Lancement d'une nouvelle plateforme en ligne qui offre de l'aide immédiate aux Canadiens éprouvant des problèmes de santé mentale et de dépendance à des substances en pleine crise de la COVID-19





Espace mieux-être Canada est la première et seule plateforme en ligne axée sur la santé mentale et destinée aux personnes de tous âges et de tous les territoires et provinces.

TORONTO, le 16 avril 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence ou leur âge, peuvent accéder à une aide virtuelle immédiate en matière de santé mentale et de consommation de substances par l'entremise de l'Espace mieux-être Canada, une initiative sans précédent, lancée en réponse aux problèmes de santé mentale croissants attribuables à la crise de la COVID-19 et fruit d'un partenariat entre Stepped Care Solutions, Jeunesse, J'écoute et Homewood Santé, et soutenue par Greenspace Health.

Prenant la forme d'un portail en ligne de type « guichet unique », Espace mieux-être Canada offre un modèle de soins par paliers regroupant des services de soutien immédiat en cas de crise, de dépistage en santé mentale et de soutien par les pairs, des outils d'autoévaluation, des ressources éducatives, des cours en ligne, un accès à une thérapie cognitivo-comportementale virtuelle ainsi qu'un accès à des services de soutien par téléphone, par messagerie texte ou par clavardage en direct. Cette initiative est la première et seule plateforme en ligne de ce type à offrir, en anglais et en français, une aide immédiate en matière de santé mentale et de dépendance à des substances à tous les Canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires.

« Les perturbations que nous connaissons en ce moment font en sorte qu'il est difficile de maintenir notre mieux-être mental. Il n'est pas facile de conserver une routine. Dans toutes les collectivités, des gens sont en difficulté et ont besoin de notre aide. C'est pourquoi nous passons à l'action aujourd'hui afin d'aider les Canadiens. » L'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé.

Le modèle de prestation de soins par paliers a été mis au point par le psychologue Dr Peter Cornish, qui souhaitait que les gens puissent avoir accès à une aide adaptée à leurs besoins grâce à la création d'un système de soins de santé plus efficient et efficace. « La plateforme Espace mieux-être Canada est le parfait exemple du pouvoir et des possibilités du modèle de soins par paliers mis en action, confie le Dr Cornish. Ce modèle permet aux gens d'accéder au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, que ce soit au moyen d'un simple article qui les aide à mieux comprendre ce qu'ils vivent ou d'une voie de communication directe avec un intervenant clinique formé. La plateforme Espace mieux-être Canada offre une gamme complète de solutions s'adressant à tous les Canadiens et permet à ces derniers de prendre des décisions au sujet des soins dont ils ont besoin et d'avoir accès à des ressources ciblées. »

Tous les organismes impliqués mettent leurs services et leur expertise uniques au service de ce partenariat.

Offrant depuis 30 ans la seule solution numérique de santé mentale nationale destinée aux jeunes, Jeunesse, J'écoute s'assure d'offrir un service d'intervention professionnelle téléphonique ainsi qu'un service par messagerie texte pour les jeunes, Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute, accessible par l'envoi d'un texto au 686868. Afin d'élargir le soutien qu'elle offre aux Canadiens de tout âge, Jeunesse, J'écoute est fière d'introduire Crisis Text Line Canada, une adaptation de son service par messagerie texte existant qui sera réservée aux adultes et aux aînés. Pour obtenir de l'aide immédiate par l'entremise de Crisis Text Line Canada, il suffit d'envoyer le mot MIEUX au 741741.

« La COVID-19 a entraîné une crise de santé publique et de santé mentale, confie Katherine Hay, Présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. Depuis la mi-mars, Jeunesse, J'écoute reçoit près de 400 % plus d'appels et de textos liés à la COVID-19, ce qui dénote l'ampleur et la portée des répercussions de la crise sur la santé mentale des jeunes au Canada. Alors que le Canada fait des pieds et des mains pour se sortir de cette crise sans précédent, nous sommes déterminés à nous unir à nos incroyables partenaires pour offrir nos services gens de tout âge, de partout au Canada, grâce au lancement de la plateforme Espace mieux-être Canada. Nous mettons activement sur pied notre équipe d'intervenants cliniques professionnels et de Répondants aux crises bénévoles afin d'être aptes et disposés à combler les besoins de toutes les personnes qui communiquent avec nous pour obtenir de l'aide. »

Depuis 1983, Homewood Santé soutient les Canadiens par l'entremise de ses services de santé mentale, soins conçus pour les victimes de traumatisme et traitements en toxicomanie. Offrant un ensemble complet de services, y compris un programme canadien d'aide aux employés de premier plan, des services de réintégration au travail, des traitements avec séjour ou consultation externe et plus encore, Homewood fait figure de chef de file dans le domaine des traitements et des soins fondés sur des données probantes. En lien avec la plateforme Espace mieux-être Canada, Homewood Santé offre des services de consultation ponctuelle ou répétée par téléphone et vidéo destinés aux adultes ainsi que des ressources éducatives en ligne.

