Ipsen enregistre une solide croissance des ventes au premier trimestre 2020 avec un impact limité lié au COVID-19





Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, a publié aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020.

Aymeric Le Chatelier, Directeur général et Directeur financier d'Ipsen, a déclaré : « Grâce à un portefeuille de produits robuste en Médecine de Spécialité, le Groupe a enregistré une solide croissance des ventes au premier trimestre et l'impact lié au COVID-19 a été relativement limité. Dans ce contexte sans précédent, nos priorités sont d'assurer la sécurité de nos collaborateurs et de garantir la continuité des activités afin que les patients puissent toujours avoir accès à nos médicaments. Nos objectifs 2020 restent suspendus en attendant davantage de visibilité.

Au cours du premier trimestre, nous avons repris l'administration du palovarotène aux patients atteints de FOP. Nous entendons aujourd'hui poursuivre nos échanges avec la FDA et d'autres autorités pour définir la voie réglementaire à suivre afin d'apporter le palovarotène aux patients atteints de FOP le plus rapidement possible.

Grâce à l'engagement sans faille de nos collaborateurs à travers le monde, le Groupe est entièrement mobilisé pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ensemble, nous continuerons de renforcer et de faire progresser notre portefeuille de produits en R&D pour assurer au Groupe une croissance durable et remplir sa mission première : améliorer la vie des patients. »

Ventes du 1er trimestre :

Chiffre d'affaires consolidé IFRS du premier trimestre 2020 (non audité)

(en millions d'euros) T1 2020 T1 2019 % Variation % Variation

à taux de change constant1 Médecine de spécialité 602,6 530,9 +13,5% +12,5% Santé familiale 52,0 66,3 -21,5% -21,9% Chiffre d'affaires Groupe 654,6 597,2 +9,6% +8,7%

Ipsen a poursuivi une solide croissance des ventes du Groupe de 9,6 % (ventes publiées) au premier trimestre 2020, soit 8,7 %1 à taux de change constant.

Les ventes de Médecine de spécialité ont progressé de 12,5 % 1 , tirées par la poursuite d'une forte croissance à deux chiffres de Somatuline ® ( lanréotide ) ainsi que la croissance continue de Cabometyx ® ( cabozantinib ) et Décapeptyl ® ( triptoréline ).

, tirées par la poursuite d'une forte croissance à deux chiffres de Somatuline ( ) ainsi que la croissance continue de Cabometyx ( ) et Décapeptyl ( ). Les ventes de Santé Familiale ont reculé de 21,9 %, principalement en raison de la centralisation des achats dans le réseau hospitalier et de l'impact négatif lié au COVID-19 en Chine.

Mise à jour sur le COVID-19

L'activité est restée solide au premier trimestre 2020 en dépit de la crise du COVID-19, qui a eu un impact limité sur les ventes en raison de l'augmentation des volumes de commandes en Oncologie dans certains pays européens au mois de mars. Cette accélération a compensé le ralentissement de la demande en Chine aux mois de février et mars qui a néanmoins affecté de manière significative les ventes en Santé Familiale.

Ipsen continue d'exploiter tous ses sites de production et suit de près l'évolution de la situation. Les niveaux de stocks actuels sont suffisants et le Groupe n'anticipe aucune difficulté dans la chaîne d'approvisionnement et continuera à fournir les médicaments aux patients. À ce jour, l'impact sur les essais cliniques est également limité malgré un ralentissement général du recrutement de nouveaux patients et de l'intégration de nouveaux sites aux essais cliniques en cours en Europe et aux États-Unis. Les perturbations restent minimes dans l'approvisionnement en médicaments pour les patients participant aux essais.

Ipsen continue de tout mettre en oeuvre pour garantir aux patients l'accès aux traitements et minimiser autant que possible les répercussions de la pandémie dans leurs communautés. La plupart des employés d'Ipsen dans le monde travaillent aujourd'hui à domicile, à l'exception principalement des sites de fabrication et de distribution. Les équipes commerciales du Groupe continuent d'interagir virtuellement avec les professionnels de santé.

Au deuxième trimestre 2020, la situation en Chine devrait s'améliorer à mesure que l'activité reprend son cours. Cependant, même si Ipsen dispose d'un portefeuille durable et solide en Oncologie, composé principalement de traitements hautement différenciés à longue durée d'action pour des pathologies critiques, les retards de diagnostics et d'identification de nouveaux patients vont probablement affecter les ventes. Les reports d'injections devraient également avoir un effet négatif sur les ventes et les revenus de Dysport® dans les marchés thérapeutique et esthétique.

