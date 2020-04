Québecor inc. fait le point sur l'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Québecor inc. (TSX: QBR.A) (TSX: QBR.B) (la « Société ») annonce que, comme indiqué dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires, l'édition 2020 de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») aura lieu le jeudi 14 mai 2020 à 9 h 30 (HAE). En raison des restrictions imposées par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que par souci du bien-être de tous les participants, l'assemblée sera tenue exclusivement en ligne en direct par webdiffusion vidéo et les actionnaires ne pourront malheureusement et exceptionnellement pas assister en personne à l'assemblée .

À l'exception d'un avis de la date d'assemblée et de clôture des registres amendé déposé sur SEDAR, de manière à tenir compte des modifications apportées au format de l'assemblée, la circulaire de sollicitation de procurations datée du 25 mars 2020 (la « circulaire ») ainsi que le formulaire de procuration ou d'instructions de vote de la Société l'accompagnant qui ont déjà été envoyés aux actionnaires ne seront pas mis à jour afin de tenir compte de ces modifications.

Voter avant l'assemblée

Il est fortement recommandé aux actionnaires inscrits de voter avant l'assemblée en suivant l'une ou l'autre des méthodes qui sont décrites dans le formulaire de procuration et aux actionnaires non-inscrits de voter en suivant l'une ou l'autre des méthodes qui sont décrites dans le formulaire d'instructions de vote accompagnant la circulaire.

Participer et voter à l'assemblée

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment désignés peuvent voter aux moments appropriés durant l'assemblée de la manière suivante :

Connectez-vous en ligne à l'adresse https://web.lumiagm.com/171616954. Nous vous recommandons de vous connecter au moins 30 minutes avant le début de l'assemblée.

Si vous ou votre fondé de pouvoir dûment désigné avez un numéro de contrôle, cliquez sur « J'ai un numéro de contrôle », puis entrez le numéro de contrôle (voir ci-dessous) et le mot de passe « quebecor2020 » (sensible à la case).

OU

Si vous n'avez pas de numéro de contrôle, cliquez sur « invité », puis remplissez le formulaire en ligne. Les invités, incluant les actionnaires non-inscrits qui ne se sont pas nommés fondés de pouvoir, ne pourront pas voter ni poser de questions lors de l'assemblée.

Pour les actionnaires inscrits, le numéro de contrôle se trouve sur le formulaire de procuration.

Si vous nommez un fondé de pouvoir autre que les trois fondés de pouvoir de la Société, VOUS DEVEZ retourner votre formulaire de procuration par la poste, par télécopieur, par Internet ou par courriel et aviser le fondé de pouvoir de communiquer avec Société de fiducie AST (Canada) (« AST ») au numéro 1-866-751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 212-235-5754 (autres pays) au plus tard à 9h30 (HAE) le 12 mai 2020 afin qu'AST puisse lui fournir un numéro de contrôle par courriel. Ce numéro de contrôle permettra à votre fondé de pouvoir de se connecter et de voter à l'assemblée. Sans un numéro de contrôle, votre fondé de pouvoir ne pourra se connecter à l'assemblée qu'à titre d'invité et ne pourra pas voter.

Les actionnaires non-inscrits (qui détiennent leurs actions via un courtier en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou un autre intermédiaire), souhaitant voter à l'assemblée en ligne ou nommer un tiers pour voter à leur place doivent nommer un fondé de pouvoir (en se nommant eux-mêmes à cette fonction ou en nommant un tiers pour les remplacer), en suivant les instructions fournies dans la circulaire et le formulaire d'instructions de vote et en suivant la procédure ci-dessus pour obtenir un numéro de contrôle.

Si vous comptez participer à l'assemblée en ligne, il est important que vous soyez connecté à l'internet en tout temps pendant l'assemblée afin de pouvoir participer et voter en temps opportun.

La Société estime que, même si elle a décidé de tenir l'assemblée exclusivement en ligne, il demeure tout aussi important de permettre aux actionnaires d'y participer adéquatement. Les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir ayant obtenu un numéro de contrôle auront la possibilité de poser des questions sur les points à l'ordre du jour essentiellement dans la même mesure que par les années passées lorsqu'ils pouvaient assister en personne à l'assemblée annuelle.

Les actionnaires qui éprouvent des difficultés techniques pendant le processus de connexion ou pendant le déroulement de l'assemblée devraient composer le numéro suivant : 1-800-387-0825.

Accès à la documentation

Vous trouverez tous les documents pertinents à cette assemblée sur le site web de Québecor, dont la circulaire, le rapport d'activité 2019, les discours du président du conseil et du président et chef de la direction, etc. Le lien vers la webdiffusion de l'assemblée sera également accessible, pendant une période de 30 jours suivant l'assemblée.

Pour consulter les documents : https://www.quebecor.com/fr/investisseurs

