AdaptVac s'associe à AGC Biologics pour développer et produire un vaccin contre le COVID-19

SEATTLE, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, un façonnier biopharmaceutique (Biopharmaceutical Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO) mondial, a annoncé son partenariat avec AdaptVac afin de développer et de produire un vaccin contre le COVID-19. AdaptVac, en collaboration avec ses partenaires du consortium PREVENT-nCoV parrainé par Horizon 2020 de l'UE, développe un vaccin contre le SRAS-CoV-2. La pandémie de COVID-19 est toujours en évolution, et la technologie de pseudo-particules virales (VLP) d'AdaptVac pourrait fournir une solution pour protéger contre les nouvelles infections par le SRAS-CoV-2.

La technologie d'AdaptVac permet le développement rapide d'un vaccin contre le COVID-19 pour commencer les essais cliniques fin 2020. Les pseudo-particules virales (VLP) représentent une avancée significative dans le développement de vaccins sous-unitaires, combinant une sécurité et une efficacité élevées. Leur nature particulaire et leur organisation en sous-unités denses et répétitives en font des échafaudages idéaux pour l'exposition des antigènes vaccinaux.

«?Nous croyons fermement que notre technologie d'exposition des pseudo-particules virales capsides sera un acteur clé dans les situations d'urgence mondiales, telles que l'épidémie de COVID-19, et nous avons soigneusement choisi AGC Biologics comme partenaire de confiance pour le développement et la production de ce vaccin. Nous sommes reconnaissants à AGC d'avoir apporté un soutien supplémentaire au développement du vaccin contre le COVID-19, garantissant ainsi que la production du vaccin pourra avoir lieu dans les meilleurs délais?», a déclaré Wian de Jongh, le PDG d'AdaptVac.

«?Le niveau d'urgence pour développer et produire un vaccin pour combattre le COVID-19 ne pourrait pas être plus élevé?», a déclaré Patricio Massera, le PDG d'AGC Biologics. «?Nous sommes honorés de nous associer à AdaptVac et de faire partie de l'équipe du consortium qui travaille à la mise au point d'un vaccin efficace. Nous attachons de l'importance aux partenariats de collaboration et nous pensons qu'il est crucial de travailler ensemble pour lutter contre cette pandémie.?»

À propos d'AdaptVac :

AdaptVac vise à accélérer le développement de vaccins thérapeutiques et

prophylactiques sûrs et efficaces pour traiter et prévenir des cancers, des maladies infectieuses et des troubles immunologiques spécifiques. AdaptVac ApS est une coentreprise entre ExpreS2ion Biotechnologies ApS, une filiale en propriété exclusive d'ExpreS2ion Biotech Holding AB, cotée au NASDAQ First North, et NextGen Vaccines ApS, entreprise dérivée de l'université de Copenhague. L'objectif de la coentreprise est de créer une unité de classe mondiale pour le développement de vaccins et de thérapies hautement compétitifs contre les maladies infectieuses, le cancer et les troubles immunologiques. La combinaison de la technologie exclusive d'expression des cellules d'insectes d'ExpreS2ion, ExpreS2, et de l'expertise unique de NextGen dans la technologie brevetée des pseudo-particules virales (VLP) fait d'AdaptVac un acteur solide et polyvalent dans le domaine des nouveaux vaccins et de l'immunothérapie. Pour en savoir plus : www.adaptvac.com et www.expres2ionbio.com.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est un façonnier pharmaceutique (CDMO - Contract Development and Manufacturing Organization) de premier plan au niveau mondial, qui s'engage fermement à fournir un service de la plus haute qualité à ses clients et partenaires. L'entreprise emploie actuellement plus de 900 personnes dans le monde entier. Le réseau mondial d'AGC Biologics s'étend sur trois continents, avec des installations conformes aux BPF à Seattle, dans l'État de Washington?; à Copenhague, au Danemark?; à Heidelberg, en Allemagne?; et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise industrielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la mise à l'échelle et la fabrication conforme aux bonnes pratiques de fabrication de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production mammalienne et microbienne commerciale. Les offres de services intégrés comprennent la fabrication de plasmides (ADNp BPF), le développement de lignées cellulaires, le développement de bioprocédés, la formulation, les tests analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments anticorps, la mise en banque et le stockage de cellules et l'expression de protéines, y compris le système d'expression exclusif CHEF1® pour la production mammalienne. En savoir plus sur www.agcbio.com.

À propos de l'épidémie de coronavirus COVID-19 :

Une nouvelle épidémie de coronavirus (COVID-19) a été signalée à Wuhan, en Chine, fin décembre 2019 et déclarée pandémie par l'OMS le 11 mars 2020. Le coronavirus COVID-19 fait partie de la même famille que le SRAS et le MERS. Au 19 avril 2020, plus de 2 millions de cas confirmés et plus de 150?000 décès avaient été signalés. Les dernières mises à jour de la situation sont disponibles sur la page Web de l'OMS https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

