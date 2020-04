Vestiaire Collective lève 59 millions d'euros pour aider sa communauté à transformer l'industrie de la mode pour un avenir meilleur





PARIS, 21 avril 2020 /PRNewswire/ --

Cette levée de fonds voit l'entrée de nouveaux investisseurs : Korelya Capital, fonds gérés par Fidelity International, Vaultier7 et Cuir Invest.

Les actionnaires existants Eurazeo (Eurazeo Growth & Idinvest Venture funds), Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde Nast , Luxury Tech Fund ainsi que le CEO de Vestiaire Collective Max Bittner ré-investissent également.

Cette nouvelle levée de fonds aura pour objectif de :

- Continuer à transformer le monde de la mode en offrant une alternative intelligente, circulaire et responsable face à la mode du tout jetable

- Continuer l'expansion internationale et l'ouverture de marchés comme le Japon et la Corée grâce à Korelya Capital, financé par Naver

- Étendre le service Envoi Direct aux États-Unis

À la veille du 50ème anniversaire de la Journée de la Terre et en cette période d'incertitude sans précédent, Vestiaire Collective , la plateforme mondiale de mode d'occasion, annonce aujourd'hui la conclusion d'un tour de table de 59 millions d'euros. Trois nouveaux actionnaires se joignent aux investisseurs historiques : Korelya Capital, financé par le conglomérat technologique coréen Naver, fonds managé par Fidelity International, Vaultier7 spécialisé dans les fonds dirigés par des femmes, et Cuir Invest financé par l'Industrie Française du Cuir.

La crise économique et écologique actuelle accélère la prise de conscience des consommateurs. Les producteurs de déchets en masse sont largement critiqués et il y a un désir croissant de voir les entreprises s'engager et mener des actions en faveur de causes plus respectueuses de l'environnement et des conditions sociales.

Vestiaire Collective s'engage durablement dans la lutte contre les déchets produits dans l'industrie de la mode notamment en favorisant l'allongement de la vie des produits

En tant que première plateforme mondiale de revente, cette levée de fonds confirme une nouvelle fois que le modèle de Vestiaire Collective incarne une alternative incontournable dans l'avenir de l'industrie de la mode et réponds aux enjeux de notre siècle.

Après la crise du COVID-19, nous nous attendons à :

La progression de l'engouement pour le e-commerce, mais surtout un accent mis sur les valeurs sociales, les communautés et l'entraide.

Les consommateurs sont appelés à devenir de plus en plus ingénieux : la revente devenant un moyen supplémentaire de gagner de l'argent et de mettre à profit la valeur insoupçonnée de leur garde-robe et ceci spécifiquement dans des périodes difficiles où leur situation financière est mise à mal.

Les préoccupations environnementales incitent à avoir une approche plus responsable de notre consommation, 20 % des consommateurs prévoient de réduire leur consommation de vêtements après la crise*.

Chez Vestiaire Collective, nous avons pu observer que, très rapidement, les dépôts et les commandes sont revenus à leur niveau de référence pré-Covid-19 voire même à un niveau supérieur. Dans ce contexte particulier, ceci est la preuve de la demande croissante des consommateurs pour des modèles plus vertueux.

Vestiaire Collective encourage l'abandon de la mode jetable au profit d'achats durables et de qualité. Aujourd'hui, notre communauté forte de 9 millions de membres engagés en faveur d'une mode durable est fière de montrer l'exemple et de partager cette philosophie, ralliant toujours plus de consommateurs à sa cause. Nous sommes convaincus, que ce ne sont pas les grandes déclarations qui auront le plus d'impact, mais plutôt les actions tangibles menées par chacun, tous les jours, quelles que soient leurs tailles. Nous faisons confiance à Vaultier7 en tant que membres et ambassadeurs de la communauté Vestiaire Collective pour nous aider à poursuivre sur cette lancée en nous développant de la manière la plus responsable. Leur extraordinaire réseau nous aidera à débloquer davantage de produits de luxe sous-utilisés pour répondre à la demande des acheteurs du monde entier.

Cette nouvelle levée de fonds permettra également d'accélérer l'expansion internationale de Vestiaire Collective, au-delà des pays où la communauté est déjà bien établie. Actuellement, même si son siège social est en France, plus de 80% des transactions de la plateforme sont transfrontalières.

