MISE À JOUR - Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID-19





Veuillez noter qu'un chiffre dans la déclaration a changé

OTTAWA, le 2 mai 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« En date du samedi 2 mai, 55,572 cas de COVID-19 et, malheureusement, 3,446 décès connexes ont été déclarés. Nous avons mené des tests de dépistage sur plus de 862,000 personnes, et environ 7 % de ceux-ci ont été confirmés comme positifs. Ces résultats correspondent à notre connaissance actuelle de la situation, mais ils changent rapidement. J'invite tous les Canadiens à consulter la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les plus récents renseignements.

Partout au pays, les Canadiens sont unis dans la lutte contre la COVID-19. Ensemble, nous avons réussi à réduire le taux d'infection en suivant les recommandations de santé publique. Nous aplatissons la courbe.

Nous demeurons d'un optimisme prudent, mais rappelons aux Canadiens toute l'importance d'oeuvrer à la protection de tous, et plus particulièrement des plus vulnérables d'entre nous, au cours des semaines à venir. Les provinces et territoires planifient actuellement la levée graduelle des mesures de confinement et la reprise des activités économiques. Veuillez consulter les autorités de votre province ou territoire pour en savoir plus sur les restrictions qui demeureront en vigueur dans votre région, restez à la maison si vous êtes malade, et continuez de vous laver souvent les mains et de respecter les consignes d'éloignement physique.

Cette période trouble a permis de constater l'esprit qui anime notre nation. Poursuivons sur notre lancée et restons motivés. Soyons persévérants; ensemble, nous viendrons à bout de la courbe de la COVID-19. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

