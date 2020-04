Veeva annonce une nouvelle application qui simplifie la surveillance mondiale des dispositifs médicaux et des diagnostics post-commercialisation





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Vault Product Surveillance, une nouvelle application cloud pour dispositifs et diagnostics médicaux qui simplifie et standardise le processus de surveillance post-commercialisation. Vault Product Surveillance automatise les soumissions électroniques aux autorités sanitaires de manière transparente avec un traitement proactif des plaintes pour une divulgation plus rapide des événements indésirables. Les entreprises peuvent désormais mieux identifier et résoudre les problèmes liés aux produits à travers les processus de gestion de la qualité de bout en bout afin d'améliorer la sécurité et la conformité pour les patients.

« Il existe une opportunité importante pour les sociétés de dispositifs et de diagnostics médicaux d'alléger le lourd fardeau de la surveillance post-commercialisation avec une approche globale moderne et cohérente », a déclaré Carl Ning, directeur principal de Veeva Vault Quality pour dispositifs et diagnostics médicaux chez Veeva. « Veeva Vault Product Surveillance rationalise la surveillance post-commercialisation pour aider les entreprises à rester en phase avec les changements de réglementations et à obtenir les informations dont elles ont besoin pour promouvoir l'innovation et la qualité des produits. »

Les systèmes de surveillance complexes et hautement personnalisés limitent la visibilité sur les délais de divulgation des événements indésirables et déconnectent la surveillance post-commercialisation des processus réglementaires et de qualité. Avec Vault Product Surveillance, les entreprises disposeront désormais d'une application unique pour gérer le traitement des plaintes et la divulgation des événements indésirables dans le monde entier.

Vault Product Surveillance unifie les activités de surveillance post-commercialisation essentielles telles que la non-conformité, l'action corrective, la gestion des risques et l'audit interne à travers les processus de gestion de la qualité et des règlementations. Cela permet aux entreprises de surveiller et de traiter les plaintes de manière proactive, de s'adapter rapidement aux changements réglementaires et d'obtenir généralement de meilleurs résultats de qualité.

Un arbre décisionnel de divulgation mondiale intelligent standardise et consolide le processus de divulgation des plaintes pour permettre à diverses autorités sanitaires de respecter les délais de soumission mondiaux. Des tableaux de bord interactifs en temps réel fournissent aux équipes une visibilité sur les retards de de traitement et de divulgation pour leur permettre de prendre des mesures immédiates, résoudre les problèmes, compléter les tâches et accélérer les soumissions.

Vault Product Surveillance ajoute de nouvelles capacités à la Veeva Vault Quality Suite pour dispositifs et diagnostics médicaux afin de garder une longueur d'avance sur l'évolution des exigences commerciales et réglementaires mondiales. Conjointement avec Vault QMS, Vault QualityDocs et Vault Training, les entreprises peuvent gérer les processus de qualité et le contenu de bout en bout avec une visibilité et un contrôle accrus.

Dans un autre communiqué, Veeva a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Vault Signal, la première solution du secteur à gérer les signaux de manière transparente, depuis l'identification à l'atténuation des risques en passant par leur évaluation. Consultez le communiqué de presse d'aujourd'hui pour en savoir plus.

Vault Product Surveillance devrait être disponible d'ici la fin de 2020. Pour savoir comment Vault Product Surveillance contribuera à normaliser la surveillance post-commercialisation, inscrivez-vous à un prochain webinaire le 13 mai sur veeva.com/SurveillanceWebinar.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 850 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

