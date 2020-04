Le Prix Sobey pour les arts 2020 rend hommage aux artistes de sa liste préliminaire et réagit à la pandémie de Covid-19





OTTAWA, le 15 avril 2020 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada annoncent des modifications au programme du Prix Sobey pour les arts 2020 dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19.

Pour l'édition 2020, l'organisation du Prix Sobey pour les arts renonce à la sélection de la liste des cinq artistes finalistes, ainsi qu'à l'exposition annuelle de leurs oeuvres, au gala de dévoilement du lauréat, et au programme de résidences internationales. Les 25 artistes canadiens d'exception sélectionnés par le jury pour la liste préliminaire recevront plutôt chacun 25 000 $ (CAN).

« Nous sommes tellement fiers de pouvoir souligner le travail de ces 25 artistes talentueux », a déclaré le président de la Fondation Sobey pour les arts, Rob Sobey. « Cette situation exceptionnelle, historique et difficile aura de profondes incidences sur la vie et le travail des artistes, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. En cette période où nous devons nous adapter aux changements qui affectent notre quotidien, nous constatons à quel point les artistes et leurs créations peuvent nous rassembler. Notre souhait le plus sincère est que l'ensemble des artistes figurant sur la liste préliminaire cette année pourront utiliser cette aide supplémentaire pour continuer à oeuvrer en ce sens », a-t-il ajouté.

L'engagement du Prix Sobey pour les arts est de revenir à un prix annuel conforme à son déroulement habituel et au programme des résidences internationales dès lors que les directives de santé publique permettront de le faire.

« La raison d'être du Prix Sobey pour les arts est d'honorer et de promouvoir les artistes en arts visuels contemporains canadiens au pays et dans le monde. En modifiant le programme de cette année, le Prix Sobey pour les arts 2020 contribue à la viabilité à court et à long terme de l'écosystème de l'art contemporain au Canada dans une période de grande incertitude. Je salue la Fondation Sobey pour les arts, le jury et l'équipe du Musée des beaux-arts du Canada pour leur réactivité et leur leadership, et je félicite l'ensemble des lauréats de la liste préliminaire de 2020 », a déclaré la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda, Ph.D.

Après un examen approfondi des plus de 100 candidatures reçues, le jury a sélectionné les 25 artistes suivants pour la liste préliminaire du Prix Sobey pour les arts 2020 :

CÔTE OUEST ET YUKON

Michele Di Menna

Ts?m? Igharas

Carmen Papalia

Joseph Tisiga

Zadie Xa

PRAIRIES ET NORD

asinnajaq

Jason de Haan

Luther Konadu

Amy Malbeuf

Freya Björg Olafson

ONTARIO

Bambitchell

Sara Cwynar

Georgia Dickie

Jagdeep Raina

Catherine Telford Keogh

QUÉBEC

Adam Basanta

Moridja Kitenge Banza

Manuel Mathieu

Caroline Monnet

Sabrina Ratté

ATLANTIQUE

Jordan Bennett

Melanie Colosimo

Graeme Patterson

Lou Sheppard

D'Arcy Wilson

Déclaration des membres du jury :

« Choisis parmi l'une des listes de candidatures les plus longues à ce jour, les 25 artistes retenus pour le Prix Sobey pour les arts 2020 sont le reflet de la richesse et de la diversité remarquables des pratiques en art contemporain à travers le Canada. Assurément dynamique, éclatant et captivant, le travail de ces artistes révèle des approches éloquentes quant à l'emploi des matériaux et du geste. Ils créent des liens et vocabulaires nouveaux qui mettent en valeur leur singularité en matière de perspectives personnelles, géographiques, culturelles et sociohistoriques, tout en demeurant ouverts à des formes plus larges d'interaction.

Dans la période inédite que nous vivons, nous saluons la décision du comité du Prix de repenser tout le processus de manière à promouvoir et soutenir la pratique de 25 artistes. Choisir parmi un si grand nombre de candidatures d'une qualité exceptionnelle n'a pas été chose facile, mais en prenant en compte un large éventail de considérations, nos conversations nous ont menés à porter notre attention sur des artistes, à différentes étapes de leur carrière, dont les oeuvres nous ont paru vivifiantes, novatrices et porteuses d'une reformulation de pans entiers de la pratique et du discours. »

Le jury du Prix Sobey pour les arts 2020 se compose de Matthew Hills, directeur/conservateur, Grenfell Art Gallery, pour la région de l'Atlantique, Mary-Dailey Desmarais, conservatrice de l'art moderne et contemporain international, Musée des beaux-arts de Montréal, pour la région du Québec, Frances Loeffler, conservatrice, Oakville Galleries, pour la région de l'Ontario, Jaimie Isaac, conservatrice, art autochtone et contemporain, Musée des beaux-arts de Winnipeg, pour la région des Prairies et du Nord, Henry Heng Lu, conservateur, Centre A: Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art, pour la région de la Côte-Ouest et du Yukon et de la jurée internationale Carly Whitefield, conservatrice adjointe, art international (film) à la Tate Modern, à Londres, au Royaume-Uni.

« J'aimerais exprimer toute ma gratitude aux membres du jury de cette année pour leur collégialité et leur ouverture d'esprit », a déclaré la présidente du jury du Prix Sobey pour les arts 2020, Josée Drouin-Brisebois. « Ce fut un plaisir d'échanger avec eux et je remercie le jury, de même que les proposants, pour leur détermination à faire mieux connaître la démarche de ces artistes si méritants. »

Nous vous invitons à regarder cette courte vidéo de Mme Suda qui explique les changements au programme du Prix Sobey pour les arts 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