Objectifs financiers 2020

Comme annoncé le 25 mars, le Groupe a suspendu ses objectifs financiers 2020 compte tenu du manque de visibilité sur les conséquences à terme de la pandémie mondiale de COVID-19, malgré un portefeuille robuste en Oncologie. Il n'est pas possible, à ce stade, de quantifier l'impact de cette crise sur les états financiers du Groupe. De nouvelles informations seront communiquées à mesure que la situation évolue.

Mise à jour sur le palovarotène

Ces derniers mois, Ipsen a réalisé des avancées significatives dans le programme de développement du palovarotène, priorité stratégique pour le Groupe. Le 26 mars 2020, les autorités réglementaires américaines (FDA) ainsi que celles de plusieurs autres pays ont donné leur accord pour reprendre l'administration du palovarotène aux patients âgés de 14 ans et plus dans les programmes d'études sur la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). En parallèle, le Groupe a pris la décision de mettre un terme à l'essai de Phase II MO-Ped chez les patients atteints d'ostéochondromes multiples (OM), afin d'analyser les données produites et d'obtenir plus d'informations sur l'efficacité, l'innocuité et l'avenir du palovarotène dans les OM. Ipsen a récemment apporté une « réponse complète » aux questions de la FDA relatives à la suspension clinique partielle chez les patients âgés de moins de 14 ans dans les essais sur le palovarotène.

Premiers résultats positifs de l'étude pivotale de Phase III CheckMate -9ER

CheckMate -9ER est une étude pivotale de Phase III, évaluant Cabometyx en combinaison avec Opdivo® (nivolumab) par rapport au sunitinib chez des patients atteints d'un carcinome rénal avancé ou métastatique non traité antérieurement. L'étude a atteint le critère d'évaluation principal, à savoir l'amélioration de la survie sans progression (PFS) au moment de l'analyse finale, ainsi que les critères d'évaluation secondaires comprenant la survie globale (OS) lors de l'analyse intérimaire prévue au protocole et le taux de réponse objective (ORR).

Les profils de tolérance de Cabometyx et Opdivo® observés dans cette étude sont comparables aux profils de tolérance connus des composants de l'immunothérapie et de l'inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) pour le traitement en première ligne du RCC.

Les résultats détaillés de l'étude CheckMate -9ER seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale.

Priorités à court terme en 2020

Ipsen reste focalisé sur les priorités suivantes à court terme :

COVID-19 : Ipsen protège la santé et la sécurité de ses collaborateurs et assure la continuité de la mise à disposition de ses médicaments pour les patients. Le Groupe se prépare à la reprise des activités et à préserver sa rentabilité ainsi que sa génération de Cash-Flow.

Recherche du prochain Directeur général : le Conseil d'administration progresse dans la recherche du prochain Directeur général et ne prévoit aucun retard lié au COVID-19.

Programme du palovarotène : Ipsen entend échanger avec la FDA et d'autres autorités réglementaires afin d'identifier la population de patients éligibles au traitement et définir la voie réglementaire à suivre pour le palovarotène dans la FOP.

Assemblée Générale des Actionnaires 2020 et confirmation de la proposition d'une distribution de 1,00 euro par action

L'Assemblée Générale des Actionnaires se déroulera le 29 mai 2020 à huis clos, sans la présence physique des actionnaires. Elle sera diffusée via un lien accessible depuis le site web d'Ipsen. Ipsen demandera à ses actionnaires de voter à distance et de soumettre leurs questions à l'avance.

Par ailleurs, le Groupe confirme la proposition d'une distribution de 1,00 euro par action au titre de l'exercice 2019, versée le 5 juin 2020. La date de détachement du coupon est fixée au 3 juin 2020.

Détails de la conférence téléphonique

Ipsen tiendra une conférence téléphonique le mercredi 22 avril 2020 à 14h30 (heure de Paris, GMT+1). Les participants pourront intégrer la conférence environ 15 minutes avant son début.

Les participants peuvent s'inscrire à la conférence via le lien ci-dessous :

http://emea.directeventreg.com/registration/7159233

Une réécoute sera disponible pendant 7 jours sur le site web d'Ipsen.

Comparaison des ventes consolidées des premiers trimestres 2020 et 2019 :

Ventes par domaines thérapeutiques et par produits

1er trimestre (en millions d'euros) 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 Oncologie 492,6 420,7 17,1% 15,7% Somatuline® 285,5 235,5 21,2% 19,5% Décapeptyl® 96,6 88,7 8,9% 8,6% Cabometyx® 72,4 53,9 34,2% 34,3% Onivyde® 31,2 34,6 -10,0% -13,3% Autres Produits d'Oncologie 7,0 8,0 -12,6% -12,7% Neurosciences 93,5 94,3 -0,9% -0,6% Dysport® 92,9 93,8 -0,9% -0,6% Maladies rares 16,5 15,8 4,6% 3,9% NutropinAq® 11,1 10,5 6,0% 6,1% Increlex® 5,4 5,3 1,9% -0,3% Médecine de Spécialité 602,6 530,9 13,5% 12,5% Smecta® 17,9 29,9 -40,2% -40,5% Tanakan® 10,2 9,4 8,7% 7,9% Forlax® 9,8 8,5 15,9% 15,7% Fortrans/Eziclen® 6,8 7,8 -12,7% -13,8% Autres Produits de Santé Familiale 7,3 10,7 -31,9% -32,0% Santé Familiale 52,0 66,3 -21,5% -21,9% Chiffre d'affaires Groupe 654,6 597,2 9,6% 8,7%

