Azimut et SOQUEM ciblent un système minéralisé majeur en Cuivre-Or sur la Propriété Pikwa, région de la Baie James, Québec





La polarisation provoquée confirme une cible de 5,6 km de long sur le Trend Copperfield

Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer les résultats d'un levé géophysique en polarisation provoquée (« PP ») réalisé cet hiver dans la partie Est du Trend Copperfield reconnu sur 20 km de long sur la Propriété Pikwa (la « Propriété ») dans la région de la Baie James au Québec (voir figures 1 à 8). Les travaux planifiés en 2020 comprennent un premier programme de forages au diamant ainsi que l'extension du levé PP vers l'ouest.

Le fait saillant est la mise en évidence d'une série d'anomalies PP d'intensité modérée à forte sur 5,6 km de long traversant toute l'étendue de la grille du levé. Ces anomalies sont bien corrélées avec les éléments suivants déjà divulgués :

Une forte anomalie de cuivre en sol délimitée sur 5,5, km de long;

Plusieurs affleurements minéralisés à haute teneur (échantillons choisis jusqu'à 9,81% Cu et 13,45 g/t Au ); et

(échantillons choisis jusqu'à et ); et Un champ de blocs erratiques minéralisés (jusqu'à 20,1% Cu) de grande extension latérale.

La plupart des anomalies PP de chargeabilité correspondent à des hauts résistifs ou sont localisées près de contacts avec des unités ayant une plus forte résistivité (correspondant probablement à des unités plus riches en silice). Les anomalies sont sub affleurantes, continues en profondeur et de pendage modéré à fort vers le sud.

Deux conducteurs électromagnétiques situés environ 4 km à l'ouest de la grille du levé PP suggèrent un possible prolongement des anomalies PP vers l'ouest (voir figure 4).

La Propriété fait partie de l'alliance stratégique (« l'alliance ») entre Azimut et SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), une filiale de d'Investissement Québec. Azimut est le gérant de l'alliance.

La Propriété a été acquise en 2016 à la suite d'une modélisation prévisionnelle systématique du potentiel aurifère couvrant la région de la Baie James sur une superficie de 176 300 km2, en utilisant AZtechMineTM le système expert exclusif à Azimut.

Mise à jour des opérations

Tel qu'annoncé par la Société le 25 mars 2020, toutes les activités d'exploration sur le terrain ont été suspendues suite à un décret du gouvernement du Québec. La santé et la sécurité de nos employés, de nos consultants et fournisseurs de services sont de la plus haute importance dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie actuelle. Il est anticipé que les travaux d'exploration vont reprendre au début du mois de mai, sujet à décision gouvernementale. Cela inclut le programme de forages au diamant de 6 000 m pour étendre la découverte aurifère de Elmer, sur la Propriété Elmer (100% Azimut), avec deux foreuses déjà positionnées sur le site (voir photo 1).

Le Trend Copperfield : une cible polymétallique bien définie

Les résultats acquis à ce jour sur cette propriété de 40 km de long suggèrent la présence d'un système cuivre-or majeur centré sur le Trend Copperfield reconnu sur 20 km de long. Copperfield est interprété comme un système porphyrique mis en place sur les bordures d'une intrusion et cisaillé de façon subséquente au cours des évènements tectoniques régionaux.

Le Trend Copperfield se subdivise en deux segments, Est et Ouest, chacun de 10 km de long. Des résultats d'exploration significatifs ont été générés sur la Propriété Pikwa en 2019 et divulgués avec les communiqués de presse du 15 avril, 16 octobre, 23 octobre et 9 décembre 2019.

Copperfield Est est défini par l'association spatiale des éléments suivants :

Une forte anomalie régionale en cuivre dans les sédiments de fonds de lacs (« SFL ») centrée sur la Propriété; cette signature comprend également une composante polymétallique (molybdène, argent, bismuth, tungstène); Une forte anomalie de cuivre dans les sols, avec une signature comparable à celle définie ci-dessus, formant une cible bien délimitée de 5,5 km de long par 500 m de large (localement jusqu'à 750 m ) surimposée à l'anomalie SFL en cuivre; les valeurs maximales en sol sont de 294 ppm pour le cuivre, 1 610 ppb pour l'or, 625 ppb pour l'argent et 24,1 ppm pour le molybdène; Une série d'anomalies de chargeabilité en PP sur 5,6 km de long, d'intensité modérée à forte, surimposée à l'anomalie de cuivre dans les sols; Un important champ de blocs erratiques minéralisés, principalement anguleux à légèrement arrondis, bien positionné selon l'axe long de l'anomalie de sol; les meilleures teneurs obtenues sur les 141 blocs échantillonnés sont de 20,1% Cu, 2,99 g/t Au, 58 g/t Ag et 0,246% Mo; Plusieurs affleurements minéralisés à haute teneur , positionnés au sein de l'anomalie de sol dans la partie est de la cible où les sédiments glaciaires sont les moins épais; les meilleures teneurs sont de 9,81% Cu, 13,45 g/t Au et 37,6 g/t Ag (échantillon choisi A0366271); Deux conducteurs électromagnétiques VTEM en continuité avec l'extension ouest des anomalies PP et de la forte anomalie de sol; dans ce contexte, les anomalies VTEM représentent des cibles attrayantes pour des minéralisations sulfurées même si la signature géochimique en sol dans ce secteur est plus faible, du fait de la couverture de sédiments glaciaires plus épaisse.

