Concentric Energy Advisors soutient la collectivité et améliore un programme de dons de bienfaisance





MARLBOROUGH, Massachusetts, 21 avril 2020 /CNW/ - Le groupe d'entreprises Concentric Energy Advisors (Concentric Energy Advisors, CE Capital Advisors, Concentric Advisors ULC et Concentric Energy Publications, collectivement « Concentric ») est heureux d'annoncer deux nouveaux programmes de dons de charité afin de reconnaître ses voisins et les organisations locales qui servent les autres, alors que nous traversons une période où les besoins sont extraordinaires.

Dans le cadre du premier programme, Concentric a fait un don considérable à plus d'une douzaine d'associations caritatives choisies par ses employés. On compte parmi les bénéficiaires des banques alimentaires, des établissements de soins pour les personnes âgées, des logements d'urgence et d'autres organisations d'importance de la collectivité. En ce qui concerne le second programme, Concentric a remis à l'ensemble de ses employés des cartes-cadeaux à distribuer dans leur quartier afin de saluer à cet instant les héros de la communauté qui contribuent à nous faciliter la vie en cette période difficile.

« Nous sommes tous éprouvés par les choix déchirants que les gens doivent faire », affirme John J. Reed, président du conseil et chef de la direction de Concentric. « L'équipe Concentric veut apporter sa contribution à la communauté en tendant la main aux personnes touchées afin de les épauler. Notre capacité à soutenir ces dernières dépend des efforts passés, actuels et futurs que déploie chacun de nos membres. Nous sommes une famille et le fait de pouvoir nous entraider nous a rapprochés davantage. Je suis fier de faire partie d'un groupe aussi généreux, dévoué et attentionné. »

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation de gestion et les services-conseils financiers, mettant l'accent sur les secteurs de l'eau et de l'énergie de l'Amérique du Nord. Par ses filiales, soit CE Capital Advisors, Concentric Advisors ULC et Concentric Energy Publications, Concentric fournit un soutien consultatif au marché des capitaux, des services de consultation au Canada et publie le Foster Report. Abonnez-vous à Concentric Connection pour connaître les dernières nouvelles à propos de Concentric.

Personne-ressource pour les médias :

Wendy Preston

508-263-6272

wpreston@ceadvisors.com

