Mise en garde - Une campagne accrocheuse de promotion d'actions exploite la peur que le coronavirus conduise à une récession

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers invite le public à la plus grande prudence face à une campagne de promotion d'actions menée au nom de Crestview Exploration Inc., une société aurifère de la Colombie-Britannique.

Dans une lettre postée à des résidents de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan, un « analyste boursier et géologue » fait des affirmations exagérées au sujet de Crestview Exploration, prédisant que le cours des actions de la société « montera en flèche lorsque la récession frappera ». L'enveloppe contenant la lettre, qui ne comporte aucune adresse de retour, indique en grosses lettres rouges « LES MARCHÉS TOUCHÉS PAR LE CORONAVIRUS : LISEZ IMMÉDIATEMENT ».

Selon la lettre, les gains à court terme dont pourraient bénéficier les investisseurs faisant l'acquisition d'actions de Crestview Exploration aujourd'hui s'établiraient à près de 500 %, tandis que les gains des actionnaires à long terme (12 mois et plus) pourraient atteindre plus de 2 400 %.

Inscrite à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes et de la Bourse de Francfort, Crestview Exploration a publié le 8 avril dernier une déclaration selon laquelle elle n'était aucunement l'instigatrice de cette campagne et précisant que la lettre renfermait des déclarations prospectives infondées. L'entreprise encourage vivement les investisseurs actuels et éventuels à vérifier l'exactitude et la source des allégations figurant dans toute recommandation d'achat.

Bien qu'aucun cas n'ait été porté à son attention jusqu'ici, l'Autorité des marchés financiers appelle les investisseurs à la prudence s'ils reçoivent cette lettre qui contient de fausses promesses de profits faramineux et des projections infondées.

Pour en connaître davantage sur la fraude, consultez le site Web de l'Autorité, à lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

