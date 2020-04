ABL continue de soutenir la course à la recherche d'un remède ; un candidat vaccin contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19)





ABL utilise ses services bioanalytiques experts pour soutenir le développement d'un vaccin contre le COVID-19 d'un client confidentiel

GAITHERSBURG, Maryland et LYON, France, 22 avril 2020 /PRNewswire/ - Advanced BioScience Laboratories (ABL), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et une organisation de recherche sous contrat (CRO) pour la biothérapeutique, l'oncolytique et les vaccins, filiale de l'Institut Mérieux, un groupe bio-industriel français, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat visant à soutenir les tests de biomarqueurs immunologiques d'un nouveau candidat vaccin prophylactique contre le COVID-19 pour un client confidentiel.

Durant la première phase de ce partenariat, ABL a accepté d'utiliser son expérience unique en analyse de biomarqueurs pour caractériser le profil immunitaire de volontaires participant à un essai clinique de phase 1 pour le vaccin candidat contre le coronavirus (COVID-19).

« Le profilage du statut immunitaire de l'hôte est de la plus grande importance pour déchiffrer les mécanismes immunitaires qui produiront éventuellement des réponses protectrices à l'infection par le COVID-19. Nous sommes extrêmement fiers de soutenir ce candidat vaccin prometteur en mobilisant l'expertise scientifique approfondie de notre équipe et nos plateformes de technologie polyvalentes », a déclaré Dr Christine Bain, directrice scientifique chez ABL Lyon.

Les services de développement commenceront immédiatement et les deux parties travaillent avec diligence pour faire avancer l'essai clinique de ce vaccin le plus rapidement possible.

« En réponse à cette crise pandémique mondiale sans précédent, ABL soutient activement ses clients américains et européens en appliquant ses capacités agiles et globales de fabrication et de tests bioanalytiques pour accélérer de nouvelles solutions », a ajouté Jarlath Keating, PDG d'ABL.

À propos d'ABL

ABL, une CDMO et CRO de premier plan qui exploite des décennies d'expertise scientifique et de fabrication visionnaire pour accélérer le développement de thérapies et de vaccins innovants, possède une expérience approfondie de travail avec diverses organisations - y compris des entités industrielles, gouvernementales et universitaires - pour soutenir leur initiatives d'amélioration de la santé publique. ABL maintient des installations BPF mondiales répondant aux normes réglementaires américaines et européennes, assurant la fabrication conforme aux BPF de thérapies oncolytiques à base de virus, de thérapies géniques, de vaccins et de produits immunothérapeutiques à base de protéines. Les services CDMO d'ABL couvrent les substances médicamenteuses en vrac, le remplissage/la finition de produits médicamenteux, le développement de processus et d'essais, et les tests bioanalytiques.

En tant que CRO, les immunologistes d'ABL utilisent une gamme intégrée de plateformes d'essai moléculaire et d'immunologie optimisées pour extraire des corrélats immunologiques d'activité et de réponse dans des études précliniques et des essais cliniques. ABL fait partie de l'Institut Mérieux, un groupe d'entreprises axé sur le développement de la science translationnelle pour améliorer les soins des patients dans le monde.

