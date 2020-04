Le Science and Technology Daily s'intéresse à l'approche chinoise en matière de traitement médical contre la COVID-19





BEIJING, 16 avril 2020 /CNW/ - Un bulletin du Science and Technology Daily soulève deux questions :

Y a-t-il un médicament efficace contre la COVID-19? Quand sera-t-il possible d'accéder à ce médicament? Il est ardu de répondre à ces deux interrogations pour l'instant. La préparation du médicament est plutôt difficile. Des travaux de recherche et de développement qui prennent trop de temps et coûtent trop cher ne servent les intérêts de personne.

Les scientifiques chinois ont réalisé que la révision des médicaments existants à de nouvelles fins est une approche plus rapide pour lutter contre la COVID-19.

Les chercheurs ont rapidement sélectionné 5 000 médicaments potentiellement efficaces tirés de plus de 70 000 préparations et composés. Ils ont ensuite évalué 100 médicaments à l'aide d'expériences in vivo portant sur l'activité du nouveau coronavirus. Chaque étape des essais cliniques et de l'évaluation de l'innocuité liée au développement d'un médicament doit être appliquée à la recherche de nouvelles utilisations de médicaments existants. L'ensemble des activités de recherche et de développement doivent souscrire aux principes de sécurité, d'efficacité et d'accessibilité.

« Les médicaments actuels utilisés à des fins cliniques ont fait l'objet de recherches et d'évaluations rigoureuses. Les indications, les contre-indications et les réactions indésirables sont indiquées dans la monographie de ceux-ci. La sécurité de l'utilisateur peut être garantie si cette personne applique les moyens de traitement que prévoient les instructions, le diagnostic et le plan de traitement », déclare Zhang Xinmin à Science and Technology Daily, lui qui est directeur du centre de biologie du ministère de la Science et de la Technologie (MOST).

« Pour éviter que les cas bénins et ordinaires ne s'aggravent, nous concentrons nos efforts sur le phosphate de chloroquine, le Familavir et la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Les applications cliniques du Tocilizumab ainsi que des traitements par plasma de convalescent, par cellules souches ou par foie artificiel sont mises de l'avant pour traiter les patients qui se trouvent dans un état grave ou critique. Jusqu'à maintenant, nous avons fait des progrès dans les deux cas », affirme Zhang Xinmin.

Le phosphate de chloroquine, un médicament antipaludique, ainsi que l'Arbidol, un agent antigrippal, ont été ajoutés à la sixième version des directives de diagnostic et de traitement de la COVID-19. Le Tocilizumab, qui sert à l'origine au traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave, a pour sa part été ajouté à la septième version de ces lignes directrices. On l'utilise présentement pour traiter les patients dans un état grave. Les essais cliniques du Fapiravir viennent de se conclure et le médicament montre une bonne efficacité. Maintenant que sa démonstration est terminée, il fait l'objet d'une recommandation officielle aux fins d'ajout aux directives de diagnostic et de traitement de la COVID-19.

Zhang soutient que l'application des percées de la recherche et le plan de traitement médical de la Chine seront promus en réponse à la pandémie actuelle.

Il est opportun de mentionner que la médecine traditionnelle chinoise joue un rôle important dans l'approche chinoise pour lutter contre la COVID-19.

« Le "Xuanfeibaidu Granule" est un médicament délivré sur ordonnance qui se fonde à la fois sur la littérature médicale, l'expérience clinique et le dépistage. Nous avons mis sur pied un programme pour développer de nouveaux médicaments granulaires reposant sur la préparation Xuanfeibaidu, qui présente une bonne efficacité clinique », fait valoir Zhang Boli, membre de l'équipe d'orientation générale, universitaire à la CAE (Chinese Academy of Engineering) et président de l'Université Tianjin de MTC. Ce dernier et Liu Qingquan, également membre de l'équipe d'orientation générale et président du centre hospitalier de MTC de Beijing, se sont rapidement penchés sur le syndrome. Sur cette base, ils ont évalué l'efficacité clinique de la médecine traditionnelle chinoise en plus d'effectuer du dépistage et d'élaborer un nouveau médicament.

À l'heure actuelle, l'équipe de Zhang Boli cumule 65 types de médicaments chinois brevetés et commercialisés pour traiter l'influenza et la pneumonie. Elle a aussi terminé la préparation de composants médicaux chinois brevetés, assuré le dépistage virtuel associé à l'évaluation in vitro, et établi un modèle cellulaire reproduisant le choc cytokinique et un autre pour lutter contre la fibrose pulmonaire.