Revue du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020

Au cours du premier trimestre 2020, les ventes du Groupe ont atteint 654,6 millions d'euros, en hausse de 8,7%1, tirées par la croissance de 12,5%1 des ventes en Médecine de Spécialité1, les ventes de Santé Familiale ayant diminué de 21,9%1.

Les ventes de Médecine de Spécialité s'élèvent à 602,6 millions d'euros, en hausse de 12,5%1. Les ventes en Oncologie ont progressé de 15,7%1, tandis que les ventes en Neurosciences et en Maladies Rares ont baissé respectivement de 0,6%1 et 10,1%1. Sur la période, le poids relatif de la Médecine de Spécialité a continué de progresser pour atteindre 92,1% des ventes totales du Groupe contre 88,9% en 2019.

En Oncologie, les ventes ont atteint 492,6 millions d'euros, en hausse de 15,7%1 d'une année sur l'autre, tirées par la poursuite de la forte performance des principaux produits dans les zones géographiques majeures, et des volumes de commandes plus élevés à la fin du mois de mars en Europe en raison de l'impact lié au COVID-19. Sur la période, les ventes en Oncologie représentent 75,2% des ventes totales du Groupe, contre 70,5% en 2019.

Somatuline ? Les ventes ont atteint 285,5 millions d'euros, en hausse de 19,5%1 d'une année sur l'autre, tirées par une croissance de 20,3%1 en Amérique du Nord, principalement due à l'augmentation des volumes, ainsi qu'une croissance à deux chiffres continue en Europe, soutenue par des gains de parts de marché et l'impact positif lié au COVID-19 sur les volumes qui ont compensé l'impact limité de l'arrivée du générique de l'octréotide sur le marché.

Décapeptyl ? Les ventes ont atteint 96,6 millions d'euros, en hausse de 8,6%1 par rapport à 2019, tirées principalement par une solide croissance des volumes dans les Principaux Pays d'Europe de l'Ouest et en Algérie. L'impact négatif lié au COVID-19 en Chine a été partiellement compensé par une hausse des commandes à la fin du premier trimestre 2020 en Europe.

Cabometyx ? Les ventes ont atteint 72,4 millions d'euros, en hausse de 34,3%1 d'une année sur l'autre, tirées par les bonnes performances dans toutes les zones géographiques ainsi qu'une accélération des commandes et une augmentation des stocks dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest en prévision de l'impact lié au COVID-19.

Onivyde ? Les ventes ont atteint 31,2 millions d'euros, en baisse de 13,3%1, impactées par une baisse significative des ventes au partenaire d'Ipsen pour les territoires autres que les États-Unis et ce malgré une demande croissante aux États-Unis.

En Neurosciences, les ventes de Dysport ont atteint 92,9 millions d'euros, en recul de 0,6%1, affectées par le ralentissement des ventes sur le marché thérapeutique en Europe, les retards d'importation au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les retards d'injections fin mars liés au COVID-19, malgré les bonnes performances de Galderma sur les marchés de l'esthétique en Europe et en Amérique du Nord. Sur la période, les ventes en Neurosciences représentent 14,3% des ventes totales du Groupe, contre 15,8% en 2019.

Dans les Maladies Rares, les ventes de NutropinAq ont atteint 11,1 millions d'euros, en hausse de 6,1%1 d'une année sur l'autre, tirées par la croissance des volumes en Allemagne. Les ventes d'Increlex ont atteint 5,4 millions d'euros, en baisse de 0,3%1, principalement en raison d'une demande plus faible aux États-Unis. Sur la période, les ventes en Maladies Rares représentent 2,5% des ventes totales du Groupe, contre 2,6% en 2019.

Les ventes en Santé Familiale ont atteint 52,0 millions d'euros, en baisse de 21,9%1, affectées par un ralentissement de 40,5%1 des ventes de Smecta d'une année sur l'autre en raison principalement d'une baisse de la demande liée au COVID-19 et de la centralisation des achats dans le réseau hospitalier en Chine. Les ventes de Fortrans/Eziclen ont reculé de 13,8%1 d'une année sur l'autre, principalement en raison du ralentissement de l'activité en Chine et au Vietnam. Les ventes de Tanakan ont enregistré une croissance de 7,9%1, tirées par une dynamique de marché favorable en Russie. Sur la période, les ventes en Santé Familiale représentent 7,9% des ventes totales du Groupe contre 11,1% en 2019.

