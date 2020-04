Yokogawa lance des versions compatibles avec l'IA des enregistreurs sans papier et du logiciel d'enregistrement de données SMARTDAC+, ainsi qu'une plateforme d'informatique en périphérie e-RT3 Plus compatible avec l'IA et robuste sur le plan...





Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce la sortie des versions compatibles avec l'intelligence artificielle (IA) des enregistreurs sans papier à montage sur panneau de la série GX, des enregistreurs sans papier portables de la série GP, et du logiciel d'enregistrement de données GA10, qui sont des composants du système d'acquisition et de contrôle de données extensible et hautement utilisable SMARTDAC+TM. Cette nouvelle fonctionnalité d'IA inclut le stylo du futur, une fonctionnalité développée par Yokogawa qui permet de dessiner des formes d'onde prédites. Yokogawa lance également un nouveau module CPU pour la plateforme d'informatique en périphérie e-RT3 TM Plus, qui est écologiquement robuste et compatible avec PythonTM*1 . La sortie de GX/GP et de e-RT3 Plus est prévue pour le 8 avril et le logiciel GA10 sortira le 13 mai. Le système SMARTDAC+ est un produit de la famille d'acquisition de données OpreXTM, et l'e-RT3 Plus fait partie de la famille des dispositifs de contrôle OpreX.

L'introduction de fonctions IA telles que le stylo du futur, une première pour les enregistreurs industriels*2, aidera les utilisateurs à identifier et à corriger les problèmes avant qu'ils ne puissent perturber les opérations de production.

Contexte

Le secteur manufacturier s'intéresse de plus en plus à l'utilisation de l'IA pour éviter les défaillances des équipements et maximiser la productivité. Dans le même temps, la courbe d'apprentissage des technologies IA est rapide et l'introduction des produits compatibles avec l'IA existants et l'analyse de leurs données dépassent généralement l'expertise des novices dans ce domaine.

Les enregistreurs sont utilisés dans la fabrication et la R&D pour acquérir, afficher et enregistrer des données sur la tension, le courant, la température, le débit, la pression et d'autres variables de processus. Yokogawa est un fabricant leader d'enregistreurs et détient également un solide carnet de route dans le secteur du conseil avec l'utilisation de l'apprentissage automatique pour prédire et analyser les anomalies d'équipement et la qualité des produits pour les fabricants. Afin d'améliorer la productivité et la qualité des produits, Yokogawa intègre désormais des fonctions conviviales liées à l'IA à ses enregistreurs, son logiciel d'enregistrement de données et ses contrôleurs. Ces fonctions permettent désormais par exemple aux enregistreurs de la série GX/GP de dessiner sur l'écran des formes d'ondes qui sont prédites sur la base de l'analyse en temps réel des données collectées pour que les utilisateurs puissent anticiper et corriger les problèmes dès le début, avant qu'ils ne s'aggravent. En outre, la plateforme d'informatique en périphérie e-RT3 Plus a été optimisée avec l'ajout de la prise en charge de Python, un langage de programmation largement utilisé dans la R&D sur l'IA.

Optimisations

Fonction IA de stylo du futur pour dessiner des formes d'onde prédites

La fonction de stylo du futur ajoutée aux enregistreurs de la série GX/GP permet de dessiner des formes d'onde prédites basées sur l'utilisation de l'IA pour analyser les données collectées en temps réel. En visualisant les formes d'onde prédites jusqu'à un point-temps spécifié, les utilisateurs peuvent identifier la probabilité qu'une alarme se déclenche et agir à l'avance. Cette fonction, première dans l'industrie, ajoute une dimension entièrement nouvelle aux capacités des enregistreurs dont la collecte et l'enregistrement de données ont été conventionnellement utilisés pour visualiser les performances passées et présentes de divers types d'équipements.



Détection des anomalies et prédiction des pannes potentielles

Une fonction d'apprentissage automatique a été ajoutée au logiciel d'enregistrement des données GA10 pour acquérir des valeurs de processus normales à partir d'appareils fonctionnant correctement et utiliser ces valeurs pour détecter une anomalie et prédire une panne potentielle, une capacité que seuls les opérateurs les plus experts possédaient jusqu'à présent. Les données sur l'appareil qui risque de tomber en panne sont affichées sur l'écran, surlignées dans un cadre jaune. La maintenance peut donc être effectuée avant la défaillance de l'appareil, minimisant ainsi la probabilité que la production ne soit perturbée. Cette fonctionnalité ne nécessite pas la collecte de valeurs de processus anormales et est donc facile à mettre en oeuvre.



