Velodyne Lidar lance un programme de partenariat destiné à son écosystème de clients

Velodyne Lidar, Inc. a introduit aujourd'hui le programme Automated with Velodyne pour son écosystème d'intégrateurs afin de commercialiser des solutions autonomes de nouvelle génération utilisant la technologie lidar de Velodyne. Par le biais de ce programme, Velodyne vise à aider les entreprises en soutenant l'innovation, en promouvant les applications et en créant des relations durables avec les clients et les entreprises.

Le programme reflète la volonté de Velodyne d'accélérer l'adoption par le marché des innovations lidar 3D et de stimuler la croissance des revenus de ses partenaires à travers le monde. En plus d'une large gamme de capteurs lidar révolutionnaires et polyvalents, Velodyne fournit un service et un support technique, de vente et de distribution. Le programme comprend des activités de marketing conjointes pour promouvoir les marques partenaires et assurer le succès des clients lors des salons professionnels, sur les réseaux sociaux, sur les canaux médiatiques privés, et autres.

Le programme Automated with Velodyne a déjà été adopté par près de 40 entreprises. Elles utilisent les technologies lidar de Velodyne pour créer des solutions dans divers domaines d'application tels que l'assistance avancée au conducteur (advanced driver assistance, ADAS), les véhicules autonomes, la cartographie, l'industrie, la ville intelligente, les drones/aéronefs sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV), la robotique et la sécurité.

« Nous améliorons constamment l'expérience des passagers d'Olli. Notre modèle de fabrication nous permet de tester et d'ajouter les technologies les plus récentes et les plus performantes comme les solutions lidar de Velodyne. Leur équipe a contribué à fournir une technologie lidar révolutionnaire basée sur la sécurité pour garantir à nos passagers la meilleure expérience de mobilité possible. En faisant partie du programme Automated with Velodyne, nous sommes en mesure de travailler en collaboration avec l'équipe de Velodyne pour des efforts de promotion mondiaux », a déclaré Vikrant Aggarwal, président de Local Motors.

« Dans cette nouvelle ère d'autonomie, nous constatons chaque jour de nouvelles utilisations passionnantes de nos lidars », a confié pour sa part Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne Lidar. « Ces innovations pourraient améliorer la vie des personnes à bien des égards, notamment en termes d'efficacité, d'accès aux produits et services et de sécurité. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec notre écosystème merveilleusement diversifié de clients non seulement pour leur fournir des solutions de haute qualité, mais également pour soutenir la croissance de leurs activités. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

