne pourrez peut-être pas effectuer de comparaison directe avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net ajusté du bénéfice net du premier trimestre et le compare à la même période de 2019.

THREE MONTHS ENDED MARCH 31 ($ MILLIONS) 2020 2019 Net losses attributable to equity holders (19 ) (18 ) Adjustments Adjustments on derivatives 70 (23 ) Reclamation provision adjustments (6 ) 2 Income taxes on adjustments (16 ) 6 Adjusted net earnings (losses) 29 (33 )

Chaque trimestre, nous devons mettre à jour les provisions pour remise en état de toutes les opérations en fonction des nouvelles estimations des flux de trésorerie, des taux d'actualisation et des taux d'inflation. Cela se traduit normalement par un ajustement de l'actif de l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations en plus du solde de la provision. Lorsque les actifs d'une opération ont été radiés en raison d'une dépréciation, comme c'est le cas pour nos activités de Rabbit Lake et des ISR aux États-Unis, l'ajustement est comptabilisé directement dans le compte de résultat comme « autres charges (produits) d'exploitation ». Voir la note 7 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations. Ce montant a été exclu de notre mesure du bénéfice net ajusté.

Faits saillants segmentés sélectionnés

THREE MONTHS ENDED MARCH 31 HIGHLIGHTS 2020 2019 CHANGE Uranium Production volume (million lbs) 2.1 2.4 (13 )% Sales volume (million lbs) 6.0 4.8 25 % Average realized price ($US/lb) 31.39 32.05 (2 )% ($Cdn/lb) 41.44 42.80 (3 )% Revenue ($ millions) 248 207 20 % Gross profit ($ millions) 5 (3 ) (267 )% Fuel services Production volume (million kgU) 3.7 3.8 (3 )% Sales volume (million kgU) 3.1 3.0 3 % Average realized price ($Cdn/kgU) 29.91 27.26 10 % Revenue ($ millions) 94 83 13 % Gross profit ($ millions) 30 20 50 %

Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion du premier trimestre et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités fournissent une explication détaillée de nos résultats d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec ces documents, ainsi que nos états financiers consolidés vérifiés et notes pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport de gestion annuel et notre plus récente notice annuelle, tous disponibles sur notre site Web cameco.com, sur SEDAR à l'adresse sedar.com et sur EDGAR à l'adresse sec.gov/edgar.shtml.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos attentes pour l'avenir, que nous appelons des informations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur nos points de vue actuels, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos attentes actuelles.

Parmi les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, on peut citer : notre prévision selon laquelle nous serons bien positionnés sur un marché de l'uranium en plein essor ; notre prévision concernant la résilience de notre entreprise et notre capacité à autogérer les risques, y compris notre capacité financière à gérer les perturbations de nos opérations causées par le COVID-19 et à financer les besoins en capitaux pour 2020 sans recourir à notre facilité de crédit ; notre prévision selon laquelle nous continuerons à fournir le combustible nécessaire pour alimenter les réacteurs nucléaires afin de garantir la disponibilité des services essentiels pendant cette pandémie ; notre prévision de reprendre la communication d'informations sur les perspectives lorsque nous disposerons d'une base suffisante pour le faire ; notre part mensuelle attendue des frais de maintenance et d'entretien de Cigar Lake et Mcclean Lake pendant l'interruption ; l'arrêt prévu de l'usine de conversion d'UF 6 de Port Hope et l'interruption de la production de la raffinerie de Blind River pendant quatre semaines ; notre opinion sur la décision du Tribunal financier canadien et notre prévision de recevoir une décision de la Cour d'appel fédérale en 2020 ; notre point de vue sur la réaction du marché de l'uranium face à la pandémie de COVID-19 et les dates prévues pour les annonces futures des résultats financiers.

