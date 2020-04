COVID-19 : la CCMM et PairConnex lancent Clic B2B, une plateforme de réseautage intelligent virtuelle pour répondre aux besoins des entreprises





MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et PairConnex annoncent le lancement de Clic B2B, une plateforme de réseautage intelligent virtuelle. Créée pour répondre aux besoins des entreprises durant la crise de la COVID-19, cette plateforme permet à des professionnels de se rencontrer virtuellement et d'élargir leur réseau sur la base du jumelage intelligent. Le maillage entre les participants se fait en fonction de leur profil et de leur parcours, afin qu'ils puissent rencontrer des professionnels partageant leurs besoins en matière de développement d'affaires et échanger sur des thématiques d'intérêt commun.

« Les mesures de distanciation sociale et les contraintes sur les activités économiques mises en place au cours des dernières semaines pour ralentir la propagation de la COVID-19 réduisent les occasions de rencontre entre les gens d'affaires ainsi que les possibilités d'échanger et de s'entraider. Au même moment, les entrepreneurs, commerçants et professionnels du milieu des affaires sont à la recherche de conseils et de solutions pour faire face aux défis qu'ils rencontrent. La Chambre, en partenariat avec PairConnex, est donc fière de lancer Clic B2B, un nouveau service qui permettra aux entreprises de partager leurs bonnes pratiques dans la sphère virtuelle et de collaborer à la recherche et au développement de solutions aux enjeux de tous les jours ainsi qu'à ceux que pose la crise de la COVID-19 », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans le contexte actuel, nous souhaitions redonner au milieu des affaires un lieu de rencontre pour discuter, s'entraider et partager des solutions pour traverser la crise. Nous avons donc adapté nos solutions de réseautage événementiel pour permettre ces rassemblements, mais en mode virtuel. Cette initiative permettra à la Chambre et à PairConnex d'offrir aux gens d'affaires un service de réseautage d'affaires conçu en fonction du contexte actuel, que ce soit pour le développement d'affaires, l'échange de bonnes pratiques ou la rencontre d'experts pouvant répondre à leurs inquiétudes et les soutenir en cette période de crise », a ajouté Guillaume Fortin, président et fondateur de PairConnex.

Le service est d'abord offert gratuitement pour les prochains mois. Les personnes souhaitant s'y inscrire peuvent le faire en cliquant ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de PairConnex

PairConnex est une PME québécoise spécialisée en solutions de jumelage intelligent (smart matchmaking). Sa plateforme Web polyvalente facilite la création de rencontres ciblées et efficaces, grâce à des algorithmes d'évaluation de la compatibilité et de la complémentarité. Elle est utilisée dans différents domaines, allant de l'organisation d'événements au réseautage d'affaires, en passant par le recrutement. PairConnex est lauréate 2019 du Parcours jeune entreprise de l'Association québécoise des technologies (AQT). www.pairconnex.com

