Plus de 130 000 Yéménites profitent de la campagne « Belle Aden » du SDRPY au cours de la 2e semaine





ADEN, Yémen, 10 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen (SDRPY) poursuit ses efforts dans le cadre de la campagne « Belle Aden » pour le nettoyage et l'assainissement de l'environnement, qui entre maintenant dans sa deuxième semaine et devrait se poursuivre pendant encore trois mois, couvrant un total de 8 districts dans la capitale temporaire d'Aden. La campagne se déroule très bien et a permis de retirer 2 857 mètres cubes de déchets accumulés dans les rues et les routes dans plus de 100 zones de travail différentes.

Plus de 130 000 citoyens d'Aden bénéficient désormais de maisons plus propres, plus belles et plus hygiéniques. En 17 jours, les équipes de travailleurs de la campagne ont également retiré 9 744 mètres cubes de déchets dans le district de Buraiqeh, dépassant l'objectif de 9 000 mètres cubes sur 90 jours.

Au cours de sa deuxième semaine, la campagne « Belle Aden » a ciblé les districts de Cheikh Othman et de Tawahi, recueillant et enlevant les ordures accumulées et dépôts de déchets, évacuant l'eau de pluie et s'attaquant aux dommages causés par les pluies torrentielles. Ces pluies ont causé la fermeture de certaines rues principales et de certaines parties de quartiers populaires, et ont également forcé des citoyens à se déplacer. Au total, les équipes ont évacué 625 000 litres d'eau de crue des récentes tempêtes et des averses des rues d'Aden. Conformément aux objectifs du SDRPY, 30 000 litres d'eau ont ensuite été utilisés pour irriguer les arbres plantés pendant la phase d'embellissement des travaux.

Malgré l'accumulation de déchets résiduels et d'ordures dans de vastes zones du gouvernorat, le SDRPY a réussi à éliminer plus de 1 026 tonnes de déchets grâce à 129 transferts individuels, tandis que l'équipement et les machines du programme ont parcouru près de 5 000 km lors de l'exécution de ces travaux.

Les équipes d'équipement et de travail du SDRPY oeuvrent aux côtés de collègues du Fonds de nettoyage et d'amélioration à Aden afin de réaliser tous les objectifs de la campagne et de rétablir la beauté et la santé à Aden. La campagne vise principalement à contribuer à la préservation de la santé générale des citoyens yéménites en empêchant la propagation des épidémies et des maladies, tandis que les équipes de la campagne continuent de prendre d'importantes précautions sanitaires en portant des gants et des masques pour protéger les travailleurs et les participants à la campagne.

Les équipes de la campagne travailleront aux côtés du Fonds de nettoyage et d'amélioration à Aden pour restaurer le caractère esthétique de la ville et éliminer l'impact de la pollution visuelle comme les dommages et les graffitis dans les quartiers et les routes. Sur une période de trois mois, ces travaux cibleront 10 quartiers dans 8 districts, à savoir : Cheikh Othman, Mansourah (Abdel Aziz), Mansourah (Cairo), Dar Saad, Inma (Buraiqeh), Al Shaab (Buraiqeh), Khor Maksar, Al-Mualla, Tawahi et le district de Cratère. Au total, plus de 300 participants ont participé à la campagne « Belle Aden » à ce jour, dont 12 observateurs sur le terrain, 80 participants issus d'organisations civiques et 40 individus provenant de fermes et membres d'associations agricoles.

« Belle Aden » inclut également une campagne de boisement et d'embellissement, qui comprend la plantation de 5 000 jeunes plants et contribuera à mettre en valeur la beauté de la ville et de la nature en améliorant le paysage urbain, ainsi qu'à purifier l'atmosphère. Les arbres augmenteront naturellement la quantité d'oxygène dans l'atmosphère au niveau local, contribuant à l'amélioration des conditions météorologiques et du climat.

Enfin, la campagne rénove et éclaire un certain nombre de routes vitales à Aden, augmentant l'utilisation de sources d'énergie naturelles et améliorant l'efficacité de la consommation d'énergie. Ce projet stimulera également le trafic commercial, améliorera le paysage urbain, contribuera à renforcer la sécurité au niveau local et réduira les accidents de la circulation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153609/SDRPY_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153610/SDRPY_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153611/SDRPY_3.jpg