Ajout de la prise en charge de Python

Les contrôleurs e-RT3 Plus peuvent être intégrés à différents types d'appareils. Pour une utilisation avec ces contrôleurs, Yokogawa lance un nouveau module CPU qui prend en charge Python, un langage de programmation largement utilisé dans l'apprentissage automatique et d'autres branches du domaine de l'IA. La grande bibliothèque de logiciels écrits dans ce langage comprend de nombreux outils que les programmeurs peuvent utiliser pour accélérer leur développement de fonctions diagnostiques prédictives IA. Ce nouveau module CPU a également une excellente résistance environnementale et accueille facilement les modules entrée/sortie (E/S) existants. L'ajout de ce nouveau module à la plateforme d'informatique en périphérie e-RT3 Plus permettra d'introduire des solutions IA dans une plus large gamme d'industries.

Pour plus de flexibilité, les nouveaux contrôleurs e-RT3 Plus fonctionnent sur Linux Ubuntu*3, un système d'exploitation polyvalent.

Marchés cibles majeurs

Série GX : sites de production dans une large gamme d'industries, y compris le fer et l'acier, l'énergie électrique, les produits chimiques, la pâte et le papier, les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, l'équipement de traitement thermique, l'alimentation en eau et le traitement des eaux usées, l'équipement électrique et l'électronique

Série GP : entreprises engagées dans la R&D d'appareils électroménagers, d'automobiles, de semi-conducteurs et de technologies liées aux nouvelles énergies, ainsi que les établissements universitaires et des instituts de recherche

GA10 : les deux ci-dessus

e-RT3 Plus : fabricants de machines industrielles et entreprises engagées dans l'assemblage de composants et d'appareils électroniques

Applications

Surveillance et enregistrement de la tension, du courant, de la température, du débit, de la pression et d'autres variables de processus ; évaluation des performances dans la gestion des équipements, la production et le développement de produits ; évaluation de la sécurité et de la fiabilité durant les processus d'inspection de la qualité des produits

*1 Un langage de programmation polyvalent largement utilisé dans le développement d'applications IA. Conçu pour être convivial avec un code simple, Python permet aux utilisateurs d'écrire divers programmes clairement avec moins de lignes de code que les autres langages. De nombreuses bibliothèques open-source Python sont également disponibles pour une utilisation dans l'apprentissage automatique et d'autres applications d'IA.

*2 D'après une enquête Yokogawa de mars 2020

*3 Un package de distribution et d'installation Linux fourni par Canonical Ltd., une société de logiciels basée au Royaume-Uni

À propos de SMARTDAC+

SMARTDAC+ signifie acquisition et contrôle intelligents des données, et le système SMARTDAC+ comprend une variété de modules E/S et d'options. Avec la gamme de produits des enregistreurs sans papier à montage sur panneau de la série GX, des enregistreurs sans papier portables de la série GP, du logiciel d'enregistrement de données GA10 et des systèmes d'acquisition de données de la série GM, SMARTDAC+ offre un soutien étendu pour la surveillance des processus de fabrication et l'évaluation des performances.

Pour en savoir plus

https://www.yokogawa.com/ai-products/

À propos d'OpreX

OpreX est la marque complète de l'entreprise d'automatisation industrielle (AI) et de contrôle de Yokogawa. Le nom OpreX est synonyme d'excellence dans les technologies et les solutions que cultive Yokogawa à travers la création conjointe de valeur avec ses clients, et couvre la gamme entière des produits, services et solutions AI de Yokogawa. Cette marque est composée des cinq catégories suivantes : OpreX Transformation, OpreX Control, OpreX Measurement, OpreX Execution, et OpreX Lifecycle. Le système d'acquisition et de contrôle de données SMARTDAC+ fait partie de la gamme OpreX Data Acquisition, qui est alignée sous la catégorie OpreX Measurement. La catégorie OpreX Measurement comprend des équipements et des systèmes de terrain permettant des mesures, des collectes de données et des analyses d'une grande précision.

Avec cette marque, Yokogawa livrera des solutions intégrées qui répondent à des besoins spécifiques et soutiennent ses clients dans leurs efforts pour transformer et développer leurs entreprises.

À propos de Yokogawa

Fondée en 1915, Yokogawa gère de nombreuses activités dans les domaines des mesures, du contrôle et de l'information. Le segment de l'automatisation industrielle fournit des produits, services et solutions destinés à une large gamme d'industries de transformation, parmi lesquelles le pétrole, les produits chimiques, le gaz naturel, l'électricité, le fer et l'acier, ainsi que la pâte et le papier. Grâce à son activité dédiée à l'innovation dans le domaine de la vie, la société s'efforce d'améliorer radicalement la productivité des chaînes de valeur des secteurs pharmaceutique et alimentaire. Active dans les segments des tests et mesures, de l'aviation et d'autres segments commerciaux, la société continue de fournir des instruments et des équipements essentiels avec une précision et une fiabilité de pointe. Yokogawa co-innove avec ses clients grâce à un réseau mondial de 113 sociétés réparties dans 60 pays, qui ont généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards USD durant l'exercice fiscal 2018. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.yokogawa.com.

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

