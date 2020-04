H2O Innovation : Genesys lance une nouvelle ligne de produits de traitement d'eau pour le secteur minier





QUÉBEC, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer une nouvelle gamme de produits de sa filiale indépendante, Genesys, dédiée à l'industrie minière.



Le fabricant de produits chimiques de spécialité pour les systèmes de traitement d'eau, Genesys, a lancé la gamme Genmine après trois ans et demi de recherche approfondie et de développement de produits. La ligne de produits comprend des antitartres et des nettoyants conçus pour s'attaquer aux problèmes spécifiques du traitement d'eaux de mine. Il existe également un logiciel pour aider les opérateurs d'usines à déterminer l'antitartre à utiliser et à évaluer le niveau ainsi que la fréquence de dosage appropriés.

L'utilisation de membranes pour traiter l'eau dans l'industrie minière a explosé au cours des cinq dernières années. Genesys a identifié plus de 400 usines de filtration membranaire utilisées dans le monde pour traiter les eaux usées des mines afin de les réutiliser ou de les rejeter dans l'environnement ainsi que pour améliorer la récupération des métaux précieux. Ces usines ont tendance à fonctionner en dehors des directives d'utilisation des fabricants de membranes, en raison de l'extrême chimie de l'eau des mines, qui contient des niveaux excessifs de sulfates, de solides en suspension et de métaux solubles. Ces caractéristiques peuvent entrainer une complexité dans l'entartrage et l'encrassement des membranes - des défis que Genesys tenait à relever.

« Les nouveaux antitartres que nous avons formulés peuvent fonctionner à des pH extrêmes, à la fois acides et alcalins, pour contrôler le sulfate de calcium et d'autres barèmes courants », a expliqué Steve Chesters, directeur général de Genesys. « L'ensemble de la gamme est formulé de manière unique pour augmenter la durée de vie des membranes, réduire les temps d'arrêt, augmenter l'efficacité énergétique et réduire la fréquence de nettoyage

Déjà bien positionnée, l'équipe de Genesys fournit plus de 20 mines dans le monde avec ses autres produits et estime que le marché potentiel se situe entre 30 et 40 M $. La gamme Genmine devrait donner à Genesys un avantage significatif pour pénétrer ce nouveau marché en pleine croissance. Genmine sera désormais disponible via le large réseau de distribution de produits chimiques de spécialité de la Société (combinant PWT et Genesys), qui comprend 100 distributeurs actifs dans plus de 70 pays.

Pour en savoir plus sur la ligne de produits Genmine, visitez www.genesysro.com/genmine.php , où vous pouvez également télécharger des articles de recherche pertinents.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

