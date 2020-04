Chorus Aviation annonce l'intention de Jazz de se prévaloir de la Subvention salariale d'urgence du Canada





HALIFAX, le 9 avril 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») annonce l'intention de sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») de se prévaloir de la Subvention salariale d'urgence du Canada. En raison de la pandémie de COVID-19, les activités de vol Air Canada Express assurées par Jazz ont été réduites d'environ 90 % jusqu'à la fin mai, à tout le moins, et Jazz prévoit subir une perte considérable de revenus pour la dernière moitié de mars et le deuxième trimestre de l'exercice. Un rétablissement des activités de vol de Jazz dans un proche avenir dépend exclusivement de la levée des restrictions et des protocoles qui s'appliquent aux voyages intérieurs et transfrontaliers.

En date du 15 mars 2020, Jazz comptait approximativement 5 000 employés en service actif au Canada. Le 6 avril 2020, Chorus a annoncé des mesures importantes visant à réduire les coûts et à accroître ses liquidités. Elle a notamment pris la décision difficile de réduire l'effectif de Jazz de quelque 60 %, soit 3 000 employés. Si le projet de loi lié à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) est adopté, Jazz a l'intention de se prévaloir de la SSUC pour aider ses employés.

« Nos employés sont parmi les meilleurs de l'industrie et ils jouent un rôle essentiel afin de soutenir l'exploitation des vols intérieurs et transfrontaliers d'Air Canada. Je suis particulièrement heureux d'avoir l'appui de nos groupes de travailleurs syndiqués et nous espérons que la SSUC fournira le soutien indispensable dont ont besoin nos employés pendant cette période difficile », a affirmé Randolph deGooyer, président de Jazz.

« Je salue les membres du gouvernement fédéral qui ont consenti à cette importante subvention pour aider les employeurs et leurs employés à traverser cette période incertaine, a affirmé Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Toutes les mesures qui s'imposent doivent être prises pour préserver nos atouts et nos ressources et sortir avec succès de cette crise lorsqu'elle se résorbera. »

Tous les secteurs de la société sont examinés dans le but de réduire les coûts pour faire en sorte que l'organisation soit solide et prête à reprendre ses activités habituelles dès que possible.

Pour obtenir plus de renseignements sur le contrat d'achat de capacité en vertu duquel Jazz exploite ses activités de vol pour Air Canada, veuillez consulter la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2020.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués par les énoncés prospectifs du fait de divers facteurs, notamment une durée prolongée de la pandémie de COVID-19 et / ou des mesures restrictives supplémentaires pour limiter sa propagation, l'émergence d'autres maladies épidémiques, l'incidence changeante de la COVID-19 sur nos contreparties contractuelles, le versement continu des montants dus aux termes du CAC, l'industrie de l'aviation et l'économie en général, l'incapacité de mener à bien les négociations ou les opérations mentionnées dans le présent communiqué (y compris la facilité de crédit avec EDC et le refinancement des avions non grevés existants) selon les modalités actuellement envisagées, ou l'absence de clôture des opérations, ainsi que les facteurs de risques décrits dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2020 et dans le dossier d'information public de Chorus disponible à www.sedar.com. Les énoncés contenant de l'information prospective et figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 19:34 et diffusé par :