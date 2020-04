Avis aux médias : COVID-19 - Réflexions du CPQ sur la relance économique





MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le contexte de crise sans précédent dans lequel nous évoluons a provoqué un arrêt brutal, mais nécessaire, d'une grande partie des activités économiques partout dans le monde et le Québec ne fait pas exception. Afin de maximiser les chances de succès de la reprise graduelle de notre économie, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) participe à plusieurs rencontres avec différents intervenants gouvernementaux et consulte régulièrement ses membres.

Un document détaillé sur l'ensemble des enjeux reliés à la relance des activités a été préparé pour discuter des pistes de solution envisagées ainsi que des éléments qui doivent guider la réflexion. Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ, est disponible pour faire des entrevues.

Le document utilisé au cours des consultations est disponible sur demande.

Aide-mémoire :

Quoi : COVID-19 - Réflexions du CPQ sur la relance économique

Qui : Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ

Où : Par téléphone (sur demande)

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 10:30 et diffusé par :