Vestiaire Collective explorera conjointement avec Korelya Capital, financé par le conglomérat technologique coréen Naver, l'expansion vers le Japon, le plus grand marché de revente au monde, et la Corée en 2020 et au-delà.

Enfin, cette levée de fonds nous aidera à poursuivre notre croissance ambitieuse sur le marché américain et à y lancer notre modèle d'Envoi Direct, qui connaît déjà un franc succès. Lancé en Europe en septembre 2019, ce service est de plus en plus populaire auprès d'un nombre croissant de clients. Actuellement, plus de 50% des commandes en Europe sont réalisées avec ce nouveau service, qui connaît également une croissance de +60% tous les mois. Le modèle sera lancé aux États-Unis au début de l'été, puis en Asie avant fin 2020.

Max Bittner, CEO de Vestiaire Collective, commente :

"Je suis personnellement convaincu que cette période de crise sans précédent ne remettra pas seulement en question où nous faisons nos achats, mais aussi notre manière de le faire. Vestiaire Collective est né pendant la crise de 2008, et prouve aujourd'hui qu'il peut aider les gens à tirer tous les jours le meilleur parti de leurs biens, mais aussi à accéder à la mode de manière durable et responsable. Chaque jour, je suis fier et épaté par notre communauté mondiale engagée en faveur de la mode, qui ouvre la voie vers un avenir meilleur".

Paul Degueuse, General Partner of Korelya Capital, commente:

"Alors que nous prenons tous du recul et réfléchissons à notre mode de vie, nous sommes persuadés que les modes de consommation sont sur le point de connaître une profonde mutation, et les plateformes C2C ont un rôle important à jouer à cet égard. Nous voyons dans Vestiaire Collective un leader émergent et un catalyseur de cette évolution. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'accompagner Vestiaire Collective dans son expansion. Il existe d'énormes possibilités de croissance en Asie, et nous sommes impatients d'aider l'entreprise à accélérer son expansion dans cette partie du monde".

Frank BOEHLY PDG de SIC SA, pour CUIR INVEST, a déclaré :

"Cuir Invest est heureux d'accompagner Vestiaire Collective, une entreprise dotée d'une équipe de management remarquable et d'un immense potentiel de croissance. Nous avons été impressionnés par la haute qualité technologique de la plateforme, par la qualité et le dynamisme de l'équipe de direction, et par leur approche intelligente et durable de la mode. Nous croyons fermement que Vestiaire Collective puisse devenir le leader mondial de son secteur".

Vaultier7, a commenté :

"Vestiaire Collective a transformé la façon de consommer la mode désirable et de luxe avec son modèle de revente fiable et inspirant. Nous sommes fiers d'être là en ce moment pour les soutenir dans leur mission et aider les acheteurs et les vendeurs à travers le monde dans leur démarche vers une consommation prudente et responsable. Des valeurs qui sont plus importantes que jamais et qui sont au coeur de Vaultier7".

NOTES AUX RÉDACTEURS :

*Réponse au COVID-19 dans l'étude McKinsey sur l'habillement et la mode

A propos de Vestiairecollective.com

Vestiairecollective.com est la première place de marché mondiale de mode d'occasion haut de gamme et de luxe. La plateforme encourage les consommateurs à rejoindre l'économie circulaire, en offrant une alternative durable à la « mode rapide » à travers son catalogue unique de 1 millions d'articles désirables. Lancé à Paris en octobre 2009, Vestiairecollective.com compte plus de 9 millions de membres, répartis dans 90 pays à travers le monde, avec des bureaux à Paris, Londres, New York, Milan, Berlin et Hong Kong. Plus de 60 000 nouveaux articles sont soumis par notre communauté de vendeurs chaque semaine, ce qui permet aux acheteurs d'accéder à plus de 5500 pièces de mode convoitées par jour. Plus d'informations sur : https://fr.vestiairecollective.com/ . @vestiaireco

A propos de VAULTIER7

Fondé par les spécialistes Montse Suarez et Anna Sweeting, et soutenu par des investisseurs d'élite, Vaultier7 est le premier fonds d'investissement spécialisé du Royaume-Uni. Il se consacre au partenariat avec des entreprises à forte croissance dans les secteurs convergents de la beauté, de la santé, du bien-être et du life style.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157589/Vestiaire_Collective_CEO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157588/Vestiaire_Collective.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926239/vestiaire_collective_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 02:30 et diffusé par :