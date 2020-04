Midland annonce l'acquisition d'un nouveau projet aurifère au nord-ouest du projet Nelligan d'Iamgold-Vanstar





MONTRÉAL, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer l'acquisition à 100 % par désignation sur carte de 172 claims (96 km2) situés à environ 60 kilomètres au sud-ouest de la ville de Chapais, en Abitibi, Québec. Ce nouveau projet, appelé Lewis, consolide la position stratégique de Midland à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica.



Cette nouvelle acquisition est située à environ 60 kilomètres au nord-ouest du gîte de Nelligan détenu conjointement par Iamgold Corporation (51 %) et Vanstar Mining Resources (49 %) et qui contient des ressources présumées de 96,99 millions de tonnes à une teneur de 1,02 g/t Au pour 3,19 millions d'onces d'or (Source : Site Web d'Iamgold Corporation au 31 décembre 2019). À environ 12 kilomètres à l'ouest de la propriété Lewis, on retrouve l'ancienne mine du Lac Shortt qui a produit historiquement 2,7 millions de tonnes à une teneur de 4,6 g/t Au (Source : MERN-SIGEOM).

La propriété Lewis couvre sur une distance de plus de 10 kilomètres, un noeud structural et une importante zone de flexure régionale de la faille Opawica. Plusieurs secteurs de cette structure n'ont pas été ou ont été très peu travaillés par le passé. De plus, cette nouvelle acquisition est située dans l'extension Est/Nord-Est de plusieurs indices aurifères historiques associés de très près avec la faille Opawica. Parmi ces indices historiques, quelques-uns se retrouvent à moins d'un (1) kilomètre à l'ouest de la propriété Lewis.

Indice Savane : 7,9 g/t Au sur 0,9 m et 6,3 g/t Au sur 1,2 m (* rainures GM40740)

Indice Relique : 3,8 g/t Au sur 4,2 m (* rainure GM48897)

Indice Butte : 21,3 g/t Au sur 0,6 m et 6,5 g/t Au sur 0,6 m (* rainures GM40757, GM48897)

* (Source : MERN-SIGEOM; Feuillet NTS 32G12)

Midland complète actuellement une importante compilation détaillée de tous les travaux historiques. À ce jour, déjà quelques secteurs très peu travaillés par le passé et situés stratégiquement le long de la faille Opawica ont été identifiés pour un suivi sur le terrain au cours de l'été 2020.

Mises en garde :

La minéralisation retrouvée aux gîtes d'or Nelligan et Lac Shortt, ainsi que sur les indices situés sur les propriétés adjacentes n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Lewis de la Société.

Les épaisseurs vraies des intersections en forages et en rainures historiques rapportées dans ce communiqué ne peuvent être déterminées avec l'information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, O3 Mining Inc., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