« Les périodes de crise peuvent aggraver les difficultés ou anéantir les efforts de rétablissement des Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de consommation de substances, confie Jagoda Pike, présidente et directrice générale de Homewood Santé. Tous les intervenants de Homewood sont extrêmement fiers d'offrir du soutien en ce temps de crise. Comme toujours, et surtout en cette période incertaine, nous avons pour objectif de veiller à ce que tous ceux qui éprouvent des moments difficiles ne se sentent pas seuls. »

Les partenaires de cette initiative conjointe sont heureux de collaborer avec Greenspace Health, un chef de file torontois des technologies pour le secteur de la santé mentale. Greenspace est responsable du portail en ligne central, grâce auquel les Canadiens pourront accéder aux nombreuses ressources et mesures d'aide offertes par cette solution de soins par paliers, tout en suivant les répercussions de la crise sur leur bien-être mental. « C'est l'occasion de mettre en oeuvre une approche scientifique et technologique dans le domaine des services de santé mentale, confie Jeremy Wisz, directeur général de Greenspace Health. La plateforme Espace mieux-être Canada, le résultat d'une collaboration extraordinaire, vise à offrir un soutien approprié à tous les Canadiens, au bon moment. » Espace mieux-être Canada sera également jumelée à de nombreuses plateformes numériques de santé mentale afin d'offrir une puissante solution de soins par paliers à tous les Canadiens.

Stepped Care Solutions, Jeunesse, J'écoute, Homewood Santé et Greenspace Health tiennent à remercier Santé Canada et le gouvernement du Canada, qui ont procédé à un investissement visionnaire et collaboré au lancement de la plateforme Espace mieux-être Canada.

À propos d'Espace mieux-être Canada

Espace mieux-être Canada est le résultat d'un nouveau partenariat novateur entre les chefs de file canadiens de la santé mentale Jeunesse, J'écoute, Stepped Care Solutions et Homewood Santé et est soutenu par Greenspace Health. La plateforme offre une gamme complète de services de santé mentale destinés à tous les Canadiens de tout âge. Le portail en ligne/site Web est offert en anglais et en français sur https://ca.portal.gs/. Espace mieux-être Canada est financé par Santé Canada.

À propos de Stepped Care Solutions

Stepped Care Solutions est un groupe d'experts-conseils canadien à but non lucratif qui vise à promouvoir le bien-être mental en transformant le système de santé mentale. Le groupe collabore avec des organisations et des utilisateurs pour améliorer l'accès aux services et offrir des services souples en mettant en oeuvre une vaste structure d'options de soins. Stepped Care Solutions fait appel à des partenaires de soins de santé et à des partenaires industriels pour concevoir des modèles de soins pratiques, efficaces et novateurs qui répondent aux besoins de tous les Canadiens.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national qui offre aux jeunes de partout au Canada des services d'intervention professionnelle clinique, d'information, de ressources et de soutien bénévole par messagerie texte 24 heures par jour, sept jours par semaine. Les services gratuits et confidentiels de Jeunesse, J'écoute sont offerts en anglais et en français. Jeunesse, J'écoute est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui tire la majeure partie de ses revenus de particuliers, de fondations, d'entreprises et d'activités communautaires de collectes de fonds. Consultez www.jeunessejecoute.ca pour plus d'information.

À propos de Homewood Santé

Homewood Santé est un chef de file canadien de l'élaboration et de la prestation de services de santé mentale, de soins prodigués aux victimes de traumatisme et de traitements de la toxicomanie depuis 1883. La gamme complète de services de Homewood comprend des programmes d'aide aux employés et à leur famille, des évaluations, des traitements avec séjour ou consultation externe, des services de réintégration au travail et des services de soutien à la famille. Tous ces services sont personnalisés pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, client clinique ou institutionnel dirigé, assureur et employeur. Les approches novatrices de Homewood Santé redéfinissent la façon dont les Canadiens accèdent à des services de santé mentale et de traitement des dépendances afin de les aider à vivre une vie plus saine, plus productive et plus enrichissante. Consultez le site www.homewoodhealth.com/santé pour plus d'information.

À propos de Greenspace Health

Greenspace Health est une entreprise technologique canadienne qui améliore la façon dont les soins de santé mentale sont offerts, évalués et mis en oeuvre. Greenspace collabore avec les établissements de soins de santé et les systèmes de santé pour améliorer le modèle d'admission et de triage des patients et mesurer les progrès de ces derniers, tout en générant de précieuses données sur les résultats cliniques. Greenspace est une organisation axée sur la recherche qui vise à améliorer les résultats en matière de santé mentale pour tous les Canadiens. Vous trouverez de plus amples détails à l'adresse suivante: www.greenspacehealth.ca.

SOURCE Kids Help Phone

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 08:53 et diffusé par :