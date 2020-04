/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)/

La crise sanitaire qui affecte la planète depuis plusieurs mois n'épargne malheureusement pas le Québec et la Fondation CHU Sainte-Justine est, elle aussi, très impactée par les contrecoups économiques de la COVID-19. Dans ce contexte, elle a plus...

L'équipe de l'IQPF se mobilise pour informer et conseiller la population québécoise et diffusera, en ligne, une série de capsules vidéo sur la santé financière, en ces temps exceptionnels. Qu'il s'agisse de budget, d'impôts ou encore de gestion des...