Il est présumé que les anomalies PP, les anomalies de cuivre dans les sols et le champ de blocs minéralisés sont directement explicables par la présence sur la Propriété d'un système minéralisé majeur en Cu-Au-Ag-Mo dans le socle (déjà partiellement identifié avec les affleurements minéralisés).

Copperfield Ouest est l'extension de Copperfield Est et se marque par la poursuite vers l'ouest du haut magnétique linéaire présent sur Copperfield Est ainsi que par la présence de fortes anomalies en cuivre dans les SFL. Les travaux d'exploration ont, jusqu'à présent, été limités dans cette partie du trend.

Comparaison avec le gisement porphyrique géant de Aitik (Cu-Au-Ag-Mo) en Suède

Tel qu'indiqué dans les communiqués de presse du 16 octobre et du 9 décembre 2019, plusieurs éléments géologiques et minéralogiques du Trend Copperfield suggèrent qu'il puisse représenter potentiellement un analogue Archéen au contexte du gisement Paléoprotérozoïque de classe mondiale de Aitik, un porphyre à Cu-Au-Ag-Mo localisé en Suède.

La mine Aitik, exploitée par Boliden depuis 1968, est le plus grand gisement à ciel ouvert d'Europe du nord. Cette mine fournit des paramètres sur la géométrie, les dimensions et les teneurs, qui permettent d'optimiser l'approche d'exploration à Copperfield.

La principale fosse (Aitik) mesure 4 km par 1.1 km en surface, atteint une profondeur de 450 m avec une largeur de 500 m en moyenne. En 2018, les réserves minérales (prouvées et probables) étaient estimées à 1,148 milliard de tonnes à 0,22% Cu, 0,14 g/t Au et 1,2 g/t Ag. La production historique totale de 1968 à 2018 est de 821 millions de tonnes à 0,29% Cu, 0,17 g/t Au et 1,8 g/t Ag (Boliden Summary Report 2018).

La Propriété Pikwa (703 claims, 360,4 km2) s'étend sur 40 km de long par 17 km de large et donne une position de contrôle sur une cible polymétallique majeure. Le projet est localisé 303 km à l'est de la municipalité Cri de Wemindji, dans une région desservie par d'excellentes infrastructures incluant des routes permanentes, un réseau de lignes électriques et des aéroports. La route régionale Transtaïga (une route est-ouest en gravier) traverse le nord du projet, ainsi que deux lignes électriques.

Geosig Inc., basé à Québec (Québec) a réalisé le levé PP sur la grille Copperfield. Ce levé a totalisé 21 km de lignes espacées de 200 m selon une configuration pôle-dipôle avec des lectures aux 25 m (n=1 à 8). Geosig Inc. a également réalisé sur la même grille un levé magnétique à haute définition totalisant 32 km.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Bissonnette, géologue et Directeur des opérations. Joël Simard, géologue, consultant sénior en géophysique pour Azimut, a été responsable du traitement et de l'interprétation des données du levé et a revu le contenu de ce communiqué.

Liste des figures et photo

Figure 1: Résultats clés sur les projets d'Azimut, région de la Baie James, Québec Figure 2: Propriété Pikwa. Signature du cuivre dans les sédiments de fonds de lacs Figure 3: Propriété Pikwa. Levé électromagnétique (VTEM) et magnétique Figure 4: Propriété Pikwa (détail). Tranche à -25 m de profondeur de la chargeabilité et anomalies EM le long du Trend Copperfield Figure 5: Propriété Pikwa (détail). Tranche à -25 m de profondeur de la chargeabilité Figure 6: Propriété Pikwa (détail). Tranche à -25 m de profondeur de la résisitivité. Axes de résistivité et de chargeabilité Figure 7: Propriété Pikwa (détail). Tranche à -25 m de profondeur de la susceptibilité magnétique Figure 8: Propriété Pikwa (détail). Signature du cuivre dans les échantillons de sol (horizon B) avec résultats clés de prospection Photo 1: Découverte aurifère d'Elmer. Deux foreuses positionnées sur le site et prêtes à débuter.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 65,7 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur 6 propriétés aurifères dans la région de la Baie James et 3 propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

