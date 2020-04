Annonce de la date de la conférence sur l'hôtellerie de luxe INSPIRE 2020





PALM BEACH GARDENS, Floride, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- L'International Luxury Hotel Association (ILHA) organisera son 9e sommet annuel INSPIRE au Fairmont Miramar Resort & Bungalows de Santa Monica, en Californie, les 19 et 20 octobre 2020.

L'événement présentera les nouvelles tendances du secteur de l'hôtellerie de luxe. Des leaders et innovateurs y feront part de leurs idées en matière de stratégie de récupération et de tarification destinées à stimuler durablement les affaires et la consommation. Des experts indiqueront aux participants comment rester pertinents sur des sujets importants pour notre industrie à la sortie de la pandémie et s'exprimeront également sur des sujets qui nous tiennent à coeur, comme le développement durable, le changement climatique, le bien-être, la technologie et le design.

« Les clients veulent une approche plus personnalisée, en particulier en ce moment, dans un monde qui a connu une pandémie. L'avenir des voyages dépend de notre capacité à sortir du lot et à raconter notre propre histoire. », a déclaré Barak Hirschowitz, président de l'International Luxury Hotel Association, « Les participants apprendront au contact de conférenciers représentant des marques à succès et seront inspirés par les autres professionnels de l'hôtellerie qu'ils rencontreront, qu'il s'agisse de propriétaires, d'opérateurs, de cadres, de designers ou encore d'éducateurs. Il y aura une multitude d'occasions de s'impliquer afin de repartir avec le sentiment d'être préparés pour l'année à venir. »

Nous sommes conscients que cette année a été difficile, c'est pourquoi nous proposons différentes options allant des billets pour ceux souhaitant simplement assister aux sessions ou réseauter lors de la soirée aux laissez-passer tous accès ou VIP avec places réservées et boissons à volonté.

L'équipe de l'ILHA imagine des événements de réseautage créatifs et organise, le premier soir du sommet, une fête inoubliable au son des vagues.

Pour en savoir plus sur INSPIRE 20, veuillez consulter le site : luxuryhospitality.org/INSPIRE2020

À propos de l'International Luxury Hotel Association

L'International Luxury Hotel Association (ILHA) est une association réputée qui promeut, fédère et fait progresser le secteur de l'hôtellerie de luxe grâce à ses connaissances, ses idées et ses recherches.

L'ILHA touche un public comptant plus de 500 000 professionnels de l'hôtellerie dans plus de 90 pays, publie le magazine LUXURY HOTELIERS, poste des nouvelles sur l'ILHA SmartBrief et organise des sommets INSPIRE en Europe et en Amérique du Nord. L'ILHA gère également sur LinkedIn le plus grand groupe spécialisé dans l'hôtellerie et les voyages, qui figure parmi les 100 premiers groupes professionnels sur LinkedIn, sur un total de plus de 10 millions. Connectez-vous avec nous via notre site luxuryhotelassociation.org, le Hospitality & Travel Forum, ou encore Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

Contact : Patricia Walton, patricia@luxuryhotelassociation.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156279/INSPIRE_2020.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/775038/International_Luxury_Hotel_Association_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 20:12 et diffusé par :