Les Usagers de la Santé du Québec - Plus de pouvoirs aux commissaires aux plaintes en santé pour éviter une autre crise

Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) propose que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services aient plus de pouvoirs pour intervenir lorsque des situations inacceptables leurs sont signalées dans les établissements de santé. « La...

S'attaquant aux mythes et à la désinformation nuisibles en les corrigeant au plus vite, une nouvelle étude arbitrée de cinq des plus éminents scientifiques oculistes du monde, rassure les porteurs de verres de contact en cette période de pandémie de...