Les risques matériels qui pourraient conduire à des résultats différents incluent : que nous puissions être tenus d'utiliser notre facilité de crédit pour gérer les perturbations de nos activités causées par le COVID-19 et pour financer les besoins en capitaux en 2020 ; que nous ne soyons peut-être pas en mesure de gérer avec succès l'environnement actuel incertain résultant du COVID-19 et les risques opérationnels, de sécurité, marketing ou financiers connexes, y compris le risque de perturbation significative de nos opérations, de notre main-d'oeuvre, des approvisionnements ou des services nécessaires, et la capacité de transporter et de livrer de l'uranium ; que notre entreprise ne soit peut-être pas aussi résiliente pour se remettre des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 que nous le prévoyons ; que l'interruption des activités de notre mine de Cigar Lake ou de la raffinerie de Blind River ou que l'arrêt de l'installation de conversion d'UF 6 de Port Hope se poursuivent pour une période prolongée ; que nous soyons confrontés à des retards dans la reprise de la production à la mine de Cigar Lake, à la raffinerie de Blind River ou à l'usine de conversion d'UF 6 de Port Hope une fois que nous aurons décidé de le faire ; qu'il puisse y avoir des retards importants dans la reprise de activités de traitement à l'usine de McClean Lake une fois que nous aurons pris la décision de le faire ; que notre vision du marché de l'uranium (y compris notre position), pour fournir le combustible nécessaire pour alimenter les réacteurs nucléaires pendant cette pandémie, la part mensuelle attendue des coûts de maintenance et d'entretien de Cigar Lake et McClean Lake pendant l'interruption, ou le moment où interviendra la décision de la Cour d'appel fédérale, s'avèrent inexacts ; que notre appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt ou de tout appel ultérieur de cette décision soit rejeté ; que nous ne soyons pas en mesure de recommencer à fournir des perspectives pendant une période prolongée ; des changements inattendus dans la fourniture, la demande, la conclusion de contrats et les prix concernant l'uranium , un accident majeur dans une centrale nucléaire ; des changements dans les règlementations ou politiques gouvernementales ; le risque de litiges, de demandes d'arbitrage ou d'appel à notre encontre qui auraient une issue défavorable ; le risque que nos stratégies changent, échouent ou aient des conséquences inattendues ; le risque que nos estimations et prévisions s'avèrent incorrectes ; et le risque que nous subissions un retard dans l'annonce des futurs résultats financiers.

En présentant ces informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer incorrectes, telles que des hypothèses concernant notre capacité à gérer avec succès l'environnement actuel incertain résultant du COVID-19 et risques opérationnels, de sécurité, marketing ou financiers connexes ; la capacité de notre entreprise à se remettre des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ; notre capacité à gérer les perturbations de nos activités causées par le COVID-19 et à financer les besoins en capitaux en 2020 sans utiliser notre facilité de crédit, notre capacité à fournir de nouveau des perspectives à l'avenir, des hypothèses concernant notre capacité à reprendre la production de Cigar Lake et la capacité d'Orano à reprendre l'exploitation de son usine de Mcclean Lake après la période d'interruption, des hypothèses concernant la période d'interruption temporaire de notre usine de conversion d'UF 6 de Port Hope et de notre raffinerie de Blind River et notre capacité à reprendre la production ; nos attentes concernant le résultat de notre différend avec l'Agence du revenu du Canada, notamment que la décision de la Cour canadienne de l'impôt soit confirmée en appel et le moment de la décision de la Cour d'appel fédérale ; que notre part mensuelle des coûts d'entretien et de maintenance de Cigar Lake et McClean Lake pendant l'interruption soit conforme aux prévisions ; nos hypothèses concernant l'approvisionnement en uranium, la demande, la conclusion de contrats et les prix ; les conditions du marché et les autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs ; notre position sur le marché de l'uranium ; l'absence de réglementations, politiques ou décisions gouvernementales défavorables ; l'issue favorable de tout litige, demande ou recours en arbitrage à notre encontre et notre capacité à annoncer les résultats financiers futurs au moment prévu.

Les informations prospectives visent à vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et à long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