Répartition géographique du chiffre d'affaires

1er trimestre (en millions d'euros) 2020 2019 % Variation % Variation hors effets de change1 France 78,7 82,0 -4,0% -4,4% Allemagne 50,3 45,4 10,8% 10,8% Italie 35,2 29,8 18,4% 18,4% Royaume Uni 30,0 25,2 19,3% 16,7% Espagne 29,9 23,8 25,5% 25,5% Principaux Pays d'Europe de l'Ouest 224,1 206,1 8,7% 8,2% Europe de l'Est 57,3 47,8 20,0% 18,5% Autres Europe 74,8 65,8 13,7% 14,4% Autres Pays d'Europe 132,1 113,5 16,3% 16,1% Amérique du Nord 215,5 179,2 20,2% 16,8% Asie 31,6 50,4 -37,3% -37,7% Autres Reste du monde 51,4 47,9 7,2 % 10,7% Reste du Monde 83,0 98,3 -15,6% -14,1% Chiffre d'affaires Groupe 654,6 597,2 9,6% 8,7%

Les ventes dans les Principaux Pays d'Europe de l'Ouest ont atteint 224,1 millions d'euros, en hausse de 8,2%1 d'une année sur l'autre. Sur la période, les ventes dans les Principaux Pays d'Europe de l'Ouest représentent 34,2% des ventes totales du Groupe contre 34,5% en 2019.

France ? Les ventes ont atteint 78,7 millions d'euros, en baisse de 4,4%1 d'une année sur l'autre, impactées par la baisse des ventes d'Onivyde à notre partenaire pour les territoires autres que les États-Unis et une moindre performance en Santé Familiale, et malgré une croissance continue en Oncologie grâce à des performances solides et une accélération des commandes à la fin du premier trimestre 2020 liée au COVID-19.

Allemagne ? Les ventes ont atteint 50,3 millions d'euros, en hausse de 10,8%1 par rapport à 2019, tirées par la croissance continue et solide des volumes de Somatuline malgré l'arrivée du générique de l'octréotide, et par l'effet de stockage en Oncologie et en Maladies Rares induit par le COVID-19.

Italie ? Le chiffre d'affaires a atteint 35,2 millions d'euros, en hausse de 18,4%1 d'une année sur l'autre, tiré par la bonne performance de Cabometyx depuis le lancement du traitement en première ligne du carcinome du rein, et par l'impact positif lié au COVID-19 sur les volumes à la fin du premier trimestre 2020 en Oncologie.

Royaume-Uni ? Les ventes ont atteint 30,0 millions d'euros, en hausse de 16,7%1 par rapport à 2019, tirées par les ventes de Cabometyx et la solide performance de Décapeptyl incluant l'impact positif lié au COVID-19 sur les volumes.

Espagne ? Les ventes ont atteint 29,9 millions d'euros, en hausse de 25,5%1 d'une année sur l'autre, tirées par la croissance de Décapeptyl, Cabometyx et Somatuline, reflétant à la fois la solide performance réalisée sur la période et l'impact positif lié au COVID-19 sur les volumes du mois de mars.

Les ventes dans les Autres Pays d'Europe ont atteint 132,1 millions d'euros, en hausse de 16,1%1 par rapport à 2019, tirées par le lancement de Cabometyx dans plusieurs pays et une croissance forte et continue de Somatuline, ainsi que la bonne performance de Tanakan en Russie. Sur la période, les ventes dans la région représentent 20,2% des ventes totales du Groupe contre 19,0% en 2019.

Les ventes en Amérique du Nord ont atteint 215,5 millions d'euros, en hausse de 16,8%1 d'une année sur l'autre, tirées par la poursuite de la forte croissance de la demande de Somatuline, ainsi qu'une croissance continue des ventes d'Onivyde et Dysport. Sur la période, les ventes en Amérique du Nord représentent 32,9% des ventes totales du Groupe contre 30,0% en 2019.

Les ventes dans le Reste du Monde ont atteint 83,0 millions d'euros, en baisse de 14,1%1 d'une année sur l'autre en raison de l'impact négatif lié au COVID-19 en Chine qui a principalement affecté les ventes de Décapeptyl et Smecta, partiellement compensé par les bonnes performances de Somatuline et Cabometyx notamment au Brésil et en Australie. Sur la période, les ventes dans le Reste du Monde représentent 12,7% des ventes totales du Groupe contre 16,5% en 2019.

1 À taux de change constant. Croissance des ventes exprimée d'une année sur l'autre hors effets de change, établie en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent.

