Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID?19





OTTAWA, le 12 avril 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« En date du dimanche 12 avril, 23 318 cas de COVID?19 et, malheureusement, 653 décès connexes ont été déclarés. Nous avons mené des tests de dépistage sur plus de 404 000 personnes, et 5.6 % de ceux?ci ont été confirmés comme positifs. Ces résultats correspondent à notre connaissance actuelle de la situation, mais ils changent rapidement. J'invite tous les Canadiens à consulter la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les plus récents renseignements.

Hier, j'ai mentionné qu'un grand nombre des décès au Canada étaient liés à des éclosions dans les établissements de soins de longue durée. Comme de nombreuses autres personnes, je suis de tout coeur avec les Canadiens qui ont perdu un être cher - qu'il s'agisse d'un parent, d'un grand?parent, d'un compagnon ou d'un ami. Ces pertes très concrètes sont une des conséquences tragiques de la pandémie actuelle.

Les autorités de santé publique partout au pays ont rehaussé leurs mesures pour prévenir l'introduction du virus dans ces milieux à risque élevé et pour maîtriser les éclosions. Ces évènements déchirants, qui ont mis en évidence la nécessité de prendre des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections, ont mené à l'établissement de lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée, qui ont été publiées hier.

En terminant, les fêtes de Pessa'h et de Pâques ont lieu ce weekend. Je sais que de nombreuses familles canadiennes souligneront ces fêtes, mais différemment de leurs habitudes. Certaines familles sont aussi en deuil d'un proche récemment décédé de la COVID?19. Que vous vous réunissiez virtuellement avec votre famille, que vous preniez part à une fête religieuse en ligne ou que vous passiez un weekend tranquille à la maison, je tiens à vous remercier. Nous en sommes encore à un stade très critique de la lutte contre la COVID?19. Les gestes que nous posons dans le présent détermineront l'évolution de l'épidémie. En respectant les conseils de santé publique éprouvés, nous contribuons tous à sauver des vies. Continuez de rester à la maison autant que possible, à appliquer de bonnes pratiques d'hygiène et à communiquer avec vos proches virtuellement. C'est en prenant nos distances que nous nous sortirons de cette période difficile ensemble. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2020 à 11:59 et diffusé par :