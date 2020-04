La Banque Scotia annonce que le Programme de crédit aux entreprises du gouvernement fédéral offert par Exportation et développement Canada est maintenant disponible





TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - Réitérant son engagement à soutenir les entreprises canadiennes subissant les contrecoups de la pandémie de COVID-19, la Banque Scotia est heureuse d'annoncer que ses clients ont désormais accès au Programme de crédit aux entreprises (PCE) offert par Exportation et développement Canada (EDC). Dans le cadre d'efforts concertés de l'industrie et du gouvernement fédéral, la Banque Scotia verra à ce que les entreprises aient accès au financement offert en partenariat avec EDC.

« La Banque Scotia sait que les entreprises constituent l'épine dorsale de l'économie canadienne et que ce nouveau programme de soutien offre à ses clients, de concert avec ses conseils, une autre option pour les aider à faire face à la situation actuelle, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Après avoir soutenu les petites entreprises grâce au financement offert par le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), nous allons venir en aide aux moyennes entreprises et aux entreprises plus grandes par l'entremise du PCE d'EDC, qui procure une solution de financement à court terme pour le fonds de roulement, avec des modalités flexibles. »

Le PCE d'EDC vient compléter les autres mesures de soutien déjà mises en place par la Banque Scotia pour aider les entreprises canadiennes touchées par la COVID-19, comme le formulaire de demande en ligne pour le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) destiné aux petites entreprises.

Grâce au PCE d'EDC, les clients actuels des Services bancaires aux entreprises du Canada de la Banque Scotia peuvent travailler directement avec leur directeur, Relations d'affaires pour explorer les options de financement qui leur permettraient d'obtenir des liquidités à court terme pour leur fonds de roulement. Le PCE d'EDC peut prendre la forme d'un crédit d'exploitation d'un an ou d'un prêt à terme de trésorerie d'un maximum de 6,25 millions de dollars, garanti à 80 % par EDC. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité, les clients doivent s'adresser à leur directeur, Relations d'affaires de la Banque Scotia ou de Roynat.

Outre le CUEC et les programmes d'aide d'EDC, nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les acteurs du secteur et le gouvernement fédéral pour offrir très prochainement à nos clients le volet du PCE qui provient de la Banque de développement du Canada (BDC).

Pour en savoir plus sur tous nos programmes d'allègement destinés aux particuliers et aux entreprises, allez sur notre site à l'adresse banquescotia.com.

