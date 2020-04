Opsens annonce ses résultats financiers pour le Q2 2020





QUÉBEC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a publié aujourd'hui les résultats du second trimestre 2020.

Faits saillants

Opsens poursuit ses opérations et s'ajuste pour faire face à la crise du COVID-19 ;

Les ventes de produits consolidées ont totalisé 8,3 M$ pour le second trimestre de 2020 par rapport à 7,3 M$ pour la période correspondante 2019 une augmentation de 14 % ;

Les ventes de produits pour la mesure de la physiologie coronaire (réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») et le ratio de pression diastolique («dPR»)) se sont élevés à 5,2 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 comparativement à 4,9 M$ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 6 % ;

(«FFR») et le ratio de pression diastolique («dPR»)) se sont élevés à 5,2 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 comparativement à 4,9 M$ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 6 % ; Les revenus de physiologie coronaire ont augmenté de 48 % sur les marchés combinés des États-Unis, du Canada et de l' Europe , par rapport au même trimestre en 2020. Cette augmentation a été compensée par une réduction des revenus au Japon pour la même période.

Stratégie durant la pandémie

«Dans le cadre de la crise du Covid-19, OpSens est engagé à assurer la santé et la sécurité de ses employés tout en offrant à ses clients un accès continu à sa technologie,» a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. «Bien entendu, la croissance des revenus sera affectée par cette crise. Au cours de cette période, OpSens a rapidement ajusté sa structure de coûts afin de préserver ses principaux actifs et sa trésorerie. Ces décisions nous permettront d'être en bonne position pour capitaliser lors de la reprise,» a conclu M. Laflamme.

Résultats financiers - trimestre terminé le 29 février 2020

Les revenus consolidés ont atteint 8,3 M$ pour la période de trois mois terminée le 29 février 2020, comparativement à 7,9 M$ pour la même période l'année précédente. Cette hausse modeste est principalement la résultante de revenus de physiologie coronaire en forte hausse à l'extérieur du Japon, de l'absence de revenus de licences non-récurrents en 2020 comparativement à 0,7 M$ au second trimestre 2019 et d'une baisse des revenus de physiologie coronaire au Japon.

Les ventes de produits ont atteint 8,3 M$ au second trimestre terminé le 29 février 2020, contre 7,3 M$ pour la période comparative de l'exercice précédent. Les revenus de produits pour la mesure de la physiologie coronaire ont atteint 5,2 M $ au cours du trimestre terminé le 29 février 2020, contre 4,9 M$ pour la période correspondante l'année dernière. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation des revenus de 1,1 M$ aux États-Unis, en Europe et au Canada. Cette hausse a été partiellement compensée par une diminution de 0,8 M$ des revenus au Japon en prévision de la transition de l'OptoWire II à l'OptoWire III. Les autres revenus médicaux ont atteint 2,2 M$ pour le second trimestre terminé le 29 février 2020, par rapport à 1,7 M$ pour la même période de l'année précédente.

La marge brute, excluant les revenus de licences non récurrents, est passée de 54 % pour le trimestre terminé 28 février 2019 à 51 % pour le trimestre terminé le 29 février 2020. Cette diminution est la résultante d'une croissance des ventes d'OptoWire dans des marchés à plus bas prix en Europe.

La perte nette a atteint 1,4 M $ pour le trimestre terminé le 29 février 2020, comparativement à une perte nette de 0,4 M $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'absence de revenus de licences non récurrents et une augmentation des dépenses de ventes et marketing, expliquent la variation négative.

Opsens avait une position de trésorerie de 11 M$ au 29 février 2020 (14,9 M$ au 31 août 2019).











(En milliers de dollars canadiens, sauf pour l'information par action et le pourcentage de marge brute) Période de trois mois terminée le 29 février 2020 Période de trois mois terminée le 28 février 2019 Période de six mois terminée le 29 février 2020 Période de six mois terminée le 28 février 2019 $ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 7 350 6 548 13 812 12 755 Industriel 908 707 1 435 1 301

8 258 7 255 15 247 14 056 Entente de licence - 664 - 2 966

8 258 7 919 15 247 17 022 Coût des ventes 4 009 3 361 7 088 6 823 Marge brute 4 249 4 558 8 159 10 199 Marge brute (%) 51 % 58 % 54 % 60 %









Charges (revenus)







Frais d'administration 1 249 1 126 2 723 2 238 Frais de ventes et commercialisation 2 835 2 460 5 685 4 883 Frais de recherche et développement 1 423 1 319 2 719 2 392 Frais financiers (revenus) 124 27 285 (33)

5 631 4 932 11 412 9 480









Résultat net et résultat global (1 382) (374) (3 253) 719









Résultat net de base et dilué par action (0,02) (0,00) (0,04) 0,01

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 90 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OPSENS Inc.

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :